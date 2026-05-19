Cineclube Angu: 2ª edição começa nesta terça (19) com exibições gratuitas de filmes em Bezerros
Projeto exibe produções ao ar livre, com debates e ações para Rede Pública de Ensino
Desta terça (19) até a próxima sexta-feira (22), Bezerros, no Agreste pernambucano, recebe a 2ª edição do Cineclube Angu - projeto que exibe gratuitamente produções ao ar livre, com debates e ações para Rede Pública de Ensino da cidade.
Com início às 19h, na Estação da Cultura da cidade, um telão montado exibe curtas-metragens pernambucanos, além de produções nacionais e filmes com realizadores do Agreste de Pernambuco - em gêneros, linguagens e temáticas diversas contempladas.
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Sob assinatura do cineasta e produtor cultural Marlom Meirelles, a curadoria traz à tona obras que dialogam com o cotidiano, a memória, a cultura popular e questões sociais contemporâneas.
"O Cineclube Angu nasce da necessidade de fortalecer espaços de acesso ao cinema no Agreste, aproximando o público de filmes que muitas vezes não chegam aos circuitos comerciais e criando momentos de troca e reflexão através do audiovisual", ressalta Marlom.
Após as exibições, o público participa ainda de debate sobre os filmes. E ao longo da programação, sessões especiais voltadas a estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Pública, são apresentadas em escolas da cidade.
Oficina de Animação em Stop Motion, com o cineasta e animador pernambucano Jefferson Batista, integra também a agenda do projeto - que teve a identidade visual da temporada assinada pelo designer gráfico Raphael Maia, sob inspiração de obras do artista mineiro Getúlio Damado.
Realizado pelo Eixo Audiovisual e Pernambuco Filmes, em parceria com o Curta na Serra, a 2ª edição do Cineclube Angu tem apoio ainda da Prefeitura de Bezerros e Governo do Estado, com fomento do Funcultura
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 19
19h
Sessão Filmes Pernambucanos
- "Trincheiras", de Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida (Ficção | 16')
- "Pé de Chinelo", de Cátia Cardoso (Ficção | 19')
- "Sertão 2138", de Deuilton B Junior (Ficção | 19')
Quarta-feira, 20
19h
Sessão Filmes Nacionais
- "Akaiutí", de Kaline Cassiano, JP Mello e Sylara Silvério (Doc. RN | 17')
- "No Início do Mundo", de Camila Osório de Castro (Animação CE | 7'46)
- "Abandonar um Cavalo", de Arthur Pereira Maciel (Ficção SP | 13'44)
Quinta-feira (21)
19h
Sessão Documentando
- "O Amor Veste Preto", Direção Coletiva (Doc. CE | 11’)
- "O Dia é Transparente", Direção Coletiva (Doc. PE | 14’)
- "Desyrrê", Direção Coletiva (Doc. PE | 13’)
- "Condomínio Fechado", Direção Coletiva (Doc. PB | 13’)
- "Mãe Dorinha", Direção Coletiva (Doc. PE | 13’)
Sexta-feira (22)
19h
Sessão Agreste
- "O Carnaval é de Pelé", de Daniele Leite e Lucas Santos (Doc. PE | 20’)
- "Olhos de Botão", de Marlom Meirelles (Ficção |PE | 18’)
- "Facção", de Henrique Corrêa (Ficção PE | 16’)
- "Todas as Memórias Que Você Fez Pra Mim", de Pedro Fillipe (Ficção PE | 19’)
SERVIÇO
2ª edição do Cineclube Angu
Quando: desta terça (19) a sexta-feira (22), às 19h
Onde: Estação da Cultura de Bezerros - Rua Vitorino Pereira de Lima, 15, Centro
Acesso gratuito
Informações: @cineclubeangu