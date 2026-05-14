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AUDIOVISUAL Cinema da Fundação exibe filmes de François Truffaut em mostra comemorativa As sessões das obras do cineasta francês marcam a celebração dos 28 anos da sala Derby

"Truffaut por Completo", mostra que o Cinema da Fundação inicia nesta quinta-feira (14), revisita o legado do cineasta francês François Truffaut. Com sessões realizadas na sala Derby, o evento também celebra os 28 anos de existência do espaço.

A programação leva o público a filmografia completa do diretor. Até o dia 3 de junho, serão exibidos 23 filmes em versões restauradas em 4K.

Um dos destaques é o clássico distópico “Fahrenheit 451” (1966), único longa-metragem de Truffaut falado em inglês. Obras menos conhecidas, como “Uma jovem tão bela quanto eu” (1972), também integram a lista.



Considerado um dos pioneiros da Nouvelle Vague, François Truffaut despontou no cinema nos anos 1950, após atuar como jornalista e crítico na tradicional revista Cahiers du Cinéma. Ele morreu precocemente, em 1984, mas seu trabalho seguiu influenciando cineastas ao redor do mundo.

Confira a programação completa da mostra Truffaut por Completo:

14/05 - Atirem no Pianista (85')

15/05 - Os Pivetes (18') + Os Incompreendidos (99')

16/05 - Antoine & Colette (30') + Beijos Roubados (90')

17/05 - Jules et Jim (106')

18/05 - Um só pecado (119')

19/05 - A noiva estava de preto (107')

20/05 - Uma jovem tão bela quanto eu (98')

21/05 - O garoto selvagem (90')

22/05 - Fahrenheit 451 (113')

23/05 - Domicílio Conjugal (97')

24/05 - O Amor em Fuga (93')

25/05 - A Duas Inglesas e O Amor (130')

26/05 - A sereia do Mississipi (123')

27/05 - O quarto verde (95')

28/05 - O último metrô ( 131')

29/05 - O Homem que Amava as Mulheres (119')

30/05 - A Noite Americana (116')

31/05 - Na idade da Inocência (104')

01/06 - A História de Adele H (96')

02/06 - A Mulher do Lado (106')

03/06 - De repente, num domingo (110')



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