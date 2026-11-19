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A memória do audiovisual em Pernambuco, precisamente dos cinemas de rua, segue resguardada pelos filmes de arte, debates e exibições que chegavam a enfrentar a censura em plena ditadura militar.



A década era a de 1950 e o espaço frequentado por intelectuais e amantes da Sétima Arte era o Cinema AIP - localizado no 13º andar do Edifício AIP, Centro do Recife.



Fechado há anos, o cinema segue, por enquanto, como lembrança de outrora e é justamente para tentar reativar o endereço que o Coletivo CineRuaPE vai mais uma vez promover uma sessão especial do Cineclube CineRua.





O Cinema AIP era frequentado por intelectuais e apreciadores de filmes de artes | Crédito: Eduardo Cunha/Divulgação





A ideia é defender a preservação do AIP e reativar seu funcionamento como mais um cinema de rua de Pernambucano - atualmente o Recife se basta, neste formato, de rua, com os cinemas São Luiz e o Cine Teatro do Parque, além das salas da Fundaj.





PROGRAMAÇÃO

Marcado para a próxima quarta-feira (25), a programação tem início às 18h em frente ao Cinema AIP.



Na ocasião haverá exibição gratuita de filmes que dialogam com memória e história de espaços que agregam cultura e vida urbana.

Nesta edição o CineRua vai levar três produções audiovisuais pernambucanas: "Entre Andares" (2016), de Aline van der Linder e Marina Moura Maciel; "Extintos Cinemas" (2018), de William Tenório e "Miguel" (2026), de Sérgio Poroger e Janaína Guedes.



O CINECLUBE

Criado em dezembro de 2015, o Cineclube CineRua foi concebido pelo Coletivo CineRuaPE. A ideia é a preservação, reabertura e valorização da memória dos cinemas de rua em Pernambuco.



O projeto - viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e do Governo do estado, além de poios de agentes culturais - leva ao público exibições ao ar livre e atividades que instigam o debate sobre o espaço urbano e a cultura audiovisual.

Neste 2026 o coletivo tem realizado sessões em cidades do estado com cinemas fechados, entre elas o Cine Olinda, em Olinda; o Polytheama, em Goiana e o Cine Iracema, em Vitória de Santo Antão. Tal qual em Arcoverde, no Sertão, já houve ação pelo Cine Rio Branco.



SERVIÇO

Cineclube CineRua - Sessão em prol do Cinema AIP

Quando: quarta (25), a partir das 18h

Onde: em frente ao Cinema AIP - Av. Dantas Barreto, 576, Centro

Acesso gratuito

Informações: @cineruape



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