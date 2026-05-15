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Conflito

Cineasta iraniano Farhadi condena guerra no Oriente Médio e massacres de manifestantes

Ao se referir a dois "acontecimentos trágicos" deste ano, o diretor relatou "a morte de muitas pessoas inocentes, crianças e civis que morreram durante a guerra, durante o ataque que o Irã sofreu".

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O diretor iraniano Asghar Farhadi participa de uma coletiva de imprensa para o filme "Histoires Paralleles" (Histórias Paralelas) na 79ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, sul da França, em 15 de maio de 2026O diretor iraniano Asghar Farhadi participa de uma coletiva de imprensa para o filme "Histoires Paralleles" (Histórias Paralelas) na 79ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, sul da França, em 15 de maio de 2026 - Foto: Julie Sebadelha / AFP

O diretor iraniano vencedor de Oscar Asghar Farhadi condenou nesta sexta-feira (15) tanto a morte de civis nos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra seu país quanto o “massacre” de manifestantes pela república islâmica.

Farhadi, que passou de Teerã na semana passada, manteve uma postura delicada ao ser questionado sobre os acontecimentos em seu país, afetados pela guerra, durante o Festival de Cannes, onde apresenta seu filme mais recente em francês, "Parallel Tales" ("Histoires Parallèles" do original, ainda sem previsão de estreia no Brasil).

Ao se referir a dois "acontecimentos trágicos" deste ano, Farhadi relatou "a morte de muitas pessoas inocentes, crianças e civis que morreram durante a guerra, durante o ataque que o Irã sofreu".

“E antes desta guerra também morreu um grande número de manifestantes, pessoas que foram às ruas protestar, igualmente inocentes, e que foram massacradas”, acrescentou.

"Todo assassinato é um crime. Sob nenhum ponto de vista, nem com nenhuma justificativa, posso aceitar que se tire a vida de alguém, seja em uma guerra, uma execução ou no massacre de manifestantes", ressaltou.

O Irã está em guerra com Israel e Estados Unidos desde 28 de fevereiro, embora desde 8 de abril vigore um frágil cessar-fogo.

Desde o início do conflito, Teerã intensificou as execuções, especialmente em casos relacionados a suposta espionagem ou acusações de segurança nacional.

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O Irã foi abalado por enormes protestos antigovernamentais que atingiram seu auge em janeiro.

O governo identificou mais de 3.000 mortes durante os protestos, mas atribuiu a violência a "atos terroristas" organizados pelos Estados Unidos e por Israel.

Grupos de direitos humanos e pesquisadores fora do Irã calcularam que entre 7.000 e 35.000 pessoas morreram por disparos incluídos nas forças de segurança.

Os cineastas no Irã enfrentam normas de censura e pressão constante das autoridades. Vários diretores de destaque, de Jafar Panahi - vencedor da Palma de Ouro em Cannes no ano passado - a Mohammad Rasulof, foram presos ou convocados ao exílio.

Farhadi ganhou dois Oscars de melhor filme internacional por "A Separação", em 2011, e "O Apartamento", em 2016.

"Parallel Tales", uma história sobre o voyeurismo e a arte em Paris - com um elenco francês de primeiro nível -, recebeu críticas decepcionantes após sua exibição em Cannes na quinta-feira.

A revista especializada Screen classificou o filme como "confuso e superficial", enquanto a Variety o descreveu como "estranhamente confuso".

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