CINEMA Cineastas iranianos pedem libertação do diretor Jafar Panahi, preso há mais de seis meses Um dos cineastas mais premiados do país, Panahi foi preso em julho e deve cumprir sentença de seis anos

O principal sindicato de cineastas iranianos pediu nesta terça-feira às autoridades a libertação do dissidente Jafar Panahi, preso desde julho.

"A Casa do Cinema pede mais uma vez com insistência às autoridades judiciais que considerem a possibilidade da libertação de Jafar Panahi, o mais rápido possível", disse a associação sindical em comunicado publicado em seu site.

Panahi, de 62 anos, um dos cineastas iranianos mais premiados, foi preso em 11 de julho e deve cumprir uma sentença de seis anos proferida em 2010, segundo o tribunal.

A Casa do Cinema, que reúne associações profissionais do Irã, pede ao tribunal que tenha em conta o "estado físico e doença" de Jafar Panahi, sem dar mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

Panahi ganhou o Leão de Ouro em 2000 no Festival de Veneza pelo seu filme "O Círculo", e o Cannes Script Award em 2018 por “Three Faces”, três anos depois de ganhar o Urso de Ouro em Berlim com “Tehran Taxi”.

Panahi foi preso e condenado em 2010 a seis anos de prisão e a uma proibição de 20 anos de filmar ou escrever filmes, viajar ou até mesmo se expressar na mídia.

A sua condenação foi por fazer "propaganda contra o regime", depois de ter apoiado o movimento de protesto de 2009 contra a reeleição de Mahmud Ahmadinejad como presidente da república islâmica.

