Cinema Cineasta Jafar Panahi está no Brasil para lançar seu filme vencedor da Palma de Ouro O anúncio foi feito pelos organizados da Mostra Internacional de São Paulo neste sábado (25)

Um dos grandes nomes do cinema contemporâneo, Jafar Panahi, perseguido no Irã, onde ficou preso durante meses e país do qual não pode sair por anos, até 2023, está no Brasil para a estreia de Foi Apenas um Acidente e para ser homenageado pela Mostra Internacional de São Paulo. O anúncio foi feito pelos organizados neste sábado (25).

Vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2025, o filme - sobre um mecânico que sequestra seu torturador, colocando em discussão se vale a pena perder a sua humanidade para se vingar daqueles que tentaram removê-la - terá três sessões na Mostra - todas com a presença do diretor - nos dias 27, 28 e 29.

Na primeira sessão, inclusive, ele participa de uma conversa com Renata de Almeida, diretora do Festival. Será na Sala Petrobras na Mostra, localizada na Cinemateca Brasileira, a partir das 18h30.

Jafar Panahi também está sendo homenageado pela Mostra com o Prêmio Humanidade "por ele ter demonstrado como a cultura e a arte são, hoje e sempre, poderes fundamentais de defesa das liberdades e por ele expandir os horizontes do audiovisual como linguagem estética, ética e política."

Sessões de Foi Apenas um Acidente na Mostra

Segunda, 27, às 18h30, na Sala Petrobras na Mostra - Cinemateca Brasileira

Terça, 28, às 17h15, no Cultura Artística

Quarta, 29, às 20h40, no Reserva Cultural

Quando estreia Foi Apenas um Acidente nos cinemas?

O novo filme de Jafar Panahi entra no circuito nacional no dia 4 de dezembro.

Sobre o que é Foi Apenas um Acidente? Leia a sinopse

Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra decidido a se vingar. Mas a única pista sobre a identidade de Eghbal é o som peculiar de sua perna protética. Vahid então recorre a um grupo de outras vítimas libertas em busca de confirmação, e o perigo só aumenta. Enquanto enfrentam o passado e suas visões de mundo divergentes, o grupo precisa decidir: será realmente ele, sem dúvida alguma? E o que significaria, na prática, a retribuição?



