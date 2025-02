Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 20 a 26 de fevereiro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de ''O Brutalista'', filme com dez indicações ao Oscar 2025, e de ''Kayara - A Princesa Inca'', animação sobre o Império Inca; além do indicado ao Oscar 2025 "Flow". Confira a seguir os filmes em cartaz de 20 a 26 de fevereiro:



ESTREIA



''O Brutalista''

Um arquiteto húngaro chamado László Toth sai da Europa no pós-guerra para reconstruir sua vida na América.

Direção: Brady Corbet

''Flow''

A animação, que é o primeiro filme letão a chegar ao Oscar, acompanha um gato solitário, o qual tem seu lar destruído por uma grande inundação e precisa encontrar refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças.

Direção: Gints Zilbalodis

''Kayara - A Princesa Inca''

Há muito tempo, os Mensageiros Incas (Chasquis) eram exclusivamente homens. Kayara, uma jovem de 16 anos, está determinada a se tornar a primeira mulher a entrar na liga exclusiva dos mensageiros do Império Inca, seguindo os passos de seu pai.

Direção: Cesar Zelada



EM CARTAZ



"Capitão América: Admirável Mundo Novo"

Após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam (Anthony Mackie) se vê no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser dominado pelo vermelho.

Direção: Julius Onah







"Bridget Jones: Louca pelo garoto"

Bridget Jones (Renée Zellweger) está sozinha novamente após a morte de Mark, criando seus filhos com a ajuda de amigos e até mesmo de seu ex-amante, Daniel Cleaver (Hugh Grant). Pressionada por sua família e colegas a retomar a vida amorosa, ela se aventura nos aplicativos de namoro e logo atrai a atenção de um jovem entusiasmado. Enquanto equilibra trabalho, maternidade e um novo romance, Bridget também precisa lidar com o luto do filho, o julgamento das mães da escola e encontros inesperados com o professor de ciências de Billy.

Direção: Michael Morris







"Sing Sing"

Acompanha Divine G (Colman Domingo), um homem injustamente condenado, que encontra um novo propósito ao integrar um grupo teatral formado por outros detentos. Entre eles está Clarence Maclin, um novo integrante que encara o grupo com desconfiança.

Direção: Greg Kwedar







"Kasa Branca"

Dé é um adolescente negro da periferia da Chatuba, Rio de Janeiro, que recebe a notícia de que sua avó, Almerinda, está na fase terminal da doença de Alzheimer. Ele tem a ajuda de seus dois melhores amigos, Adrianim e Martins, para enfrentar o mundo e aproveitar os últimos dias de vida com ela.

Direção: Luciano Vidigal







"Homens de Barro"

Em meio a uma velha rivalidade entre famílias, Pássaro e Ângelo vivem um amor proibido, desafiando a culpa e seus próprios medos para viver um grande romance e moldar o próprio destino.

Direção: Angelisa Stein e Fernando Musa







"Frevo Michiles"

O filme traz a trajetória de Jota Michiles, compositor de frevos antológicos, sendo reverenciado por grandes artistas pernambucanos, como Getúlio Cavalcanti, Maestro Edson Rodrigues e Alceu Valença. No filme, Michiles fala sobre sua carreira, desde as primeiras composições até a revolução que promoveu no mais pernambucano dos ritmos brasileiros.

Direção: Helder Lopes







"Acompanhante Perfeita"

Durante um fim de semana em uma casa de campo luxuosa, Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid), um casal apaixonado, decidem se afastar do tumulto da cidade para relaxar com alguns amigos. No entanto, o que começa como uma escapada romântica logo se transforma em um thriller quando eventos perturbadores começam a ocorrer.

Direção: Drew Hancock







"Emilia Perez"

A busca pela felicidade pode custar caro. Em Emília Pérez, uma descontente e explorada, mas altamente qualificada, advogada chamada Rita (Zoe Saldana) trabalha numa firma focada em encobrir crimes ao invés de servir à justiça. Cansada dessa dinâmica e de estar desperdiçando seus talentos, Rita se depara um dia com uma proposta indispensável que pode tirá-la dessa vida: ajudar o chefe de um cartel, Juan Del Monte, a se aposentar, sair de seu posto e desaparecer por definitivo. Juan, porém, tem aperfeiçoado esse plano em segredo há anos e envolve não só fugir das autoridades, mas afirmar sua verdadeira identidade: Emilia Pérez. Rita, então, ajuda-o em todo esse processo, garantindo que Emília possa finalmente viver seu mais autêntico e verdadeiro eu fora do radar. Emília Perez é um musical que redefine o gênero e, com sua história, quebra expectativas.

Direção: Jacques Audiard







"Blindado"

James Brody (Jason Patric), um experiente segurança de carro-forte, embarca em uma missão ao lado de seu filho Casey (Josh Wiggins), transportando milhões de dólares. Mas o trabalho toma um rumo inesperado quando eles se tornam alvo de um assalto liderado pelo implacável Rook (Sylvester Stallone). Após uma perseguição de tirar o fôlego, pai e filho ficam encurralados em uma ponte, com suas vidas e uma fortuna em jogo. Agora, em uma corrida contra o tempo, James terá que levar suas habilidades ao limite para proteger o que mais importa: sua família.

Direção: Justin Routt







"Dragon Ball Daima"

Em comemoração ao 40º aniversário da série original de Dragon Ball, o anime Dragon Ball: Daima chega com mais um capítulo dos famosos personagens criados por Akira Toriyama. Na nova trama, Goku, Vegeta e outros Guerreiros Z são inesperadamente transformados em crianças. Logo, eles descobrem que o responsável é um inimigo misterioso que tem ligação com o mago Babidi. Agora, terão que descobrir sua identidade para voltarem aos seus corpos de origem.

Direção: Yoshitaka Yashima e Aya Komaki







"Os Sapos"

Paula, 38 anos, é convidada para um fim de semana numa casa de campo isolada. Nesse cenário bucólico, ela se surpreende ao encontrar dois casais desconhecidos em profundas crises de relacionamento. Sua presença deflagra conflitos até então insuspeitos.

Direção: Clara Linhart







"Alma do Deserto"

Na Colômbia, Georgina Epiayu, uma mulher trans da etnia wayúu, tenta emitir sua carteira de identidade. Ela perdeu os documentos com o antigo nome depois que os vizinhos, que não aceitavam que uma indígena transexual, colocaram fogo na casa onde vivia. Após o atentado, Georgina se sente ainda mais determinada a ter a verdadeira identidade reconhecida.

Direção: Mónica Taboada Tapia







"Sebastian"

Max é um escritor freelancer de 25 anos que vive em Londres. Durante a noite, ele se torna Sebastian, um trabalhador sexual que usa suas experiências para inspirar seu romance de estreia. Conforme Max luta para equilibrar essa vida dupla, ele questiona se Sebastian é apenas uma ferramenta em sua busca pela autenticidade ou se há algo mais em jogo.

Direção: Mikko Mäkelä







''A Verdadeira Dor''

Estrelado por Kieran Culkin e Jesse Eisenberg, a trama acompanha os primos incompatíveis David e Benji que se reúnem para um passeio pela Polônia em homenagem à amada avó. No entanto, a aventura toma rumos inesperados conforme as antigas tensões dos dois ganham força durante a investigação da história familiar.

Direção: Jesse Eisenberg

''Covil De Ladrões 2''

Após executar seu plano com maestria e enganar a todos, Donnie planeja um novo assalto elaborado, focado agora em diamantes. O que ele não sabe é que, enquanto mergulha cada vez mais no mundo imprevisível e traiçoeiro dos ladrões de pedras preciosas, Big Nick, interpretado por Gerard Butler, está na sua cola, caçando-o por toda a Europa.

Direção: Christian Gudegast







''Conclave''

A trama acompanha um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

Direção: Edward Berger

''Anora''

Filme é estrelado pela indicada ao Globo de Ouro Mikey Madison, intérprete de Anora, uma profissional do sexo do Brooklyn, que conhece e se casa com o filho de um oligarca. Assim que a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas é ameaçado quando os pais de seu marido partem para Nova York para anular o casamento.

Direção: Sean Baker

"Trilha Sonora para um Golpe de Estado"

Jazz e descolonização estão entrelaçados nesta montanha-russa histórica, que reescreve o episódio da Guerra Fria que levou os músicos Abbey Lincoln e Max Roach a invadirem o Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato de Patrice Lumumba - político que liderou a independência da República Democrática do Congo.

Direção: Johan Grimonprez



''Luiz Melodia - No Coração Do Brasil''

O documentário musical narrado todo em primeira pessoa, busca dar voz ao artista, que ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas no mercado fonográfico e cultural brasileiro. Esculpido com materiais raros e inéditos de arquivo, reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical ao qual contribuiu ativamente a partir dos anos 70.

Direção: Alessandra Dorgan





''Chico Bento e A Goiabeira Maraviosa''

Estrelado pelo ator mirim Isaac Amendoim, o filme acompanha Chico Bento, que precisa unir toda sua turma para "sarvá" a goiabeira do Nhô Lau. O longa brasileiro é baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Mauricio de Sousa.

Direção: Fernando Fraiha

''A Semente Do Fruto Sagrado''

Recém-promovido a juiz de instrução, Iman luta contra a paranoia e o esgotamento mental em meio à agitação política em Teerã causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares.

Direção: Mohammad Rasoulof







"O Auto da Compadecida 2"

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Direção: Flávia Lacerda e Guel Arraes







"Sonic 3"

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Direção: Jeff Fowler







"Mufasa: O Rei Leão"

Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho, conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Direção: Barry Jenkins







"Moana 2"

Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Direção: David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







ESPECIAL



"Um Dia Quente de Verão" - Cineclube da Fundação

Um garoto vivencia o primeiro amor, amizades e injustiças crescendo na década de 1960 em Taiwan.

Direção: Edward Yang



Mostra David Lynch e Seus Precursores - Cinema UFPE

Uma homenagem ao cineasta recém-falecido. Serão exibidas algumas das obras mais icônicas de Lynch e filmes que ajudaram a moldar sua visão singular de cinema. Cada dia da mostra terá uma temática e contará com duas sessões de filmes de Lynch ao lado de uma obra anterior, que ecoam temática e esteticamente entre si, revelando conexões inesperadas e influências que atravessam gerações.



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





Veja também