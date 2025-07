A- A+

Cineasta pernambucana circula estado com lançamento do livro "Agora" A obra mergulha nos processos criativos e conceituais do filme homônimo lançado em 2020

A cineasta Dea Ferraz lança o livro "Agora", publicado pela editora Vacatussa. A obra destrincha os processos de investigação e criação de seu filme de mesmo nome, lançado em 2020 que, por sua vez, também se desdobrou em sua tese de mestrado. O livro ganhará sessões de lançamento pelo estado a partir do dia 4 de agosto, passando por Recife, Garanhuns e Caruaru.

No longa-metragem, Dea faz uma investigação sobre corpo, imagem, arte e performance. O projeto parte de angústias sobre o esvaziamento da imagem a partir de sua hiper-exposição, evidenciado pela cineasta ainda mais após as eleições de 2018.

“Acho que em 2018, nas eleições presidenciais, foi onde senti no corpo essa violência da hiper exposição às imagens. Pela quantidade de vídeos e imagens que nos invadiam cotidianamente, sendo a maioria fake news, entrei em crise com a ideia de produzir imagens e começo a me perguntar: o que as imagens estão fazendo conosco?”, explica a diretora Dea Ferraz

O lançamento do livro contará com exibições do filme e uma conversa com a realizadora Dea Ferraz. A circulação começa pelo Recife, no Cinema da UFPE em 4 de agosto, e no Cinema São Luiz, dia 9 de agosto. No dia 14 de agosto, é a vez de Garanhuns, no Cine Jardim, encerrando a itinerância em Caruaru, no dia 15 do mesmo mês, na Cultural Livraria & Cafeteria.

SERVIÇO:

Lançamento do livro "Agora"

Recife: Cinema da UFPE (4/8, segunda-feira), às 14h30, e Cinema São Luiz (9/8), às 16h

Garanhuns: Cine Jardim (14/8, quinta-feira), às 19h

Caruaru: Cultural Livraria & Cafeteria (15/8, sexta-feira), às 17h30

Entrada Gratuita

Valor do livro: R$ 30

