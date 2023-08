A- A+

Cinema Cinema da Fundação do Derby reabre com programação especial nesta quinta-feira (17) Mostra de filmes de Godard e pré-estreia de documentário de Kleber Mendonça Filho estão entre os destaques da semana

A sala do Derby do Cinema da Fundação reabre as portas ao público nesta quinta-feira (17), após passar quatro meses sem funcionamento. Durante o período sem exibições, o espaço passou por ajustes estruturais no auditório e no equipamento de projeção.

Em sua semana de reabertura, o Cinema da Fundação do Derby recebe uma programação especial. Um dos destaques é a pré-estreia de “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, neste sábado (19), às 18h.

Ao todo, serão 17 filmes, incluindo 11 longas-metragens e 6 curtas-metragens. Para celebrar os 25 anos da sala de cinema, haverá projeção de “Bent“ (1997), de Sean Mathias, o primeiro filme exibido comercialmente no Cinema da Fundação, em maio de 1998.



Nesta semana, a Fundaj abre espaço para a mostra 5X Godard, com cinco clássicos do mestre da Nouvelle Vague francesa. O cinema vai inaugurar uma nova faixa mensal dedicada exclusivamente a curtas-metragens, a “Sessão Chama Curtas", que inicia às 14h deste sábado (19), com um conjunto de obras pautadas pelo tema “Cinema de Dispositivo”.

Exceto pelas sessões do lançamento “Passagens” e pela pré-estreia de “Retratos Fantasmas”, todas as demais sessões serão gratuitas. Os convites serão distribuídos na bilheteria uma hora antes do início de sua respectiva exibição.

Confira programação desta semana:



Quinta-feira (17)

14h30 - A Chinesa

16h30 - O Homem do Sputnik

18h30 - Passagens

20h30 - Bent

Sexta-feira (18)

14h20 - Hana-Bi: Fogos de Artifício

16h20 - Passagens

18h30 - Retratos Fantasmas (pré-estreia)

20h20 - Acossado (com apresentação de Luiz Otávio Pereira)

Sábado (19)

14h - Sessão Chama Curtas + debate

16h15 - Hana-Bi: Fogos de Artifício

18h20 - O Desprezo (com apresentação de Matheus Cartaxo)

20h50 - Retratos Fantasmas (pré-estreia)

Domingo (20)

14h - Passagens

16h - Uma Nêga Chamada Tereza (com apresentação de Luiz Joaquim)

18h - Alphaville (com apresentação de Mariana Porto)

20h15 - Acossado

Terça-feira (22)

14h - O Desprezo

16h - Alphaville

18h - Hana-Bi : Fogos de Artifício

20h - O Demônio das Onze Horas (com apresentação de ngela Prysthon)

Quarta-feira (23)

14h - Bent

16h - O Demônio das Onze Horas

18h10 - Passagens

20h10 - A Chinesa (com apresentação de Pedro Severien / Severino)



