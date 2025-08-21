A- A+

ARTES VISUAIS Cineasta Dea Ferraz inaugura a videoinstalação "Atlas Tentacular" no Museu Murillo La Greca O projeto traz provocações sobre corpo, arte e transformação, sendo inaugurado no dia 20 de agosto no Museu Murillo La Greca

As relações entre corpo e arte e a transformação da existência, assim como as narrativas e paisagens que cada corpo pode tanto abrigar em si como reverberar a partir de si estão presentes na videoinstalação “Atlas Tentacular”, que a cineasta e pesquisadora pernambucana Dea Ferraz inaugurou, nesta quarta (20), no Museu Murillo La Greca, no Parnamirim, zona norte do Recife. O projeto segue no espaço até o próximo sábado (23).

“Atlas Tentacular” traz cinco artistas da performance e da dança – Inaê Silva, Liana Gesteira, Henrique Braz, Gabi Beneditta e Rafael FX – em paisagens diversas dentro de uma instalação multi-telas, imersiva e poética.

A partir de seus “corpos tentaculares”, uma composição de imagem e som busca construir uma imagem sensorial e poética de corpos e narrativas utópicas, em que as fricções entre as diferenças abrem caminhos para novas possibilidades de mundo.

A obra é atravessada por conceitos e pensamentos de nomes como a filósofa e bióloga norte-americana Donna Haraway, a artista e teórica multidisciplinar Jota Mombaça e, principalmente, a escritora afro americana Octavia Butler, a quem Dea faz uma reverência ao utilizar trechos de alguns de seus livros.

Também participaram do processo de imersão criativa a escritora vencedora do Prêmio Jabuti Natália Borges Polesso, com provocações textuais, e a multiartista Silvia Góes, com as provocações corporais aos artistas.

“O Atlas é como uma imensa teia em que cada pessoa que o atravessa junta-se a ele em sua criação. Desde as performers que mergulharam em seus corpos para encontrar seus seres tentaculares, ao espectador que se abre ao encontro, tudo é somado ao desejo de sonhar outras vidas e outros mundos. No Atlas, o sonho e a utopia são caminhos para imaginarmos outras possibilidades de habitar esse planeta. É a mutação como possibilidade de futuro e vida. Uma provocação para sonhar novas narrativas e histórias de um tempo devastado”, afirma Dea Ferraz.

Na semana que vem, “Atlas Tentacular” chega ao Agreste pernambucano. No dia 26, em Garanhuns, no hall do cinema do SESC; e no dia 29, em Caruaru, na Estação Criativa.

O projeto conta com produção de Pollyanna Melo e Eva Jofilsan, incentivado pelo SIC – Sistema de Incentivo à Cultura/ Fundação de Cultura da Cidade do Recife/Prefeitura da Cidade do Recife e pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, por meio do Funcultura.

SERVIÇO

Videoinstalação “Atlas Tentacular”

Quando: até 23 de agosto

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim - Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: @murillolagreca

* Com informações da assessoria de imprensa

