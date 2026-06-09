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CINEMA

Cineastas chamam boicote ao diretor israelense Nadav Lapid na França de "fracasso intelectual"

Lapid se retirou do Festival Internacional de Cinema FID em Marselha devido a protestos de outros cineastas que o acusavam de ter recebido financiamento público israelense

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Cineasta israelense Nadav Lapid posa para um retrato em Beverly Hills, Califórnia, em 30 de março de 2026 Cineasta israelense Nadav Lapid posa para um retrato em Beverly Hills, Califórnia, em 30 de março de 2026  - Foto: AFP

Um grupo de artistas, incluindo o diretor francês vencedor do Oscar Michel Hazanavicius e a atriz americana Natalie Portman, denunciou nesta terça-feira como um "fracasso intelectual" o boicote que obrigou o diretor israelense Nadav Lapid, exilado na França, a cancelar sua participação em um festival em Marselha.

"O fato de o maior artista dissidente israelense, que trabalha incansavelmente para denunciar as tendências fascistas e colonialistas de seu governo, suas falhas morais criminosas, em filmes premiados no mundo todo, ser forçado a se retirar de um festival francês deveria nos alarmar e nos mobilizar para além dessa aberração", escreveu o grupo de artistas, que também conta com os cineastas franceses Justine Triet e Jacques Audiard, ambos vencedores da Palma de Ouro em Cannes, no jornal Le Monde.

"O boicote cultural contra Nadav Lapid é um fracasso intelectual. Cineastas russos, israelenses e iranianos não podem ser ameaçados de desaparecimento para expiar crimes cometidos por governos que eles frequentemente criticam veementemente", acrescenta o texto.

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Na segunda-feira, outro artigo de opinião assinado por 350 profissionais da cultura, incluindo o diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul (vencedor da Palma de Ouro em 2010) e o escritor palestino Elias Sanbar, já criticava o boicote contra o diretor de "Yes", um filme virulento que critica a sociedade israelense após o 7 de outubro.

Lapid, alegando "pressão", retirou-se do Festival Internacional de Cinema FID em Marselha, no sul da França, devido a protestos de cineastas que exibiriam seus filmes e que o acusavam de ter recebido financiamento público israelense. O diretor israelense, que vive na França há cinco anos, denunciou o boicote como "cruel e violento", em declarações à AFP.

"Quaisquer que sejam os crimes que seu Estado tenha cometido, ninguém pode ser reduzido a um passaporte", declarou o grupo em seu texto publicado na terça-feira.

Em uma mensagem publicada no Instagram, 12 cineastas que haviam convocado o boicote a Lapid justificaram sua iniciativa citando o desejo de "agir contra uma realidade colonial e genocida aprovada" e denunciaram "a insistência" dos festivais em "criar uma simetria (...) entre produções palestinas e israelenses".

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