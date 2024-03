Cineclube da Fundação estreia neste sábado (9), com sessões gratuitas, na Fundaj

A- A+

O Cinema da Fundação inicia um novo projeto neste final de semana. É o Cineclube da Fundação, que terá suas primeiras sessões neste sábado (9), com acesso gratuito, no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby.

A programação ocorre durante todos os finais de semana de março, na Sala João Cardoso Ayres, localizada no mesmo andar do cinema. Em parceria com o Instituto Francês e a Embaixada da França no Brasil, serão exibidos títulos daquele país produzidos entre 1935 e 2022.

Distribuída em 15 sessões, a grade conta com títulos clássicos e inéditos. A exibição inaugural será com a animação "O faraó, o selvagem e a princesa" (2022), de Michel Ocelat, às 15h. Mais tarde, às 17h, o público poderá ver duas obras de Justine Triet, diretora do indicado ao Oscar "Anatomia de uma queda”. Serão apresentados o curta-metragem “Menino Mau, Menina Má” (2012) e o longa “A Batalha de Sólferino” (2012).

Já no domingo (10), dia da cerimônia do Oscar, o público terá a oportunidade de ver “Merlusse” (1935), às 15h. O filme do cineasta francês Marcel Pagnol inspirou “Os Rejeitados”, um dos indicados à premiação. Encerrando o dia, o cineclube vai apresentar “Jules et Jim: Uma mulher para dois” (1961), de François Truffaut, às 16h50.

Programação do Cineclube da Fundação:

Sábado (9)

15h - “O Faraó, o Selvagem e a Princesa” (2022)

17h - “Menino Mau, Menina Má” (2012) e “A Batalha de Solférin” (2012)

Domingo (10)

15h - “Merlusse” (1935)

16h50 - “Jules e Jim: Uma Mulher para Dois” (1961)

Sábado (16)

15h - “Abel Gance e seu Napoleão” (1984)

16h30 - “Animação Francesa - Este Outro Cinema”

18h - “As Bicicletas de Belleville” (2003)

Domingo (17)

15h - “Gostos e Cores” (2022)

17h20 - “Annie Ira” (2021)

Sábado (23)

15h - “O País dos Surdos” (1991)

17h10- “Nocturama” (2016)

Domingo (24)

15h - “Cléo das 5 às 7” (1962)

17h - “Sobre L´Adamant” (2022)

Sábado (30)

15h - “Os Confins do Mundo” (2018)

17h20 - “Eu Quero Falar Sobre Duras” (2021)

Domingo (31)

15h - “Zazie no Metrô” (1960)

17h - “India Song” (1974)



