Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 12 a 18 de setembro; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias de "Silvio", cinebiografia do apresentador Silvio Santos, e de "Não Fale o Mal", remake norte-americano do filme homônimo dinamarquês, além da animação "Robô Selvagem" e de "Meu Amigo Pinguim". Confira a seguir os filmes em cartaz de 12 a 18 de setembro:



PRÉ-ESTREIA



"O Dia Que Te Conheci"

Zeca (Renato Novaes) tenta levantar cedo para pegar o ônibus e chegar na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, mas um dia ele conhece Luísa (Grace Passô) e tudo muda em sua vida.

Direção: André Novais Oliveira







"Sidonie no Japão"

Sidonie é uma escritora francesa renomada, e está de luto por seu falecido marido. Convidada para ir ao Japão para o relançamento de seu primeiro livro, ela é recebida por seu misterioso editor japonês, que a leva a Kyoto, a cidade dos santuários e templos. À medida que viajam juntos pelas flores da primavera japonesa, aos poucos ela se abre para ele. No entanto, o espírito do falecido marido continua a assombrar Sidonie, e ela terá que finalmente deixar o passado para trás e se permitir amar novamente.

Direção: Elise Girard.







ESTREIA



"Robô Selvagem"

Adaptação do best-seller lançado por Peter Brown, a épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade ROZZUM 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso.

Direção: Chris Sanders







"Silvio"

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Direção: Marcelo Antunez







"Não Fale o Mal"

Quando uma família americana é convidada a passar o fim de semana na idílica casa de campo de uma charmosa família britânica, com quem fizeram amizade nas férias, o que começa como um feriado dos sonhos logo se transforma em um assustador e paralisante pesadelo psicológico.

Direção: James Watkins







"Meu Amigo Pinguim"

Um conto de amizade entre um pai solitário e um pequeno pinguim perdido, que recarrega seu espírito e cura a sua família com uma lealdade inabalável que atravessa o oceano. O humilde pescador João (Jean Reno) se afastou do mundo após uma tragédia, mas, quando ele descobre um pinguim à deriva sozinho no oceano, encharcado de óleo de um vazamento, seu primeiro instinto é ajudar. Para desespero de sua esposa (Adriana Barraza), ele não apenas resgata a criatura marinha, mas cuida do pássaro o colocando sob suas asas e o apelida de DinDim.

Direção: David Schurmann







"O Bastardo"

No século XVIII, na Dinamarca, o Capitão Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) – um herói de guerra orgulhoso, ambicioso, mas empobrecido – embarca em uma missão para domar uma vasta terra inóspita na qual aparentemente nada pode crescer. Ele busca cultivar colheitas, construir uma colônia em nome do Rei e conquistar um título nobre para si mesmo. Essa área bela, porém hostil, também está sob o domínio do impiedoso Frederik De Schinkel, um nobre vaidoso que percebe a ameaça que Kahlen representa para seu poder. Lutando contra os elementos e bandidos locais, Kahlen é acompanhado por um casal que fugiu das garras do predatório De Schinkel. À medida que esse grupo de desajustados começa a construir uma pequena comunidade neste lugar inóspito, De Schinkel jura vingança, e o confronto entre ele e Kahlen promete ser tão violento e intenso quanto esses dois homens.

Direção: Nikolaj Arcel







"O Menino e o Mestre"

Michael é levado por sua família em uma viagem de barco ao redor do mundo. Quando uma tempestade ataca, ele é jogado ao mar e acaba em uma ilha remota no Pacífico, onde ele luta para sobreviver sozinho.

Direção: Neil Boyle, Kirk Hendry







"Black Rio! Black Power!"

O documentário aborda a influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e nos processos de luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil entre as décadas de 1970 e 1980. O filme apresenta o impacto do movimento na música e nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratização, influenciando gêneros como o hip-hop e o funk, e a postura afirmativa das mais novas gerações, que perpetuam o orgulho negro e a valorização estética difundidos pelo Black Rio há 50 anos.

Direção: Emílio Domingos







"Nós"

“Se você não se identifica com o lugar em que nasceu e de alguma forma cria sobre isso, me escreve” – o anúncio de Letícia Simões nos classificados de um jornal possibilita encontros com as histórias de seis artistas radicados em Berlim. Temas como identidade, território e imigração perpassam as vivências compartilhadas.

Direção: Letícia Simões



"Um Silêncio"

Astrid, esposa do famoso advogado François, vive uma vida privilegiada. Enquanto a mídia se concentra em um caso de grande repercussão de François, onde ele representa os pais de crianças sequestradas, a família enfrenta uma pressão constante com repórteres esperando do lado de fora da casa. No entanto, o equilíbrio familiar é abalado quando uma figura do passado retorna, buscando justiça por conta própria.

Direção: Joachim Lafosse







EM CARTAZ



"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

Beetlejuice está de volta! Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Direção: Tim Burton







"Hellboy e o Homem Torto"

Hellboy se une a um agente novato da B.P.D.P. na década de 1950 e são enviados para os Apalaches. Lá, descobrem uma remota e assombrada comunidade, dominada por bruxas e liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como O Homem Torto. À medida que exploram os mistérios sombrios deste lugar isolado, Hellboy confronta segredos enterrados de seu próprio passado, levando-o a uma batalha épica contra forças malignas que ameaçam desencadear o caos sobre o mundo.

Direção: Bryan Taylor







"Baile das Loucas"

Paris, 1894. Todos os anos, durante o Carnaval, um grande e popular baile é realizado no hospício feminino La Pitié Salpétrière. Lá, 150 mulheres são selecionadas entre as 4500 pacientes para participarem do “Baile das Loucas”, onde são aguardadas com grande apreensão pelos convidados. Fanni, de 35 anos, que ao contrário das outras mulheres que são internadas injustamente a força, se internou voluntariamente. Seu único objetivo é encontrar sua mãe para fugirem juntas.

Direção: Arnaud des Pallières







"Othelo, o Grande"

Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo, foi um dos maiores atores e comediantes do Brasil, usando esse espaço para moldar sua própria narrativa e discutir o racismo institucional que o assombrou por oito décadas, duas ditaduras e mais de uma centena de filmes.

Direção: Lucas H. Rossi







"Vovó Ninja"

Conta a história de Arlete (Gloria Pires), que vive reclusa e tem um estilo de vida zen. Ela se prepara para receber os três netos em sua casa, depois de muito tempo sem vê-los. Arlete não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi (Angelo Vital) descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

Direção: Bruno Barreto







"Corrida Maluca"

Zhi, um piloto novato, recebe a chance de sua vida ao competir contra o lendário campeão de Rally. Com o apoio de um ex-piloto, Zhi deve provar que tem o que é preciso para se tornar o próximo grande piloto.

Direção: Ross Venokur







"Estômago 2 - O Poderoso Chef"

A fantástica e divertida jornada de nosso “anti-herói” preferido, Raimundo Nonato (João Miguel), e suas aventuras filosófico-culinárias continuam. Dezesseis anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, Nonato virou o chef dos chefs na prisão, encantando com seu talento culinário e saborosa lábia tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos (Paulo Miklos). Até que um terceiro chefão, o mafioso italiano Dom Caraglio (Nicola Siri), chega para disputar o controle da penitenciária e o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro. Ao mesmo tempo, conheceremos os tortuosos caminhos que transformaram o pacato filho da dona de um restaurante brasileiro no sul da Itália no poderoso chefe que, anos depois, vem ao Brasil desafiar o crime organizado por causa de Nonato.

Direção: Marcos Jorge







"Longlegs - Vínculo Mortal"

A agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

Direção: Oz Perkins







"Cidade; Campo"

O filme apresenta duas histórias sobre migração entre a cidade e o campo. Na primeira parte, após o rompimento de uma barragem inundar sua terra natal, a trabalhadora rural Joana se muda para São Paulo para encontrar sua irmã Tânia, que mora com o neto Jaime. Joana luta para sobreviver na “cidade do trabalho”. Na segunda parte, Flávia se muda com Mara, sua companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. A natureza obriga as duas mulheres a enfrentar frustrações e lidar com memórias e fantasmas.

Direção: Juliana Rojas







"Zé"

José Carlos da Mata Machado, líder do Movimento Estudantil Brasileiro, participa de um grupo de resistência contra a ditadura militar no Brasil. Perseguido, deixa o conforto de uma vida burguesa para trabalhar com alfabetização e conscientização política no interior do nordeste, na clandestinidade. Baseado em uma história real.

Direção: Rafael Conde

"Bernadette"

No palácio Eliseu, Bernadette espera finalmente ser reconhecida após trabalhar durante anos à sombra do seu marido, para que ele se tornasse presidente. Esquecida e considerada antiquada, Bernadette decide se vingar, tornando-se uma figura pública famosa.

Direção: Léa Domenach







"Fernanda Young – Foge-me ao Controle"

De insana a consciente, de feminista punk a mãe apaixonada. “Os Normais”, “Saia Justa” e todas as faces da artista Fernanda Young, que sacudiu a televisão brasileira e se tornou uma das vozes mais importantes da sua geração.

Direção: Susanna Lira

"Revoada: Última VIngança do Cangaço"

Um grupo de cangaceiros, composto por duas mulheres e oito homens, sente a morte de Lampião. Os cangaceiros ficam desnorteados e não sabem como agir e nem como lidar com a situação. Estão num impasse entre se entregar ou buscar vingança. A polícia e a angústia os persegue pelo interior do Nordeste.

Direção: José Umberto Dias







"Motel Destino"

Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.

Direção: Karim Aïnouz

"A Viúva Clicquot - A Mulher que Formou um Império"

Protagonizado por Haley Bennett, "A Viúva Clicquot" apresenta a história de Barbe-Nicole Ponsardin – uma viúva de 27 anos que depois da morte prematura do marido – desrespeita as convenções legais e assume os negócios de vinho que mantinham juntos. Sem apoio, ela passa a conduzir a empresa e a tomar decisões políticas e financeiras desafiando todos os críticos da época ao mesmo tempo em que revolucionava a indústria de Champagne ao se tornar uma das primeiras empresárias do ramo no mundo. Hoje, a marca Veuve Clicquot é uma das mais reconhecidas e premiadas do setor e sua ousadia já a sustenta por 250 anos de história.

Direção: Thomas Napper







"Alien: Romulus"

Thriller de ficção científica que retorna às raízes da franquia de sucesso Alien, o 8º Passageiro (1979). Ambientado entre os eventos das obras de 1979 e 1986, o filme segue um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência. Com a participação de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced, o filme tem ainda a produção de Ridley Scott e roteiro de Álvarez, que se baseou nos personagens criados por Dan O'Bannon e Ronald Shusett.

Direção: Fede Álvarez

"É Assim Que Acaba"

Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado uma alma gêmea, talvez? retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Direção: Justin Baldoni





''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

Leia a crítica







"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

Leia a crítica







"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues







"Stop Making Sense"

"Stop Making Sense", recém-restaurado em 4K e dirigido pelo renomado cineasta Jonathan Demme, apresenta as músicas mais memoráveis dos Talking Heads ao longo de três noites no Pantages Theater em Hollywood, em dezembro de 1983. O longa é considerado pelos críticos como o maior filme-concerto de todos os tempos.

Direção: Jonathan Demme







ESPECIAL



"Uma Mulher Sob Influência" (Cineclube da Fundação/Museu)

Mabel Longhetti, desesperada e solitária, é casada com um trabalhador da construção civil municipal de Los Angeles, Nick. Cada vez mais instável, especialmente na companhia de outras pessoas, ela anseia pela felicidade, mas seu comportamento extremamente volátil afeta todos ao seu redor.

Direção: John Cassavetes



"A Hora da Estrela" (Literatura em Tela/Cinema da Fundação, Museu)

Uma jovem nordestina datilógrafa encontra um namorado em São Paulo e sonha com a felicidade. Cópia restaurada e digitalizada em 4K.

Direção: Suzana Amaral



Sessão Acessível (Cinema da Fundação/Museu)

O Setembro Surdo, mês de visibilidade da pessoa surda, fornece a temática da Sessão Acessível do mês. A exibição gratuita contará com as obras: "Seremos Ouvidas", documentário de Larissa Nepomuceno com reflexões sobre o movimento feminista surdo; e "Nova Aurora", curta-metragem pernambucano de Victor Jiménez, sobre uma adolescente surda, seu autoconhecimento e a relação com o pai, que não é fluente em Libras.



"Riize Fan-con Tour 'Riizing Day' Finale in Cinemas"

O grand finale da primeira turnê mundial de fan-concert da boy band de K-pop Riize, 2024 "Riize Fan-con Tour 'Riizing Day' Finale" em Seul, será transmitido ao vivo nos cinemas, com performances espetaculares, incluindo hits celebrados do seu primeiro mini-álbum, "Riizing". No dia 13 de setembro, os Briize poderão celebrar juntos esta noite inesquecível nos cinemas.

Direção: Kim Kyungchan



