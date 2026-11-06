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CINEMA Cineastas pernambucanas protagonizam filme que será exibido no Cinema São Luiz neste domingo (8) A sessão da produção dirigida por Isabela Ferro terá entrada gratuita e debate após a projeção

O audiovisual pernambucano é um dos mais inventivos do Brasil. Fazem parte dessa história as sete cineastas femininas protagonistas de “Parte de Mim: Um Documentário Sobre as Mulheres do Cinema Pernambucano”, da diretora Isabela Ferro. A obra será exibida gratuitamente no Cinema São Luiz, neste domingo (8), às 14h.

O cerne do documentário pernambucano são os depoimentos das cineastas Cíntia Lima, Danielle Valentim, Dea Ferraz, Kátia Mesel, Luci Alcântara, Tuca Siqueira e Yane Mendes. Embora o audiovisual proporcione contemplar o trabalho de cada uma das realizadoras, o documentário de Isabela Ferro reúne todo esse potencial.

“Parte de Mim: Um Documentário Sobre as Mulheres do Cinema Pernambucano” expõe as diferentes jornadas das cineastas investigando a autoria das mulheres no cinema pernambucano destacando temas como memória, pertencimento, criação e desafios profissionais.

Após a sessão no domingo, a diretora Isabela Ferro participa de um um bate-papo mediado pela estudante de Jornalismo Camila Deschamps. O momento da conversa promove ao público uma oportunidade de discutir as questões propostas pelo filme em relação às mulheres no cinema pernambucano, os desafios enfrentados no audiovisual e os caminhos para as novas gerações de cineastas.

“Parte de Mim nasceu do meu desejo de olhar para as mulheres que fazem parte do cinema pernambucano. As que construíram esse caminho, as que continuam construindo e as que ainda estão por vir. A ideia é celebrar essas trajetórias e, principalmente, refletir sobre as meninas que sonham em se tornar cineastas”, afirma Isabela Ferro.

“Parte de Mim” é um panorama das mulheres que marcaram o cinema pernambucano em contextos distintos. O documentário resgata os diferentes caminhos encontrados pelas cineastas para a realização de suas obras, além dos processos de criação de cada uma delas que resultaram em um trabalho autoral.

A reflexão proposta por Isabela Ferro não se limita ao passado, mas também abrange os novos e futuros cenários do audiovisual. A própria diretora corrobora com a chegada de uma nova geração de cineastas estreando na telona “Parte de Mim” no Cinema São Luiz - uma das locações utilizadas do filme.

O curta-documentário tem 25 minutos e 24 segundos de duração, combinando entrevistas, imagens de arquivo e narração para construir sua narrativa.

“Exibir Parte de Mim no Cinema São Luiz, que também foi cenário para o documentário, é uma alegria imensa. É muito simbólico poder levar esse filme para um espaço tão importante para a nossa história cinematográfica e reunir pessoas para assistir, conversar e refletir sobre essas mulheres e sobre os caminhos do cinema pernambucano”, conta a diretora.

SERVIÇO

Exibição de "Parte de Mim: Um Documentário Sobre as Mulheres do Cinema Pernambucano"

Quando: domingo (8)

Onde: Cinema São Luiz - R. da Aurora, 175, Boa Vista

Entrada gratuita

Informações: @partedemimdoc e @isabelaferro_

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