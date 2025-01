Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 30 a 6 de fevereiro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia da comédia dramática ''A Verdadeira Dor'', filme indicado ao Oscar 2025, e a comédia romântica brasileira ''Viva A Vida'', estrelada por Thati Lopes e Rodrigo Simas. Confira a seguir os filmes em cartaz de 30 a 6 de fevereiro:



ESTREIA



''A Verdadeira Dor''

Estrelado por Kieran Culkin e Jesse Eisenberg, a trama acompanha os primos incompatíveis David e Benji que se reúnem para um passeio pela Polônia em homenagem à amada avó. No entanto, a aventura toma rumos inesperados conforme as antigas tensões dos dois ganham força durante a investigação da história familiar.

Direção: Jesse Eisenberg

''Viva A Vida''

Thati Lopes e Rodrigo Simas protagonizam nova comédia romântica brasileira. Dois medalhões idênticos preservados há gerações levam Jéssica e Gabriel, dois ”parentes” distantes, a se aventurar em uma viagem a Israel para desvendar um grande mistério de família. Lá, eles cruzam o país atrás das respostas que tanto buscam e descobrem o amor.

Direção: Cris D’Amato

''Covil De Ladrões 2''

Após executar seu plano com maestria e enganar a todos, Donnie planeja um novo assalto elaborado, focado agora em diamantes. O que ele não sabe é que, enquanto mergulha cada vez mais no mundo imprevisível e traiçoeiro dos ladrões de pedras preciosas, Big Nick, interpretado por Gerard Butler, está na sua cola, caçando-o por toda a Europa.

Direção: Christian Gudegast





EM CARTAZ



''Conclave''

A trama acompanha um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

Direção: Edward Berger

''Anora''

Filme é estrelado pela indicada ao Globo de Ouro Mikey Madison, intérprete de Anora, uma profissional do sexo do Brooklyn, que conhece e se casa com o filho de um oligarca. Assim que a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas é ameaçado quando os pais de seu marido partem para Nova York para anular o casamento.

Direção: Sean Baker

''Paddington: Uma Aventura Na Floresta''

Paddinton deixa Londres e viaja à sua terra natal na América do Sul para visitar sua amada tia Lucy, que agora reside no Lar para Ursos Aposentados. No entanto, o que seria uma pacata temporada de férias se transforma em uma aventura emocionante acontece quando um mistério os mergulha em uma jornada inesperada pela floresta amazônica e até os picos das montanhas do Peru

Direção: Dougal Wilson







''Luiz Melodia - No Coração Do Brasil''

O documentário musical narrado todo em primeira pessoa, busca dar voz ao artista, que ao abraçar sua liberdade musical e originalidade, desafiou muitas normas no mercado fonográfico e cultural brasileiro. Esculpido com materiais raros e inéditos de arquivo, reflete a importância cultural de seu legado e da cena musical ao qual contribuiu ativamente a partir dos anos 70.

Direção: Alessandra Dorgan

''Aqui''

Ambientado em um único lugar, a trama segue diversas famílias ao longo de gerações, todas conectadas por este espaço que um dia chamaram de lar. Protagonizado por Tom Hanks e Robin Wright, é uma emocionante jornada de amor, perdas, risos e memórias, que nos transporta desde o passado mais distante até um futuro próximo.

Direção: Robert Zemeckis

''Maria Callas''

Filme estrelado por Angelina Jolie acompanha a história da vida da maior cantora de ópera do mundo, Maria Callas, durante seus últimos dias na Paris dos anos 1970.

Direção: Pablo Larraín





''Lobisomem''

Neste arrebatador conto de horror, um homem deve lutar para proteger a si mesmo e sua família quando eles se tornam alvos de um lobisomem mortal. À medida que a lua cheia ilumina a noite, o grupo é perseguido, aterrorizado e assombrado por uma criatura que personifica seus piores pesadelos.

Direção: Leigh Whannell



''MMA - Meu Melhor Amigo''

Filme acompanha Max Machadada (Marcos Mion), considerado o maior campeão de MMA do mundo, que enfrenta o declínio de sua carreira, enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro que o mantém afastado do ringue há alguns anos. Nesse período ele recebe a notícia que é pai de um menino autista de 8 anos, então descobre que precisa enfrentar vários desafios: compreender seu filho, conquistar seu carinho, ressignificar seus valores e se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.

Direção: José Alvarenga Jr.



''Misericórdia''

Jérémie volta a Saint-Martial para o funeral de seu antigo patrão padeiro. No entanto, o que era para ser uma visita breve se transforma em uma trama mais interessante quando eventos misteriosos começam a se desenrolar.

Direção: Alain Guiraudie



''Sol de Inverno''

No filme, a patinação artística é o motivo para o encontro entre dois atletas em formação e um treinador. Ambientado em uma pequena ilha japonesa, a vida gira em torno da mudança das estações. O inverno é época de hóquei no gelo na escola, mas Takuya (Keitatsu Koshiyama) não está muito entusiasmado com isso. Seu verdadeiro interesse está em Sakura (Kiara Nakanishi), uma estrela em ascensão da patinação artística de Tóquio, por quem ele começa a desenvolver um fascínio genuíno.

Direção: Hiroshi Okuyama





''Babygirl''

Na trama, Nicole Kidman é uma executiva de sucesso que coloca sua carreira e vida particular em risco ao decidir se envolver com o jovem Samuel, estagiário vivido por Harris Dickinson.

Direção: Halina Reijn

''Chico Bento E A Goiabeira Maraviosa''

Estrelado pelo ator mirim Isaac Amendoim, o filme acompanha Chico Bento, que precisa unir toda sua turma para "sarvá" a goiabeira do Nhô Lau. O longa brasileiro é baseado na série de histórias em quadrinhos criada por Mauricio de Sousa.

Direção: Fernando Fraiha

''Baby''

Logo após ser liberado de um Centro de Detenção para jovens, Wellington se vê à deriva nas ruas de São Paulo. Durante uma visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, um garoto de programa, que lhe ensina novas formas de sobreviver. Aos poucos, a relação dos dois se transforma em uma paixão cheia de conflitos, entre a exploração e a proteção, o ciúme e a cumplicidade.

Direção: Marcelo Caetano

''A Semente Do Fruto Sagrado''

Recém-promovido a juiz de instrução, Iman luta contra a paranoia e o esgotamento mental em meio à agitação política em Teerã causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares.

Direção: Mohammad Rasoulof







''Meu Bolo Favorito''

Aos 70 anos, Mahin vive sozinha no Teerã desde a morte do marido e a partida da filha para a Europa. Um chá da tarde com amigas quebra a rotina solitária e a faz revitalizar sua vida amorosa, mas à medida que Mahin se abre para um novo romance, o que começa como um encontro inesperado rapidamente evolui para uma noite imprevisível e inesquecível.

Direção: Maryam Moghadam e Behtash Sanaeeha







"Nosferatu"

Um conto cinematográfico gótico sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, indiferente ao rastro do mais puro horror que deixa em seu caminho em direção a ela.

Direção: Robert Egger







"O Auto da Compadecida 2"

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele terá que recorrer à Compadecida novamente.

Direção: Flávia Lacerda e Guel Arraes







"Sonic 3"

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem contra um poderoso adversário, Shadow, um vilão misterioso com poderes diferentes de tudo o que já enfrentaram antes. Com suas habilidades excepcionais, a Equipe Sonic vai buscar uma aliança improvável na esperança de deter Shadow e proteger o planeta.

Direção: Jeff Fowler





"Mufasa: O Rei Leão"

Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho, conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Direção: Barry Jenkins







"Moana 2"

Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu.

Direção: David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





