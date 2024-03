A- A+

CINEMA Cinema da Fundação promove sessão debate do filme ''Iracemas'', da pernambucana Tuca Siqueira Exibição única e gratuita acontece nesta terça-feira (05), a partir das 19h30, na unidade do Museu da Fundaj, no bairro de Casa Forte

Iniciando março, o mês das mulheres, o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco promove uma sessão debate do filme ''Iracemas'', da cineasta pernambucana Tuca Siqueira. Com exibição única e gratuita, nesta terça-feira (05), a partir das 19h30, na unidade do Museu da Fundaj, no bairro de Casa Forte.

O documentário se passa em Fortaleza, capital do Ceará, retratando uma investigação da diretora sobre o cenário que é ocupado por diversas Iracemas, desde histórias de mulheres, até estabelecimentos que recebem o nome da índigena do romance de José de Alencar.

Tuca Siqueira apura as tradições desse Estado, e a partir do seu recorte são reveladas algumas das complexidades do universo feminino contemporâneo, entrelaçando suas personagens em uma só narrativa.

''Iracemas'' foi exibido no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, no ano passado, onde recebeu a menção honrosa na categoria New Trends. O filme ganha uma exibição exclusiva três dias antes do Dia Internacional da Mulher, na sala Museu.

Após a sessão, haverá um debate com a presença de uma das personagens do filme, Cássia Vasconcelos, da produtora Rita Vilhena e da diretora Tuca Siqueira. A mediação dessa conversa ficará por conta da diretora e professora Mariana Porto.

Vale ressaltar que a bilheteria abre uma hora antes da exibição, para a retirada gratuita dos ingressos pelo público.

SERVIÇO

Sessão debate do filme ''Iracemas''

Quando: 05 de março, 19h30

Onde: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Museu) | Avenida Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte - Recife/PE

Entrada gratuita

