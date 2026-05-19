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AGRESTE Cineclube Angu: 2ª edição começa nesta terça (19) com exibições gratuitas de filmes em Bezerros Projeto exibe produções ao ar livre, com debates e ações para Rede Pública de Ensino

Desta terça (19) até a próxima sexta-feira (22), Bezerros, no Agreste pernambucano, recebe a 2ª edição do Cineclube Angu - projeto que exibe gratuitamente produções ao ar livre, com debates e ações para Rede Pública de Ensino da cidade.

Com início às 19h, na Estação da Cultura da cidade, um telão montado exibe curtas-metragens pernambucanos, além de produções nacionais e filmes com realizadores do Agreste de Pernambuco - em gêneros, linguagens e temáticas diversas contempladas.





Sob assinatura do cineasta e produtor cultural Marlom Meirelles, a curadoria traz à tona obras que dialogam com o cotidiano, a memória, a cultura popular e questões sociais contemporâneas.

"O Cineclube Angu nasce da necessidade de fortalecer espaços de acesso ao cinema no Agreste, aproximando o público de filmes que muitas vezes não chegam aos circuitos comerciais e criando momentos de troca e reflexão através do audiovisual", ressalta Marlom.

Após as exibições, o público participa ainda de debate sobre os filmes. E ao longo da programação, sessões especiais voltadas a estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Pública, são apresentadas em escolas da cidade.

Oficina de Animação em Stop Motion, com o cineasta e animador pernambucano Jefferson Batista, integra também a agenda do projeto - que teve a identidade visual da temporada assinada pelo designer gráfico Raphael Maia, sob inspiração de obras do artista mineiro Getúlio Damado.



Realizado pelo Eixo Audiovisual e Pernambuco Filmes, em parceria com o Curta na Serra, a 2ª edição do Cineclube Angu tem apoio ainda da Prefeitura de Bezerros e Governo do Estado, com fomento do Funcultura

PROGRAMAÇÃO



Terça-feira, 19

19h



Sessão Filmes Pernambucanos



- "Trincheiras", de Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida (Ficção | 16')

- "Pé de Chinelo", de Cátia Cardoso (Ficção | 19')

- "Sertão 2138", de Deuilton B Junior (Ficção | 19')

Quarta-feira, 20

19h



Sessão Filmes Nacionais

- "Akaiutí", de Kaline Cassiano, JP Mello e Sylara Silvério (Doc. RN | 17')

- "No Início do Mundo", de Camila Osório de Castro (Animação CE | 7'46)

- "Abandonar um Cavalo", de Arthur Pereira Maciel (Ficção SP | 13'44)

Quinta-feira (21)

19h



Sessão Documentando

- "O Amor Veste Preto", Direção Coletiva (Doc. CE | 11’)

- "O Dia é Transparente", Direção Coletiva (Doc. PE | 14’)

- "Desyrrê", Direção Coletiva (Doc. PE | 13’)

- "Condomínio Fechado", Direção Coletiva (Doc. PB | 13’)

- "Mãe Dorinha", Direção Coletiva (Doc. PE | 13’)



Sexta-feira (22)

19h



Sessão Agreste



- "O Carnaval é de Pelé", de Daniele Leite e Lucas Santos (Doc. PE | 20’)

- "Olhos de Botão", de Marlom Meirelles (Ficção |PE | 18’)

- "Facção", de Henrique Corrêa (Ficção PE | 16’)

- "Todas as Memórias Que Você Fez Pra Mim", de Pedro Fillipe (Ficção PE | 19’)



SERVIÇO

2ª edição do Cineclube Angu

Quando: desta terça (19) a sexta-feira (22), às 19h

Onde: Estação da Cultura de Bezerros - Rua Vitorino Pereira de Lima, 15, Centro

Acesso gratuito

Informações: @cineclubeangu

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