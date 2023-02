A- A+

Filmes Cinema a R$ 10: saiba quais salas participam de promoção no Recife, a partir desta quinta-feira (9) Preço promocional faz parte da "Semana do Cinema" e envolve redes de todo o Brasil

Salas exibidoras de todo o Brasil terão ingressos a R$10, desta quinta-feira (8) até a próxima terça (14), para os filmes em cartaz. A promoção faz parte da “Semana do Cinema”, iniciativa que chega a sua segunda edição.

Além do valor promocional nas entradas, a campanha conta com descontos em combos de pipoca e refrigerante. No Recife e demais cidades da Região Metropolitana, participam da ação as salas vinculadas às salas das redes UCI, Cinemark, Moviemax, Cinépolis, Kinoplex e Cinesystem.



Entre os longas-metragens disponíveis nesta semana, estão “Gato de Botas 2: O Último Pedido” e “M3gan”. Também é a oportunidade de conferir alguns indicados ao Oscar, como “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, “Os Banshees de Inisherin” e “Avatar: O Caminho da Água”.



A primeira edição da “Semana do Cinema” ocorreu em setembro de 2022. A ação é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Confira as salas que participam da “Semana do Cinema” na Região Metropolitana do Recife:

UCI (Shoppings Recife, Plaza e Tacaruna)

Os ingressos a R$10 estarão disponíveis para todas as sessões, inclusive nas salas IMAX e Xplus, exceto para as salas DeLux. Para completar, o combo com pipoca e dois refrigerantes sai por R$30.

Cinemark (Shopping RioMar)

Participam da promoção apenas as sessões em 2D. O combo promocional (1 pipoca média + 2 refrigerantes 500ml) custa R$ 29,90.

Moviemax (Rosa e Silva, Camará Shopping, Igarassu, Cine Royal e Cine Eldorado)

Ingressos a R$ 10 para todos os filmes em cartaz nos cinemas da rede.

Kinoplex (Shopping Boa Vista)

Entrada mais barata para qualquer filme, em 2D ou 3D. O Combo Mini, com pipoca e refrigerante, sai por R$ 15.

Cinépolis (Shopping Guararapes e Patteo Olinda)

Preços válidos para as salas tradicionais 2D e 3D, com combo de uma pipoca média salgada e duas bebidas pelo preço especial de R$ 29,90.

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Ingressos a R$ 10 para todos os filmes. O combo, com uma pipoca grande e dois refrigerantes de 500ml, custará R$ 29.

