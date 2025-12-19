A- A+

CINEMA Cinema da Fundação bate recorde de bilheteria em 2025, impulsionado por filmes brasileiros "O Agente Secreto" foi o filme mais assistidos nas salas de cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que registrou público total de 117 mil espectadores neste ano

O Cinema da Fundação registrou em 2025 o maior público de seus 27 anos de história. Ao longo deste anos, 117 mil espectadores passaram pelas salas do equipamento cultural vinculado à Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).

Entre os filmes exibidos, o pernambucano “O Agente Secreto” liderou o ranking anual de mais vistos. O longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, que está pré-indicado em duas categorias do Oscar, conseguiu reunir sozinho 38.448 espectadores.

A lista das dez maiores bilheterias do ano no Cinema da Fundação é predominantemente brasileira. Também estão na relação os títulos “O Último Azul”, “Homem com H”, “Ainda Estou Aqui”, “Vitória” e “Dormir de Olhos Abertos”.



“Seis dos dez filmes de maior público são brasileiros, sendo três pernambucanos. Isso demonstra, ao mesmo tempo, o compromisso da curadoria em abrir espaço para a produção nacional e local e o interesse real dos nossos espectadores pela produção brasileira”, observa o coordenador do Cinema da Fundação, Luiz Joaquim, em comunicado.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também