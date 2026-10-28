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KABUKI Cinema da Fundação recebe mostra inédita dedicada ao teatro Kabuki Sessão gratuita neste domingo (1º), no Recife, reúne duas produções japonesas e oferece ao público uma experiência com a tradicional maquiagem Kumadori

O Cinema da Fundação, no Recife, abre a agenda cultural de novembro com uma programação especial voltada à arte japonesa.

Neste domingo (1º), a sala Derby recebe, pela primeira vez, a mostra JFF Discover Kabuki Tour, com duas produções que apresentam diferentes aspectos do Kabuki, uma das expressões mais antigas e representativas do teatro japonês. A entrada é gratuita.

A iniciativa é promovida pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca), em colaboração com a Fundação Japão e a companhia Shochiku.

A programação começa às 15h, com a exibição de "Renjishi" ("The Father and Son Shishi Lions"). Dirigido para as telas pelo cineasta Yoji Yamada, o filme registra uma das performances mais conhecidas do repertório de dança do Kabuki.

A apresentação explora a relação entre um leão-pai, identificado pela juba branca, e seus descendentes, de juba vermelha.

Movimentos sincronizados, coreografias vigorosas e sequências de giros compõem o espetáculo, que evidencia a expressividade dos intérpretes e a elaboração estética dessa tradição cênica.

Na sequência, às 16h30, o público poderá assistir a "Migawari Zazen" ("The Zen Substitute"), comédia que amplia o panorama sobre o repertório teatral japonês e suas possibilidades de representação.

Para o cônsul-geral do Japão no Recife, Masami Ohno, a iniciativa favorece o contato dos espectadores pernambucanos com uma manifestação artística de grande importância histórica para seu país.

“É com grande satisfação que, graças à Fundação Japão e ao apoio inestimável da Fundaj, conseguimos realizar aqui, pela primeira vez, um evento dedicado ao Kabuki - uma das mais emblemáticas artes cênicas tradicionais japonesas, com uma história que remonta a mais de 400 anos.”

Maquiagem tradicional integra a programação

Além das sessões de cinema, a iniciativa oferece ao público uma atividade dedicada ao Kumadori, técnica de maquiagem utilizada nas apresentações de Kabuki.

Caracterizada por desenhos expressivos e combinações de cores, a pintura facial ajuda a ressaltar traços dos personagens e a comunicar suas características em cena.

A experiência será realizada no segundo andar do campus Ulysses Pernambucano, no Derby, em dois períodos: das 14h às 15h e das 17h30 às 18h30.

A atividade complementa a mostra ao apresentar aos participantes elementos visuais que fazem parte da identidade dessa tradição teatral japonesa.



JFF Discover Kabuki Tour

- Programação -

Atividade complementar

14h às 15h | experiência de pintura corporal Kumadori

17h30 às 18h30 | experiência de pintura corporal Kumadori

Programação de cinema

15h | "Renjishi" ("The Father and Son Shishi Lions")

16h30 | "Migawari Zazen" ("The Zen Substitute")



SERVIÇO

Mostra de cinema japonês “JFF Discover Kabuki Tour”

Data: domingo, 1º de novembro

Local: Cinema da Fundação (campus Ulysses Pernambucano) - Rua Henrique Dias, 609, Derby - Recife-PE

Entrada gratuita

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