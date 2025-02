A- A+

AUDIOVISUAL Curta Taquary: programação terá filmes das cinco regiões do País; saiba detalhes 18ª edição do festival acontece entre 16 e 22 de março em cidades do Agreste pernambucano

O Agreste pernambucano será tomado por produções do cinema em mais uma edição do Curta Taquary - festival que acontece entre os dias 16 e 22 de março em Taquaritinga do Norte e outras seis cidades da Região.



Para a 18ª edição foram selecionadas 82 curtas de 16 estados, contemplando todas as regiões do Brasil.



E tal qual ocorreu na última edição, cada filme que foi submetido - foram 947 produções inscritas - será revertido em uma muda que será plantada na Região. Vale ressaltar que um dos motes do festival é o meio-ambiente.





Não à toa as datas do festival "coincidem" com o Dia Nacional da Conscientização das Mudanças Climáticas, em 16 de março, e Dia Mundial da Água, em 22 do mesmo mês.

Direção de mulheres

Dos 82 curtas selecionados para a edição, cujas estéticas e temáticas são variadas, pelo menos 49% foram dirigidos por mulheres.



Contemplando as cinco regiões do País, os filmes escolhidos são oriundos de 16 estados.



Mostras

Os filmes que integrarão o Curta Taquary - realizado pela Taquary Filmes e Tá Bonito Pra Chover Produções, sob incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado - serão agrupados nas seguintes mostras competitivas:

- Mostra Brasil e Mostra Internacional

- Mostra Pernambucana

- Mostra Agreste

- Mostra Por Um Mundo Melhor (produções com foco na educação ambiental)

- Mostra Primeiros Passos (para diretores/as em seu primeiro trabalho)

- Mostra Dália da Serra (para filmes produzidos em atividades pedagógicas, projetos de formação e oficinas)

- Mostra Diversidade (obras que abordem questões de sexualidade e de gênero, em suas mais diferentes formas e perspectivas)

- Mostra Curtas Fantásticos (filmes de horror, ficção científica e fantasia)

- Mostra Universitária (para produções oriundas de estudantes de graduação)

- Mostra Criancine (voltados para o público infant-juvenil)



Os filmes selecionados podem ser conhecidos neste link.



SERVIÇO

18ª Curta Taquary

Quando: de 16 a 22 de março

Onde: Taquaritinga do Norte, Poção, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama

Acesso gratuito

Informações: @curtataquary//curtataquary.org

