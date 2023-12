A- A+

CINEMA Cinema da Fundação anuncia sua "Expectativa/Retrospectiva", que começa nesta quinta-feira (7) Mostra ocupa as três salas do cinema com 47 filmes em 12 sessões

O Cinema da Fundação promove, desta quinta-feira (7) até 20 de dezembro, a 26ª edição da sua tradicional mostra “Expectativa/Retrospectiva”. As três salas da Fundaj (Derby, Museu e Porto) recebem 47 filmes em 124 sessões, além de oito debates, uma masterclass e homenagens.

Uma das principais funções do evento é antecipar inéditos, como o novo de Sofia Coppola, “Priscilla”, que só chega oficialmente aos cinemas no final de dezembro. A seleção também traz de volta títulos que marcaram o ano que encerra, como “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queiroz, e “Os Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese.

Clássicos da cinematografia mundial fazem parte da programação. É o caso de “Os Bons Companheiros” (1990), de Scorsese, que será projetado em duas sessões, no formato profissional, DCP. O mesmo ocorrerá com “Casablanca” (1942), de Michael Kurtz (1942), e “O Iluminado” (1980), de Kubrick.



Outro destaque da mostra é a celebração dos 100 anos do Ciclo do Recife, que se refere às produções cinematográficas realizadas na cidade na década de 1920. Serão exibidos, pela primeira vez no formato DCP os filmes “Revezes” (1927), “Retribuição” (1924), “Aitaré da Praia” (1926) e “A Filha do Advogado” (1927).

A Fundaj também vai promover encontros entre espectadores, realizadores, atores, produtores e pesquisadores. Além de uma masterclass com o cineasta Daniel Bandeira, a mostra receberá debates com a presença de nomes como Fernando Monteiro, Kleber Mendonça Filho, Maeve Jinkings, Silvana Meireles, Renata Pinheiro, Nash Laila, Zezita Matos, Alexandre Figueirôa, Amanda Gabriel, Taciano Valério, Sérgio Oliveira e Yuri Lins.

Os 25 anos da sala Derby serão debatidos entre Silvana Meireles, Kleber Mendonça Filho, Luiz Joaquim e Joselito Gomes. Em 1998, eles desenvolveram, administraram e operacionalizaram o que viria a se tornar o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco. O bate-papo, que ocorre no dia 19, contará com exibição do documentário “Retratos Fantasmas”.

Maeve Jinkings participa junto aos realizadores Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira, além da atriz Nash Laila na terça-feira, de uma conversa sobre os dez anos de “Amor, Plástico e Barulho”. “Ferrolho”, obra totalmente rodada em Caruaru, também completa uma década. O filme terá exibição seguida de debate com Taciano Valério, Zezita Matos e Paulo Phelippe.

Outro aniversário comemorado pela mostra é o de “Inocência (1983)”, que completou 40 anos. Seu diretor, Walter Lima Jr., será homenageado com a exibição da obra e também de “A Ostra e O Vento” (1997), filme que lançou no cinema a atriz Leandra Leal. Fernando Monteiro, escritor e cineasta pernambucano, é mais um homenageado. Ele terá quatro de seus títulos - todos dos anos 1970 - projetados no formato analógico original.

