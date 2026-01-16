A- A+

BIG BROTHER BRASIL Cinema BBB26: veja quais filmes vão ser exibidos na casa a partir desta segunda (19) Produções regionais vão ser exibidas para os participantes e também na TV aberta, no Tela Quente

A edição 2026 do reality Big Brother Brasil vai dar início às sessões de cinema dentro da casa, a partir desta segunda-feira (19).



Na seleção de filmes, o projeto Telefilmes Regionais entra em cena e ganha exibição para os participantes e também na TV aberta através do Tela Quente.



Abre a sequência de produções - todas no estilo ficção, com duração de até 50 minutos - "Caju, Meu Amigo", com a atriz e também ex-participante do BBB, Vitória Strada, protagonista do filme com Liane Venturella.









Ambientado no pós-enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, o filme traz à tona a conexão de duas mulheres de origens diferentes, unidas pelo amor a um cachorro.



Além do Rio Grande do Sul, ganham exibição no Telefilmes Regionais "É Quase Verdade" (ES), "Mandioca Frita" (DF), "Meu Avô Stanislau" (PR), "Nossa Vizinhança" (SP), "Sonho de Arrocha" (BA), "Teste para Cardíaco" (PA) e "Um Dia Extraordinário" (SC).

