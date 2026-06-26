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CINEMA Cinema da UFPE abre programação de férias com mostra gratuita para toda a família Entre 30 de junho e 10 de julho, o projeto "Saber & Brincar" leva ao Cinema da UFPE uma maratona de 26 sessões voltadas a públicos de diferentes idades, com entrada franca

As férias escolares ganham uma opção de lazer acessível no Recife com a nova edição da mostra Saber & Brincar – Férias no Cinema, promovida pela Diretoria de Artes da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A programação acontece entre os dias 30 de junho e 10 de julho, sempre em dias úteis, reunindo exibições gratuitas destinadas a crianças, jovens e adultos.

Ao longo de nove dias, o público poderá acompanhar 26 sessões no Cinema da UFPE, instalado no Complexo de Convenções da universidade.

A iniciativa busca ampliar o acesso à produção audiovisual e incentivar a ocupação de espaços culturais durante o período de recesso escolar.

Segundo a pró-reitora de Cultura da UFPE, Mariana Brayner, a experiência tem revelado o impacto de proporcionar o primeiro contato de muitas pessoas com uma sala de cinema.

"Antes das exibições, costumo perguntar quem está pela primeira vez numa sala de cinema e quase sempre alguém levanta a mão. Por isso, para nós, é uma alegria propor nove dias de programação com filmes para toda família", afirma.

Para o diretor de Artes da Procult, Antônio Nigro, a mostra aposta na capacidade do cinema de despertar sensações e estimular a imaginação.

"A sétima arte tem essa característica de despertar emoções, mexer com o imaginário, com sensações e sonhos. Então nesta edição teremos 26 exibições e desejamos que todos compareçam", convida.

A seleção dos filmes também reflete a participação do público. De acordo com Leônidas Pessoa, responsável pelo Cinema da UFPE, a curadoria considera sugestões encaminhadas pelos frequentadores em edições anteriores do projeto.

"Disponibilizamos um questionário aos frequentadores durante as sessões do Saber & Brincar. As pessoas sugerem os filmes e a equipe curatorial organiza essa seleção, observa temas afins e monta a grade de horários", explica.

Não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer ao Cinema da UFPE, localizado no Complexo de Convenções da universidade, na Avenida Professor Moraes Rego, 1235, na Cidade Universitária, para participar gratuitamente das sessões.

Programação “Saber e Brincar”

Terça-feira (30/06)

14h – Lilo & Stitch (Classificação Livre)

16h – Super 8 (12 anos)

18h – Sinais (12 anos)

Quarta-feira (01/07)

14h – Universidade Monstros (Classificação Livre)

16h – High School Musical 3 (Classificação Livre)

18h – As Vantagens de Ser Invisível (16 anos)

Quinta-feira (02/07)

14h – Robô Selvagem (Classificação Livre)

16h – Robôs (Classificação Livre)

18h – Círculo de Fogo (12 anos)

Sexta-feira (03/07)

14h – Sharkboy & Lavagirl (Classificação Livre)

16h – Sussurros do Coração (Classificação Livre)

18h – A Origem (14 anos)

Segunda-feira (06/07)

14h – Pequenos Espiões (Classificação Livre)

16h – Missão Impossível (1996) (12 anos)

18h – Atômica (2017) (16 anos)

Terça-feira (07/07)

14h – Sessão Especial: Capitães de Areia (16 anos)

17h – Conta Comigo (12 anos)

Quarta-feira (08/07)

14h – As Branquelas (14 anos)

16h – Fargo – Uma Comédia de Erros (18 anos)

18h – Pulp Fiction (18 anos)

Quinta-feira (09/07)

14h – Up – Altas Aventuras (Classificação Livre)

16h – Aquarius (18 anos)

19h – Atividade Paranormal (16 anos)

Sexta-feira (10/07)

14h – Tico e Teco: Defensores da Lei (Classificação Livre)

16h – Corra que a Polícia Vem Aí! (14 anos)

18h – Seven – Os Sete Crimes Capitais (16 anos)



SERVIÇO

Projeto "Saber & Brincar"

Quando: 30 de junho a 10 de julho

Onde: Cinema da UFPE/Centro de Convenções da UFPE - Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - UFPE

Entrada gratuita



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