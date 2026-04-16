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ACIDENTE Cinegrafista da Band Minas morre e repórter fica em coma após acidente em MG Acidente na BR-381, próximo a Ravena, envolveu carro da emissora e caminhão; Rodrigo Lapa morreu no local e Alice Ribeiro foi socorrida e segue em coma

Um acidente envolvendo um veículo da TV Band Minas e um caminhão provocou a morte do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa e deixou a repórter Alice Ribeiro em coma. A colisão aconteceu na quarta-feira, 15, próximo ao distrito de Ravena, na BR-381, em Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros do Estado

Alice foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros, e levada em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela segue em coma.

Conforme publicação da emissora em suas redes sociais, Rodrigo Lapa, de 49 anos, era natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e teve passagens pela TV Band Minas entre 2022 e 2024. Retornou depois em 2025. O cinegrafista fez coberturas marcantes como o carnaval de Belo Horizonte e acompanhou a tragédia das chuvas na região da zona da mata, que atingiu principalmente as cidades de Ubá e Juiz de Fora.

Além disso, Lapa era palhaço de formação e dedicava o seu tempo fora da emissora para levar sorrisos a crianças hospitalizadas. O cinegrafista deixa esposa e uma filha de 7 anos.

O enterro dele está marcado para 12h no Cemitério do Bonfim em Belo Horizonte e o sepultamento será realizado às 16h.

A TV Band Minas divulgou que aguarda as investigações sobre as causas do acidente. "A Band Minas lamenta profundamente o ocorrido com esses nossos companheiros queridos e já está prestando toda assistência aos familiares das vítimas".

Já a Polícia Civil de Minas Gerais informou que requisitou a presença da perícia oficial no local, a fim de identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação.





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