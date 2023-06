A- A+

cinema Cinema da Fundação do porto recebe mostra Europeia As exibições acontecem a partir desta quinta-feira (29)

O Cinema da Fundação do Porto volta a receber uma mostra de cinema da Europa. Com curtas e longa-metragens premiados, as produções serão exibidas nesta quinta-feira (29) até domingo (2). O ingressos serão gratuitos e podem ser adquiridos uma hora antes das sessões na bilheteria do cinema.

A II Mostra do Cinema Europeu é organizada em homenagem ao dia da Europa e engloba filmes da França, Itália, Alemanha e Espanha, países que sempre tiveram filmes presentes na grade de programação das salas de projeção da Fundaj.

Entre as películas que serão exibidas, estão: "Os Guadiões do Lixo"; "Nunca Estive Aqui"; "Não Precisa Ser Hoje"; "Corder Conversations"; "Criança Desejada"; "Olá, Estranho"; "Alcarrás"; e "Seca". O evento é organizado pela Fundação Joaquim Nabuco, Instituto Cervantes, Aliança Francesa, Centro Cultural Brasil-Alemanha, Centro Cultural Dante Alighieri, com a colaboração da Embaixada da Espanha (Brasília), Consulado da França (Recife), do Institut Français, do Consulado da Itália (Recife) e do Consulado da Alemanha (Recife).





