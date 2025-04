Cinema: filmes em cartaz no Recife e Região Metropolitana de 24 a 30 de abril; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "Serra das Almas'', do pernambucano Lírio Ferreira, e do trhiller de ação ''O Contador 2''. Além disso, entra em cartaz a animação brasileira "Abá e sua Banda". Confira a seguir os filmes em cartaz de 24 a 30 de abril:



PRÉ-ESTREIA



"Thunderbolts*"

Em "Thunderbolts*", a Marvel Studios reúne uma equipe incomum de anti-heróis—Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker. Depois de se verem presos em uma armadilha mortal armada por Valentina Allegra de Fontaine, esses rejeitados desiludidos devem embarcar em uma missão perigosa que os forçará a confrontar os cantos mais sombrios de seus passados. Será que esse grupo disfuncional se destruirá, ou encontrará redenção e se unirá antes que seja tarde demais?

Direção: Jack Schreier



"Homem com H"

Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. O filme acompanha a origem em Bela Vista no Mato Grosso do Sul e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística. Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino em meio à repressão da ditadura militar. Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco.

Direção: Esmir Filho



"Um Pai para Lily"

Quando a solitária Lily Trevino, de 20 e poucos anos, acidentalmente faz amizade com um estranho online que compartilha o mesmo nome de seu pai egocêntrico, o incentivo e o apoio deste novo Bob Trevino podem mudar sua vida.

Direção: Tracie Laymon



ESTREIA



"Serra das Almas"

Em Pernambuco, um roubo de joias irá reunir um antigo grupo de amigos desajustados, fazendo com que os resultados sejam catastróficos. Vigiados por fantasmas do passado, cada um deles terá que encontrar sua própria forma de liberdade.

Direção: Lírio Ferreira



"Until Dawn - Noite de Terror"

Um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã Melanie, Clover e seus amigos partem para o vale remoto onde o desaparecimento aconteceu em busca de respostas. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles acabam sendo caçados por um assassino mascarado e mortos brutalmente um a um... apenas para acordarem no dia seguinte e se encontrarem novamente no começo da mesma tarde. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite de novo e de novo, com a única mudança sendo a ameaça assassina, cada vez mais assustadora que a última. Com as esperanças no fim, o grupo logo percebe que eles têm apenas mais um limitado número de mortes disponível, e que a única maneira de escaparem é se sobreviverem até o amanhecer.

Direção: David F. Sandberg

"O Contador 2"

Christian Wolff (Ben Affleck) tem um talento para resolver problemas complexos. Quando um velho conhecido é assassinado, deixando para trás uma mensagem enigmática para “encontrar o contador”, Wolff se sente compelido a resolver o caso. Percebendo que medidas mais extremas são necessárias, Wolff recruta seu irmão distante e altamente letal, Brax (Jon Bernthal), para ajudar. Em parceria com a Diretora Adjunta do Tesouro dos EUA, Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), eles descobrem uma conspiração mortal, tornando-se alvos de uma rede implacável de assassinos que fará qualquer coisa para manter seus segredos enterrados.

Direção: Gavin O’Connor



"Abá e sua Banda"

Abá é um jovem príncipe cujo maior desejo é ser músico. Ele consegue escapar do castelo de seu pai sem ser reconhecido por ninguém. Quando conhece Ana, uma jovem que toca bateria, ele percebe a oportunidade de formar uma banda ao lado de seu amigo de infância, Juca, um músico genial. É o primeiro passo par seguir o seu sonho de infância: tocar no Festival da Primavera, o maior evento do Reino, responsável pela renovação da natureza. O jovem Abá vai precisar da ajuda dos seus novos amigos para enfrentar Don Coco, que quer acabar com a diversidade do Pomar.

Direção: Humberto Avelar



"Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII"

O filme de 1972, agora em 4K com áudio aprimorado. Ambientado nas assombrosas ruínas do antigo Anfiteatro Romano em Pompeia, o filme apresenta o Pink Floyd em um show intimista, sem plateia. Com visuais impressionantes, momentos dos bastidores e músicas inesquecíveis como "Echoes" e "One of These Days".

Direção: Adrian Maben

"Looney Tunes - O Filme: O dia que a Terra explodiu"

Gaguinho e Patolino tornam-se heróis inesperados quando suas travessuras na fábrica de chicletes local revelam uma trama secreta de controle mental alienígena. Contra todas as probabilidades, os dois estão determinados a salvar a sua cidade e o mundo.

Direção: Peter Browngardt



EM CARTAZ



"Pecadores"

Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.

Direção: Ryan Coogler

"Sneaks: De pisante novo"

Téo (Jottapê) e Beca são um par de tênis de grife que vivem protegidos em sua caixa, até que Edson, um jovem humilde com o sonho de se tornar jogador de basquete, os ganha em um sorteio. Quando são roubados por um colecionador, o sonho de Edson é ameaçado e os tênis se separam. Determinado a reencontrar seu par, Téo se vê perdido nas ruas de Nova York, onde conhece Beto (Christian Malheiros), um tênis de rua cheio de atitude. Juntos, embarcam em uma aventura repleta de surpresas, e Téo descobre que o mundo fora da caixa é muito maior e mais emocionante do que imaginava.

Direção: Rob Edwards, Chris Jenkins

"Nas terras perdidas"

Baseada no conto homônimo de George. R. R. Martin, na trama uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação toma uma ousada decisão ao invocar a temida e poderosa feiticeira Gray Alys (Milla Jovovich) para ajudá-la a alcançar seu desejo. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alys e seu guia, o vagabundo Boyce (Dave Bautista), devem superar homens e demônios em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal, dívida e realização, e amor e perda.

Direção: Paul W. S. Anderson

"Tempo de guerra"

O filme se passa na Guerra do Iraque com uma trama inspirada nas memórias e experiências vividas pelo co-diretor Ray Mendonza, ex-fuzileiro naval do exército americano. Na trama, um grupo de militares se vê em meio a um fogo cruzado com tropas guerrilheiras iraquianas. Enquanto esperam resgate, uma troca de tiros intensa causa mortos e feridos, deixando um rastro de escombros e traumas.

Direção: Ray Mendoza, Alex Garland

"Limonov, o camaleão russo"

Cinebiografia de Eduard Limonov, poeta radical soviético que viveu em condições miseráveis em Nova York, virou uma sensação na França e tornou-se um anti-herói político na Rússia.

Direção: Kirill Serebrennikov

"Bolero, a melodia eterna"

Em 1928, nos vibrantes “anos loucos” de Paris, a dançarina Ida Rubinstein encomenda a Maurice Ravel a música para seu próximo balé. Enfrentando uma crise de inspiração, o compositor revisita os capítulos de sua vida – os desafios de seus primeiros anos, as marcas da Grande Guerra, o amor impossível por sua musa Misia Sert… e finalmente decide se dedicar à criação de uma obra-prima universal, o Bolero.

Direção: Anne Fontaine







"O Rei dos Reis"

Um pai compartilha com seu filho a maior história já contada, levando-o a uma jornada ao lado de Jesus, onde testemunha milagres, desafios e sacrifício. O Rei dos Reis revela a fé pelos olhos de uma criança.

Direção: Seong-ho-Jang.







"Cidade dos Sonhos" (versão restaurada em 4K)

Betty Elms, uma jovem loira recém-chegada a Hollywood com o sonho de se tornar estrela de cinema, conhece uma misteriosa mulher que sofre de amnésia. Enquanto as duas embarcam numa busca para descobrir a identidade da segunda mulher, o cineasta Adam Kesher enfrenta problemas sombrios ao tentar escalar o elenco de seu novo projeto.

Direção: David Lynch







"Operação Vingança"

Operação Vingança acompanha Charlie Heller (Malek), um brilhante, mas totalmente introvertido, decodificador da CIA que trabalha em um escritório no porão da sede em Langley e tem sua vida virada de cabeça para baixo quando sua esposa é assassinada em um ataque terrorista em Londres. Quando seus supervisores se recusam a tomar providências, ele decide resolver o problema com suas próprias mãos, embarcando em uma perigosa jornada pelo mundo para encontrar os responsáveis. Sua inteligência se torna sua arma mais poderosa para despistar seus perseguidores e conseguir sua vingança.

Direção: James Hawes





"Drop: Ameaça Anônima"

Violet (Meghann Fahy) é uma mãe viúva que vai a um restaurante para se encontrar com Henry (Brandon Sklenar). No entanto, ela logo recebe mensagens de telefone de uma figura misteriosa encapuzada que ameaça matar seu filho pequeno e sua irmã, a menos que ela mate Henry.

Direção: Christopher B. Landon





"The Chosen: Última Ceia"

Jesus entra na cidade sagrada como rei, mas encontra a casa de Seu Pai transformada de um lugar de oração em um mercado corrupto. Enquanto o sumo sacerdote judeu trama contra o que seria Messias, Jesus age primeiro, dando uma reviravolta na corrupção religiosa.

Direção: Dallas Jenkins







"Antonio Bandeira - O Poeta das Cores"

O documentário reconstitui a vida e analisa a obra de Antonio Bandeira, artista plástico cearense que ganhou renome internacional. Conduzido por seu sobrinho Francisco, o filme coleta depoimentos de artistas, curadores e críticos de arte, que desvendam as influências, técnicas e transformações de seu trabalho e o legado deixado pelo pintor, ajudando a decifrar sua trajetória na vida e na arte.

Direção: Joe Pimentel







"Um filme Minecraft"

Bem-vindo ao mundo do Minecraft, onde a criatividade não apenas ajuda você em suas artes e habilidades, como também é essencial para a sobrevivência! Quatro atrapalhados - Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – envolvidos em seus problemas do dia a dia, de repente são transportados, através de um misterioso portal, para Overworld: um bizarro e cúbico país das maravilhas onde impera a imaginação. Para voltar para casa, eles vão ter que saber tudo deste mundo (além de protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zumbis) ao embarcar em uma missão mágica na companhia de um experiente construtor imprevisível, Steve (Jack Black). Juntos nessa aventura, o quinteto será desafiado a ousar e se reconectar com as qualidades únicas que os fazem, cada um deles, extraordinariamente criativos... as mesmas habilidades das quais eles precisam para prosperar no mundo real.

Direção: Jared Hess







"Branca de Neve"

Uma releitura musical live-action do clássico filme de 1937. Estrelando Rachel Zegler no papel-título e Gal Gadot como sua madrasta, a Rainha Má, a mágica aventura musical viaja de volta à história atemporal.

Direção: Marc Webb







"Vitória"

Inspirado em uma incrível história real, “Vitória”, interpretada pela nominada ao Oscar Fernanda Montenegro, conta a emocionante trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher.

Direção: Andrucha Waddington





ESPECIAL



"Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith"

As Guerras Clônicas estão em pleno andamento e Anakin Skywalker mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padmé Amidala não seja afetado por esta situação. Seduzido por promessas de poder, Anakin se aproxima cada vez mais de Darth Sidious até se tornar o temível Darth Vader. Juntos eles tramam um plano para aniquilar de uma vez por todas com os cavaleiros jedi.

Direção: George Lucas



Festival de Cinema Europeu Imovision

A primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision ocorre de 24 a 30 de abril, em diferentes cinemas. Serão exibidos 14 filmes inéditos e prestigiados nos principais festivais internacionais. Na programação, estão os títulos: Dreams", "Emmanuelle", "A Luz", "Síndrome da Apatia", "Ópera! - Canção para um Eclipse", "Em Qualquer Lugar, A Qualquer Hora", "Monsieur Aznavour", "Entre Nós, o Amor", "Brincando com Fogo", "Misty - A História de Errol Garner", "A Arte do Caos", "Você é o Universo", "Quando a Luz Arrebenta" e "O Último Moicano".



"Hannah Montana: O Filme" (UCI Day Flashback)

Miley Stewart (Miley Cyrus) precisa lidar com a escola, os amigos e ainda as dificuldades com sua personalidade secreta de pop star. Hannah Montana, seu alter-ego, está cada vez mais popular, e Miley está gostando desta nova situação. Para recolocá-la na realidade, seu pai (Billy Ray Cyrus) decide levá-la para a casa de sua avó em Crowley Corners, no Tennessee.

Direção: Peter Chelsom



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





Veja também