Cineclube Audiovisão apresenta terceira edição, unindo cinema e música

A- A+

O Cineclube Audiovisão chega à sua terceira edição neste sábado (2), às 18h, na Casa Lontra, localizada no Centro do Recife. O evento tem a proposta de exibir filmes raros e experimentais com as trilhas sonoras executadas ao vivo por duplas de músicos.

Desta vez, os responsáveis pela música são os artistas Alexandre María (guitarra, teclado e loops) e Aquilles Albino (baixo e bateria eletrônica). Eles tocaram durante sessão dos filmes “Trem” (1977-1982, 7 min), de Carlos Cordeiro, registro sobre a construção do Porto de Suape, em Super 8; e o clássico soviético “Encouraçado Potemkin” (1925, 85 min), de Serguei Eisenstein.

O projeto parte do conceito de audiovisão do pesquisador francês Michel Chion, unindo imagem, som e vibração como experiência estética compartilhada. Com entrada gratuita, a iniciativa conta com tradução em Libras e estrutura de som adaptada para pessoas surdas (com subwoofers que transmitem as vibrações).



Idealizado pela equipe da Casa Lontra, o cineclube tem sua terceira temporada realizada em parceria com o Institute of Incoherent Cinema (IOIC), da Suíça, que cede cópias restauradas de filmes silenciosos do início do século 20.

Já “Trem” foi restaurado pelo projeto “Crônicas de uma Transformação: preservação do acervo fílmico sobre a construção do Porto de Suape”. A iniciativa é encabeçada pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O Audiovisão promoverá ainda mais cinco sessões, até janeiro de 2026. O projeto tem apoio do Funcultura, por meio do Governo de Pernambuco, e da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo de Pernambuco e do Ministério da Cultura (MinC), do Governo Federal.



Serviço:

Cineclube Audiovisão

Quando: neste sábado (2), às 18h

Onde: Casa Lontra – Rua Bispo Ayres Cardoso, 72, Boa Vista

Entrada gratuita

Instagram: @casa.lontra



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também