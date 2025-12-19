Sex, 19 de Dezembro

CINEMA

Cinema da Fundação bate recorde de bilheteria em 2025, impulsionado por filmes brasileiros

"O Agente Secreto" foi o filme mais assistidos nas salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que registrou público total de 117 mil espectadores neste ano

Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) - Foto: Reprodução/Instagram

O Cinema da Fundação registrou em 2025 o maior público de seus 27 anos de história. Ao longo deste anos, 117 mil espectadores passaram pelas salas do equipamento cultural vinculado à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Entre os filmes exibidos, o pernambucano “O Agente Secreto” liderou o ranking anual de mais vistos. O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que está pré-indicado em duas categorias do Oscar, conseguiu reunir sozinho 38.448 espectadores.

A lista das dez maiores bilheterias do ano no Cinema da Fundação é predominantemente brasileira. Também estão na relação os títulos “O Último Azul”, “Homem com H”, “Ainda Estou Aqui”, “Vitória” e “Dormir de Olhos Abertos”. 
 

“Seis dos dez filmes de maior público são brasileiros, sendo três pernambucanos. Isso demonstra, ao mesmo tempo, o compromisso da curadoria em abrir espaço para a produção nacional e local e o interesse real dos nossos espectadores pela produção  brasileira”, observa o coordenador do Cinema da Fundação, Luiz Joaquim, em comunicado. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

