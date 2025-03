"Premonição 6 - Laços de Sangue" tem primeiro trailer divulgado; assista

A- A+

As visões proféticas do longa "Premonição" ganham novos capítulos com o sexto filme da franquia: "Premonição 6 - Laços de Sangue" - que teve o primeiro trailer divulgado nesta terça-feira (25), com o ator Tony Todd (1954-2024) em destaque em sua última atuação antes de sua morte.

Lançado nos anos 2000, "Premonição" partiu de uma sequência de mortes previstas por um de seus personagens que, ao menos inicialmente, conseguem escapar.





Neste sexto capítulo da sequência - previsto para ser lançado nos cinemas no próximo mês de maio - uma estudante vivencia reiteradamente previsões de morte em sua família.

No elenco, com Craig Perry na produção, nomes como Teo Briones, Brec Bassinger e Kaitlyn Santa Juana integram a trama, além de Tony Todd em seu derradeiro papel.

Veja o trailer:





