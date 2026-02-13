Cinema a R$ 11,50 no Carnaval na rede UCI; confira títulos

A- A+

Nem todo mundo pretende encarar a maratona de dias de Carnaval. Para quem for da turma do descanso, boa dica é aproveitar os filmes que concorrem ao Oscar 2026 ou as primeiras estreias do ano com preços migáveis.



Cinema no precinho

A rede UCI está oferecendo até 18 de fevereiro em todo o Brasil desconto: ingressos a partir de R$ 11,50 (segunda a quarta) e R$ 13 (quinta a domingo), nos valores de meia-entrada. Clientes do programa UCI Unique pagam meia em qualquer dia e sessão.

Em exibição

Na grade de exibição constam títulos como o super premiado "O Agente Secreto", a aguardada estreia “O Morro dos Ventos Uivantes”, nova adaptação do clássico publicado em 1847, e a animação “Um Cabra Bom de Bola”, que apresenta a história de Cameron Cade, jovem atleta em ascensão no esporte futurista roarball.



Após um trauma, ele precisa reencontrar a confiança para seguir em busca do sonho de integrar a elite da modalidade.

Durante toda a semana de Carnaval, ainda estão em cartaz os concorrenets ao Oscar “Marty Supreme”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” e “Avatar: Fogo e Cinzas”. Além dos sucessos “A Empregada”, “Zootopia 2”, “Descontrole” e “Destino Final 2”.



