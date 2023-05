Cinema de Animação: Mostra Animage leva programação gratuita ao Sesc de Casa Amarela

A- A+

Até o próximo dia 20 de maio o Sesc Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, recebe a Mostra Animage, dentro do projeto Anima Sesc - em sessões de exibição para o público adulto e infantil a partir do sábado, 13 de maio.



Com atuação no campo da animação audiovisual e da economia criativa, o Anima Sesc foi implementado no Sesc de Casa Amarela em 2022, com o intuito de promover ações formativas, fomento da produção local, incentivo a experimentação, empreendedorismo e difusão artística - com olhos voltados a crianças e jovens da região.

Interessados em participar das atividades da Mostra Animage podem reservar ingressos na plataforma virtual do Sesc PE (digital.sescpe.com.br).

Com programação diversificada, o evento apresenta, entre outras atrações, o Mundo Bita, que abre a programação no sábado, dia 13, com exibição de curta-metragem e show musical.





Já a mostra de curtas infantis será no dia 17 de maio, às 19h e as sessões para adultos acontecem no dia seguinte. Na sexta (19), tem ainda a exibição do longa alemão "Fritzi" - todos às 19h no Cine Coliseu da unidade.

O Sesc também vai disponibilizar a Mostra Paralela para escolas, com sessões para crianças, jovens e adultos entre os dias 17 a 19 de maio, às 14h. O agendamento das visitas devem ser feitos através do email [email protected] ou pelo telefone (81) 3267-4410.

Ainda na Mostra Paralela, dia 16, a exibição de “Além da Lenda” contará com recursos de acessibilidade e, logo em seguida, acontece um bate-papo sobre acessibilidade no cinema de animação com Túlio Tavares - mestrando em Comunicação pela UFPE, produtor do Projeto Alumiar - Sessão Acessível no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e do VerOuvindo - Festival de Filmes com Acessibilidade Comunicacional do Recife.

Formação

A Oficina de “Animação Stop Motion com dispositivos móveis”, facilitada por Jefferson Batista,vai trabalhar a técnica de pixilation com celulares e tablets.



Direcionada ao público infanto-juvenil, as aulas acontecem de 9 a 12 de maio, sempre das 13h às 16h, no Sesc Casa Amarela. Inscrições na Central de Relacionamento da unidade, sendo R$22 para dependentes de comerciários e R$44 para o público geral.

Serviço – Mostra Animage no AnimaSesc

Quando: até 20 de maio

Onde: Cine Coliseu (Sesc Casa Amarela)



Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira

Acesso gratuito

