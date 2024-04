A- A+

cinema Cineclube Casa Zero recebe primeira cineasta trans a conquistar o circuito comercial brasileiro Julia Katharine é diretora e roteirista de "Tea for Two" (2018) e estará presente na sessão deste domingo (28), 16h, participando do debate pós-exibição

Após a sua estreia, no último dia 14, a segunda edição do Cineclube Casa Zero receberá Julia Katharine, a primeira cineasta trans a conquistar espaço no circuito comercial brasileiro de audiovisual. A sessão será neste domingo (28), às 16h, no Auditório Urbano Vitalino (1º Andar) da Casa Zero, no Bairro do Recife. A entrada é gratuita.

Serão exibidos dois curtas: “Modelo Morto, Modelo Vivo” (2020) e “Tea for Two” (2018), com direção e roteiro de Julia, sendo o primeiro filme dirigido por uma mulher trans a estrear no circuito comercial no Brasil. Julia participará de debate após as exibições dos filmes.

O trabalho de Julia Katharine marca um importante avanço na representatividade dentro do mercado nacional. Seu curta-metragem, “Tea for Two” – além de diretora e roteirista, ela também atua no filme –, emerge como uma obra crucial na contracorrente dos padrões estabelecidos. Além de liderar e conduzir a concepção do filme, Julia desempenha um papel central, como Isabela.





"Trazer uma cineasta e realizadora tão influente como Julia Katharine é uma oportunidade não só de lançar luz sobre questões fundamentais para a comunidade LGBTQIA+, mas também de trazer multiplicidade de vozes dentro da produção cinematográfica, nas narrativas construídas por e sobre pessoas trans dentro dessa linguagem", observa Neco Tabosa, curador do cineclube.

Cineclube Casa Zero

A cada quinze dias, sempre aos domingos, o Cineclube Casa Zero será realizado com acesso gratuito a filmes de alta qualidade, promovendo a inclusão de toda a comunidade.

Para garantir a acessibilidade, todas as sessões contarão com intérpretes de Libras, que estarão presentes para auxiliar na comunicação durante os debates pós-filme.

O projeto conta com o incentivo da Prefeitura do Recife (PCR) e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho, com recursos da Lei Paulo Gustavo.



Filme que serão exibidos neste domingo (28):

Tea for Two (25 min, 2018)

Silvia é uma cineasta de meia-idade em crise com sua vida. Na mesma noite em que é surpreendida pela visita da ex-esposa, que a largou há alguns anos, conhece outra mulher que a fascina.



Modelo Morto, Modelo Vivo (25 min, 2020)

Manuela, uma mulher trans, ao frequentar uma oficina de modelo vivo, desperta para sua própria beleza e potência. Prêmio de melhor roteiro na Sétima Mostra de Diversidade Sexual, Modive-se.



SERVIÇO

Cineclube Casa Zero

Quando: Domingo (28), às 16h

Onde: Casa Zero/Auditório Urbano Vitalino (1º andar) | Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife

Entrada gratuita



Veja também

MUSICAL NO PARQUE "O Admirável Sertão de Zé Ramalho": artista paraibano será celebrado em musical no Teatro do Parque