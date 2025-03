Oscar 2025: cineasta de ''Flow'' compartilha vídeo inédito com personagens; confira

A- A+

O cineasta letão Gints Zilbalodis, da animação fenômeno ''Flow'', vem compartilhando nas suas redes sociais registros inéditos para comemorar o Oscar de Melhor Animação, conquistado pelo representante da Letônia na cerimônia deste ano.

Nesta terça-feira (11), ele publicou um vídeo com dois personagens do longa - o gato e o lêmure - que interagem com a estatueta dourada da Academia.

Além das duas indicações inéditas ao Oscar, a histórica vitória de ''Flow'' tem gerado uma forte comoção na Letônia.

O diretor Gints Zilbalodis já usou as redes sociais para compartilhar a recepção calorosa ao chegar no País, o mural com o protagonista feito em Varsóvia, na capital da Polônia, e a estatueta sendo exibida no Museu Nacional de Arte Letã.

Além disso, Gints fez pequenas animações com os personagens de "Flow" para interagir com os fãs nas redes sociais.

Vale ressaltar que a produção foi criada utilizando um software de animação gratuito, o Blender.

O vencedor do Oscar "Flow", que também levou o Globo de Ouro de Melhor Animação, segue em cartaz nos cinemas brasileiros.

