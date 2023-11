Cineasta pernambucano exibe curta-metragem em festival na Austrália

A- A+

O curta-metragem “Shoes Off - De Pés Descalços”, do cineasta pernambucano Everton Melo, será exibido no 33º Melbourne International Queer Film Festival, na Austrália, neste sábado (11). O filme teve a sua estreia nacional em outubro, na 10ª edição do Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest).

Escrito, dirigido e estrelado por Everton Melo e o artista colombiano Zulu Padilla, o curta aborda as experiências de imigrantes queer nos Estados Unidos. As cenas foram gravadas no bairro do Brooklyn, em Nova York, com fotografia assinada pelo realizador norte-americano Paul Notice.

Em “Shoes Off”, Everton se inspira em filmes como “A lei do Desejo” e “Átame”, de Pedro Almodóvar. O diretor se apropria da estética do pornô amador, do thriller e do cinema realista para criar um drama que resulta das histórias que ele viu e ouviu de outros imigrantes queer nos Estados Unidos.



O filme estreou mundialmente no Reel Out Queer Film Festival, em fevereiro, no Canadá. Também passou por festivais internacionais na Áustria e na Noruega. Em janeiro de 2024, estará na Mostra Internacional de Cinema e Prazeres Críticos (Excéntrico), em Santiago, no Chile.

