Cinema a R$ 11,50 no Carnaval na rede UCI; confira títulos
"O Agente Secreto" e "O Morro dos Ventos Uivantes" estão em cartaz
Nem todo mundo pretende encarar a maratona de dias de Carnaval. Para quem for da turma do descanso, boa dica é aproveitar os filmes que concorrem ao Oscar 2026 ou as primeiras estreias do ano com preços migáveis.
Cinema no precinho
A rede UCI está oferecendo até 18 de fevereiro em todo o Brasil desconto: ingressos a partir de R$ 11,50 (segunda a quarta) e R$ 13 (quinta a domingo), nos valores de meia-entrada. Clientes do programa UCI Unique pagam meia em qualquer dia e sessão.
Em exibição
Na grade de exibição constam títulos como o super premiado "O Agente Secreto", a aguardada estreia “O Morro dos Ventos Uivantes”, nova adaptação do clássico publicado em 1847, e a animação “Um Cabra Bom de Bola”, que apresenta a história de Cameron Cade, jovem atleta em ascensão no esporte futurista roarball.
Após um trauma, ele precisa reencontrar a confiança para seguir em busca do sonho de integrar a elite da modalidade.
Durante toda a semana de Carnaval, ainda estão em cartaz os concorrenets ao Oscar “Marty Supreme”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” e “Avatar: Fogo e Cinzas”. Além dos sucessos “A Empregada”, “Zootopia 2”, “Descontrole” e “Destino Final 2”.
*Com informações da assessoria de imprensa