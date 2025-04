Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 17 a 24 de abril; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "Pecadores'', nova parceria entre o diretor Ryan Coogler e o ator Michael B. Jordan, e de ''Tempo de Guerra'', produção da A24 baseada na experiência real de ex-fuzileiro na Guerra do Iraque. Além disso, entra em cartaz a animação brasileira "Abá e sua Banda". Confira a seguir os filmes em cartaz de 17 a 24 de abril:



PRÉ-ESTREIA



"Um Pai para Lily"

Quando a solitária Lily Trevino, de 20 e poucos anos, acidentalmente faz amizade com um estranho online que compartilha o mesmo nome de seu pai egocêntrico, o incentivo e o apoio deste novo Bob Trevino podem mudar sua vida.

Direção: Tracie Laymon

"Dreams"

Uma jovem escreve sobre seu amor proibido por uma professora. Quando seu diário é descoberto, um choque geracional entre três mulheres transforma suas vidas.

Direção: Dag Johan Haugerud



ESTREIA



"Pecadores"

Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.

Direção: Ryan Coogler

"Sneaks: De pisante novo"

Téo (Jottapê) e Beca são um par de tênis de grife que vivem protegidos em sua caixa, até que Edson, um jovem humilde com o sonho de se tornar jogador de basquete, os ganha em um sorteio. Quando são roubados por um colecionador, o sonho de Edson é ameaçado e os tênis se separam. Determinado a reencontrar seu par, Téo se vê perdido nas ruas de Nova York, onde conhece Beto (Christian Malheiros), um tênis de rua cheio de atitude. Juntos, embarcam em uma aventura repleta de surpresas, e Téo descobre que o mundo fora da caixa é muito maior e mais emocionante do que imaginava.

Direção: Rob Edwards, Chris Jenkins

"Nas terras perdidas"

Baseada no conto homônimo de George. R. R. Martin, na trama uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação toma uma ousada decisão ao invocar a temida e poderosa feiticeira Gray Alys (Milla Jovovich) para ajudá-la a alcançar seu desejo. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alys e seu guia, o vagabundo Boyce (Dave Bautista), devem superar homens e demônios em uma fábula que explora a natureza do bem e do mal, dívida e realização, e amor e perda.

Direção: Paul W. S. Anderson

"Tempo de guerra"

O filme se passa na Guerra do Iraque com uma trama inspirada nas memórias e experiências vividas pelo co-diretor Ray Mendonza, ex-fuzileiro naval do exército americano. Na trama, um grupo de militares se vê em meio a um fogo cruzado com tropas guerrilheiras iraquianas. Enquanto esperam resgate, uma troca de tiros intensa causa mortos e feridos, deixando um rastro de escombros e traumas.

Direção: Ray Mendoza, Alex Garland

"Abá e sua banda"

Abá é um jovem príncipe cujo maior desejo é ser músico. Ele consegue escapar do castelo de seu pai sem ser reconhecido por ninguém. Quando conhece Ana, uma jovem que toca bateria, ele percebe a oportunidade de formar uma banda ao lado de seu amigo de infância, Juca, um músico genial. É o primeiro passo par seguir o seu sonho de infância: tocar no Festival da Primavera, o maior evento do Reino, responsável pela renovação da natureza. O jovem Abá vai precisar da ajuda dos seus novos amigos para enfrentar Don Coco, que quer acabar com a diversidade do Pomar.

Direção: Humberto Avelar

"Limonov, o camaleão russo"

Cinebiografia de Eduard Limonov, poeta radical soviético que viveu em condições miseráveis em Nova York, virou uma sensação na França e tornou-se um anti-herói político na Rússia.

Direção: Kirill Serebrennikov

"Bolero, a melodia eterna"

Em 1928, nos vibrantes “anos loucos” de Paris, a dançarina Ida Rubinstein encomenda a Maurice Ravel a música para seu próximo balé. Enfrentando uma crise de inspiração, o compositor revisita os capítulos de sua vida – os desafios de seus primeiros anos, as marcas da Grande Guerra, o amor impossível por sua musa Misia Sert… e finalmente decide se dedicar à criação de uma obra-prima universal, o Bolero.

Direção: Anne Fontaine







"O Rei dos Reis"

Um pai compartilha com seu filho a maior história já contada, levando-o a uma jornada ao lado de Jesus, onde testemunha milagres, desafios e sacrifício. O Rei dos Reis revela a fé pelos olhos de uma criança.

Direção: Seong-ho-Jang.







"Cidade dos Sonhos" (versão restaurada em 4K)

Betty Elms, uma jovem loira recém-chegada a Hollywood com o sonho de se tornar estrela de cinema, conhece uma misteriosa mulher que sofre de amnésia. Enquanto as duas embarcam numa busca para descobrir a identidade da segunda mulher, o cineasta Adam Kesher enfrenta problemas sombrios ao tentar escalar o elenco de seu novo projeto.

Direção: David Lynch







ESTREIA



"Operação Vingança"

Operação Vingança acompanha Charlie Heller (Malek), um brilhante, mas totalmente introvertido, decodificador da CIA que trabalha em um escritório no porão da sede em Langley e tem sua vida virada de cabeça para baixo quando sua esposa é assassinada em um ataque terrorista em Londres. Quando seus supervisores se recusam a tomar providências, ele decide resolver o problema com suas próprias mãos, embarcando em uma perigosa jornada pelo mundo para encontrar os responsáveis. Sua inteligência se torna sua arma mais poderosa para despistar seus perseguidores e conseguir sua vingança.

Direção: James Hawes





"Drop: Ameaça Anônima"

Violet (Meghann Fahy) é uma mãe viúva que vai a um restaurante para se encontrar com Henry (Brandon Sklenar). No entanto, ela logo recebe mensagens de telefone de uma figura misteriosa encapuzada que ameaça matar seu filho pequeno e sua irmã, a menos que ela mate Henry.

Direção: Christopher B. Landon





"The Chosen: Última Ceia"

Jesus entra na cidade sagrada como rei, mas encontra a casa de Seu Pai transformada de um lugar de oração em um mercado corrupto. Enquanto o sumo sacerdote judeu trama contra o que seria Messias, Jesus age primeiro, dando uma reviravolta na corrupção religiosa.

Direção: Dallas Jenkins







"Antonio Bandeira - O Poeta das Cores"

O documentário reconstitui a vida e analisa a obra de Antonio Bandeira, artista plástico cearense que ganhou renome internacional. Conduzido por seu sobrinho Francisco, o filme coleta depoimentos de artistas, curadores e críticos de arte, que desvendam as influências, técnicas e transformações de seu trabalho e o legado deixado pelo pintor, ajudando a decifrar sua trajetória na vida e na arte.

Direção: Joe Pimentel







"As Aventuras de Uma Francesa na Coreia"

Uma francesa que costumava tocar flauta em um parque supera suas dificuldades financeiras ensinando francês a duas mulheres na Coreia do Sul. Ela encontra conforto deitando em pedras e recorre ao makgeolli - vinho de arroz típico da Coreia - para se sentir bem.

Direção: Hong Sang-soo







"A Batalha da Rua Maria Antônia"

Em outubro de 1968, na Faculdade de Filosofia da USP, estudantes e professores do movimento estudantil de esquerda enfrentam os ataques do Comando de Caça aos Comunistas em um evento que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia.

Direção: Vera Egito



"Mário de Andrade, O Turista Aprendiz"

Livre adaptação das anotações feitas por Mário de Andrade durante sua viagem pelo Rio Amazonas em 1927, antes da publicação de sua obra mais consagrada, Macunaíma.

Direção: Murilo Salles



"Rua Aurora – Refúgio de Todos Os Mundos"

Na cidade de São Paulo, acompanhamos pessoas de mundos diferentes que habitam uma mesma rua, no centro esquecido da metrópole, onde a vida pulsa de forma latente e se reconstrói a cada dia. Migrantes de várias partes do mundo e de diferentes regiões do Brasil contam suas histórias, revelando um mosaico humano que reflete suas experiências, pontos de vista, lutas, angústias e superações. A vida no fio da navalha da selva de pedra, onde um sonho morre em uma esquina e renasce na outra, na projeção das reminiscências de uma rua que carrega a intensa complexidade da existência; mais do que um documentário sobre uma rua, esse filme fala de pessoas que, na maioria das vezes, são invisibilizados e têm sua voz silenciada.

Direção: Camilo Cavalcante







"Onda Nova"

Uma comédia erótica e anárquica que reúne histórias das jogadoras do Gayvotas Futebol Clube, um time de futebol feminino recém-formado em plena ditadura militar, no ano em que o esporte foi regulamentado no Brasil, depois de ter sido banido por 40 anos. Com o apoio de renomados jogadores da época como Casagrande, Pitta e Wladimir, elas enfrentam os preconceitos de uma sociedade conservadora. Paralelamente, lidam com seus problemas pessoais e familiares, e se preparam para um simbólico jogo internacional contra a seleção italiana.

Direção: Ícaro Martins e José Antonio Garcia







"Um filme Minecraft"

Bem-vindo ao mundo do Minecraft, onde a criatividade não apenas ajuda você em suas artes e habilidades, como também é essencial para a sobrevivência! Quatro atrapalhados - Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – envolvidos em seus problemas do dia a dia, de repente são transportados, através de um misterioso portal, para Overworld: um bizarro e cúbico país das maravilhas onde impera a imaginação. Para voltar para casa, eles vão ter que saber tudo deste mundo (além de protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zumbis) ao embarcar em uma missão mágica na companhia de um experiente construtor imprevisível, Steve (Jack Black). Juntos nessa aventura, o quinteto será desafiado a ousar e se reconectar com as qualidades únicas que os fazem, cada um deles, extraordinariamente criativos... as mesmas habilidades das quais eles precisam para prosperar no mundo real.

Direção: Jared Hess







Sex

Dois homens, ambos em casamentos heterossexuais, questionam suas compreensões de sexualidade, gênero e identidade após experiências inesperadas. Um deles tem um encontro sexual com outro homem, sem considerá-lo como um ato homossexual ou uma traição. O outro, fica confuso com seus frequentes sonhos eróticos com David Bowie, levando-o a questionar o quanto sua personalidade é moldada pelo olhar dos outros.

Direção: Dag Johan Haugerud







Love

Marianne, uma médica pragmática e bem-sucedida na casa dos quarenta, sempre evitou relacionamentos convencionais. Ao conhecer Tor, um enfermeiro que busca encontros casuais e compartilha suas experiências sobre como conexões esporádicas podem ser gratificantes, ela começa a questionar suas próprias escolhas. Intrigada, Marianne permite-se explorar a possibilidade de uma intimidade espontânea, desafiando as normas

sociais e sua própria crença sobre relacionamentos.

Direção: Dag Johan Haugerud



"Oeste Outra Vez"

No sertão de Goiás, homens rudes e incapazes de lidar com suas próprias fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

Direção: Erico Rassi







"Milton Bituca Nascimento"

O documentário que parte da turnê de despedida de Milton Nascimento, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, para entender a complexidade simples de sua obra e da alma brasileira.

Direção: Flavia Moraes





"Branca de Neve"

Uma releitura musical live-action do clássico filme de 1937. Estrelando Rachel Zegler no papel-título e Gal Gadot como sua madrasta, a Rainha Má, a mágica aventura musical viaja de volta à história atemporal.

Direção: Marc Webb







"Vitória"

Inspirado em uma incrível história real, “Vitória”, interpretada pela nominada ao Oscar Fernanda Montenegro, conta a emocionante trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher.

Direção: Andrucha Waddington





CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





