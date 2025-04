Cinebiografia de Michael Jackson pode ser dividida em dois filmes e ter estreia adiada

A- A+

A aguardada cinebiografia "Michael", dirigida por Antoine Fuqua, deverá ser lançada em duas partes. Com isso, a estreia do filme sobre o rei do pop, originalmente prevista para 3 de outubro, será adiada.

"Michael" foi um dos grandes destaques da CinemaCon de 2024. No entanto, nenhuma prévia do filme foi exibida no evento este ano, que termina nesta quinta-feira (3).

Produzido por Graham King, de " Bohemian Rhapsody", o longa concluiu suas filmagens principais em maio de 2024, mas o roteiro de John Logan está sendo revisado para ajustes antes das refilmagens.

Com um orçamento estimado em aproximadamente R$ 882 milhões, a cinebiografia será estrelada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, que fará sua estreia no cinema.

Colman Domingo e Nia Long interpretarão os pais de Michael, Joe e Katherine Jackson. Já Miles Teller dará vida ao advogado e empresário do astro, John Branca.

O elenco também conta com Larenz Tate como Berry Gordy, fundador da Motown Records; Laura Harrier no papel da executiva da indústria da músicaSuzanne de Passe; Kat Graham como Diana Ross; Jessica Sula como La Toya Jackson, irmã mais velha de Michael; Liv Symone no papel de Gladys Knight; Kevin Shinick como Dick Clark; KeiLyn Durrel Jones interpretando Bill Bray, ex-segurança e confidente de Michael; e Kendrick Sampson no papel do produtor Quincy Jones.

Quincy conheceu Michael quando ele tinha apenas 12 anos e juntos eles trabalharam em três dos álbuns mais icônicos da carreira do cantor: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982) e "Bad" (1987).

"Com Joe Jackson, temos uma ideia sobre ele, ou sobre como ele se movia no mundo, sendo um homem muito forte e formidável. E, para mim, eu pensei: ‘Sim, mas ele também criou alguns artistas lendários e um legado familiar’. Eu queria saber quem era esse homem", afirmou o ator.

"Tive que me aprofundar e descobrir tudo o que eu podia amar em Joe Jackson: quais eram suas ferramentas para sobreviver no mundo, o que ele passou para seus filhos, seja na forma como os criou ou de onde ele veio. Queria examinar tudo isso. O objetivo era construir um ser humano complexo e completo, com alma. Fiquei muito feliz em contribuir com o que pude para interpretar Joe Jackson", completou o ator.

