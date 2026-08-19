A- A+

CINEMA Cinema da Fundação recebe Gabe Klinger para mostra gratuita dedicada a James Benning e Richard Linkl O cineasta participa da programação nesta sexta (21) e sábado (22), com sessões, apresentação de filmes e debate no Recife

O Cinema da Fundação recebe, nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), a Mostra Gabe Klinger, com uma programação gratuita dedicada a dois nomes importantes do cinema independente norte-americano: James Benning e Richard Linklater.



A sessão de abertura contará com a presença do cineasta, crítico e curador brasileiro, Gabe Klinger, ao lado do curador do Cinema da Fundação, Ernesto Barros, , que apresentam a obra ao público.

A programação começa na sexta (21), às 20h40, com a exibição de "Slacker" (1990), de Richard Linklater. O filme acompanha uma série de personagens excêntricos pelas ruas de Austin, no Texas (EUA), em histórias que transitam entre obsessões, conversas e diferentes formas de enxergar o mundo.



Realizado com orçamento modesto e marcado pelo uso de planos-sequências, Slacker se tornou uma referência do cinema independente e ajudou a projetar Linklater como um dos principais nomes de sua geração.

No sábado (22), a programação começa às 16h com uma sessão dupla dedicada a James Benning.



Serão exibidos a versão restaurada de "The United States of America" (1975), registro de uma viagem de leste a oeste dos Estados Unidos, feito a partir de uma câmera instalada no banco traseiro de um carro, e "Two Moons" (2022), filme que observa duas luas no céu da Califórnia. A sessão também terá apresentação de Klinger e Barros.

Em seguida, às 17h25, será exibido "Double Play: James Benning e Richard Linklater" (2013), documentário dirigido por Gabe Klinger que investiga as aproximações entre os trabalhos dos dois cineastas.



Após a sessão, haverá um debate com a participação do diretor e mediação de Ernesto Barros.

Quem é Gabe Klinger?

Cineasta e roteirista, Gabe Klinger dirigiu os longas "Porto" (2016), "Double Play" (2013) e "Isabel" (2026). Ao longo da carreira, recebeu prêmios em festivais internacionais, incluindo Melhor Documentário sobre Cinema no Festival de Veneza, Melhor Diretor no Festival Internacional de Cinema de Santiago e Melhor Roteiro no Festival Internacional de Mons, na Bélgica.

Seus trabalhos já passaram por festivais e instituições como SXSW, International Film Festival Rotterdam (IFFR), BFI London, Viennale, TIFF Lightbox e Centre Pompidou.



Em 2021, o curta "Bergman’s Ghosts" foi incluído na edição da Criterion Collection de "A Ilha de Bergman", de Mia Hansen-Løve, filme que também conta com Klinger no elenco.

Em 2026, Isabel estreou na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale) e, posteriormente, integrou a programação de festivais como FICCI Cartagena, na Colômbia; Beijing International Film Festival, na China; BAFICI, na Argentina; e Sydney Film Festival, na Austrália.

SERVIÇO

Mostra Gabe Klinger – Cinema da Fundação/Derby

Quando: sexta-feira (21) e sábado (22)

Onde: Cinema da Fundação do Derby - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife

Entrada gratuita, com retirada dos ingressos na bilheteria da Sala Derby, por ordem de chegada e conforme a lotação

Informações: @cinemadafundacao

Veja também