Cancelamento Cinema em Londres cancela estreia de novo filme de Kevin Spacey: "horrorizados" com associação

Um cinema em Londres, na Inglaterra, cancelou a pré-estreia do filme “Control”, primeiro papel de Kevin Spacey desde que ele foi acusado de má conduta sexual, alegando estar “horrorizados por ser mencionados ao mesmo tempo em que o novo filme”.

Conhecido por exibir filmes independentes, o Prince Charles Cinema notificou os produtores do thriller britânico dizendo que eles não sabiam que o astro de "House of Cards" aparecia no longa.

'Muitas pessoas estão com medo de me apoiar': Kevin Spacey culpa mídia por cancelamento e diz estar pronto para retomar a carreira após novo julgamento.

Na verdade, Spacey não aparece em cena, mas sua voz tem um papel significativo como um sequestrador que controla o carro automático de uma política britânica, vivida pela atriz Lauren Metcalfe. Seu nome também aparece em destaque no cartaz do filme.

“Temos um problema. Sinto muito em informar que cancelamos sua contratação conosco”, escreveu a administração do cinema em uma carta à co-estrela do filme.

“Ontem à noite, percebemos que seu filme apresenta Kevin Spacey, em particular o seu primeiro desde o processo judicial. Tanto minha equipe quanto eu estamos horrorizados por estarmos sendo mencionados ao mesmo tempo em que a estreia de seu novo filme”.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, amigos e colegas de Spacey estariam chocados e escandalizados, acusando o cinema de “cancelar” o o ator, vencedor de dois Oscars, apesar de ele ter sido absolvido em dois processos judiciais.

Em julho, o ator foi inocentado em um julgamento em Londres da acusação de agredir sexualmente quatro homens. De acordo com o jornal "DailyMail", Spacey foi às lágrimas ao ouvir o veredicto. Astro de filmes como "Beleza americana" (1999) e "Os suspeitos" (1995), ele sempre se declarou inocente e disse que pretendia retomar a carreira após o julgamento.

Depois do cancelamento, o diretor de "Control", Gene Fallaize, afirmou que a estreia mundial vai acontecer agora em um cinema maior no dia 14 de novembro.

Há duas semanas, o ator de 64 anos passou mal durante o Festival Internacional de Cinema de Tashkent, no Uzbequistão, com sintomas de ataque cardíaco, e teve que ser levado ao hospital para atendimento médico. Ele recebeu alta após a realização de alguns exames, e discursou mais tarde no evento, relatando o susto.

