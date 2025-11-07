Sex, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta07/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RELATO

Cineasta chinesa diz que Jeremy Renner ameaçou denunciá-la a controle de imigração dos EUA

Em texto publicado nas redes sociais, a cineasta Yi Zhou relatou sua relação com o ator Jeremy Renner, astro do filme "Vingadores"

Reportar Erro
Ator Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro da MarvelAtor Jeremy Renner, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro da Marvel - Foto: Reprodução/Twitter

A cineasta chinesa Yi Zhou disse que Jeremy Renner ameaçou chamar o Serviço de Imigração e Controle de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) contra ela após Yi Zhou confrontá-lo sobre uma suposta "conduta imprópria" dele.

Em texto publicado nas redes sociais, Yi Zhou relatou que o primeiro contato entre eles foi em junho de 2025 e que o ator se apresentou para ela enviando "fotos indesejadas" por mensagens.

"Ele me convenceu de sua sinceridade, dizendo que estava solteiro há muito tempo e aberto a um relacionamento duradouro. Acreditei nele, no poder do amor e na possibilidade de redenção", afirmou a diretora.

Leia também

• "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos": conheça os personagens do próximo filme da Marvel

• Ator Jeremy Renner revelou experiência de quase morte vivida em acidente; saiba qual



Os dois tiveram um relacionamento amoroso e Zhou o convidou para participar de dois projetos: um documentário e um filme de animação, que acabaram resultando em mais brigas e problemas entre eles.

Zhou criticou o astro de Vingadores por não promover tais projetos e disse que o ator a teria "usado".

"Quando o confrontei e pedi para que se comportasse adequadamente, que me respeitasse como mulher e como cineasta, ele ameaçou chamar a imigração (ICE), ato que me chocou e assustou profundamente."

Jeremy Renner ainda não se manifestou sobre as acusações.

Acusação em 2019 e acidente grave em 2023
Em 2019, Renner também foi acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, Sonni Pacheco. A denúncia acabou sendo arquivada

Em 2023, Renner sofreu um grave acidente nos EUA na véspera do Ano Novo.

O ator foi atropelado por um trator para remover a neve, ao tentar resgatar um sobrinho que estava preso com o carro na neve. Ele ficou em estado grave, com mais de trinta ossos fraturados, e precisou passar por várias cirurgias.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter