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Cinema Cineclube Super 8 apresenta sessão de "cinema e resistência política", nesta sexta (23) Curtas de Jomard Muniz de Britto e Ivan Cordeiro serão exibidos, a partir das 19h30, com acesso gratuito; pesquisador Alexandre Figueirôa é o convidado da noite

O Cinema Super 8, que nos anos 1970 e 1980 serviu como ferramenta de liberdade estética e resistência cultural em Pernambuco, será reverenciado em uma sessão especial do Cineclube Bar Super 8, nesta sexta (23), no Centro do Recife.



A partir das 19h30, no Bar Super 8 (Rua Mamed Simões 144, Centro do Recife) exibe os curtas "A Lua Luta por Lula" (1981), de Jomard Muniz de Britto (in memoriam), e "A Visita" (1982/2023), de Ivan Cordeiro, na sessão gratuita Poesia, Política e Urgência no Cinema Super 8.



Após a exibição, o professor, cineasta e pesquisador Alexandre Figueirôa vai analisar os filmes num debate com o público.

Programação

A partir das 18h, o bar já estará aberto com uma audição de músicas brasileiras cuidadosamente selecionadas para dispersar ares antidemocráticos.



Às 19h30, tem início a sessão, seguida da análise histórico-afetiva de Alexandre Figueirôa e, na sequência, o Cineclube Bar Super 8 transmitirá o debate presidencial promovido pela Rede Globo de Televisão.

Sobre os filmes

"A Lua Luta por Lula", obra do cineasta, escritor e agitador cultural Jomard Muniz de Britto (in memoriam), e "A Visita", de Ivan Cordeiro, são marcos do cinema amador e experimental das décadas de 1970 e 1980, período em que o Super 8 funcionou como importante ferramenta de liberdade estética e resistência cultural em Pernambuco.

Para Alexandre Figueirôa, participar dessa sessão neste momento é um ato de resistência e reafirmação do voto para impedir que a extrema-direita volte a governar o Brasil. Segundo ele, Jomard Muniz de Britto era um artista que acreditava no cinema como uma expressão que deve provocar no espectador uma relação direta com o mundo que o cerca.

“Em 1981, ele e Eduardo Lima foram premonitórios ao perceberem a força mobilizadora de Lula na luta pelos trabalhadores. Enquanto Jomard e Lima retratam de forma poética a ascensão de Lula, no filme de Ivan Cordeiro, realizado um ano depois, fazemos uma viagem no tempo onde vemos Lula, já à frente do Partido dos Trabalhadores, dando os primeiros passos para se tornar o maior presidente que esse país já teve”, destaca o pesquisador.

Segundo Silas Alexandre, responsável pela curadoria do Bar Super 8, Jomard e Ivan aproveitaram essa liberdade para fazer poesia visual com urgência política, em plena época de censura e repressão.



"A Lua Luta por Lula", obra do cineasta, escritor e agitador cultural Jomard Muniz de Britto Foto: Divulgação

"A Lua Luta por Lula", obra do cineasta, escritor e agitador cultural Jomard Muniz de Britto Foto: Divulgação

"A Lua Luta por Lula", obra do cineasta, escritor e agitador cultural Jomard Muniz de Britto Foto: Divulgação

“Hoje, com o celular e os reels do Instagram, voltamos a ter essa democratização da imagem, mas sem necessariamente o mesmo compromisso crítico. É esse contraste que queremos discutir nesta sessão”, destaca o curador.

Além de Alexandre Figueirôa, a sessão tem apresentação de Malu Sá, produção de Vinícius Costa, assistência de produção de Wandryu Figueiredo e design de Saulo Rodrigues.

SERVIÇO:

Sessão Poesia, Política e Urgência no Cinema Super 8, com exibição de fimes debate com Alexandre Figueirôa

Quando: Sexta (23), às 19h30

Onde: Cineclube Bar Super 8 (Rua Mamede Simões, 144, Centro do Recife)

Acesso gratuito

Mais informações: @barsuper8

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