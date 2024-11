Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 21 a 27 de novembro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias de "Wicked", adaptação do musical de mesmo nome, e de "Herege", novo filme de terror da A24, além do filme de ação "A Linha da Extinção". Confira a seguir os filmes em cartaz de 21 a 27 de novembro:



PRÉ-ESTREIA



"Salão de Baile: This is Ballroom"

Nas margens da Baía de Guanabara, uma comunidade de jovens LGBTQIAPN+ resgata e vivencia a cultura ballroom. Rio is burning!

Direção: Juru e Vitã



ESTREIA



"Retrato de um Certo Oriente"

"Retrato de um Certo Oriente" é um filme sobre memória, paixão e preconceito que acompanha a saga de imigrantes libaneses na floresta amazônica brasileira. No Líbano de 1949, dois irmãos católicos, Emilie (Wafa'a Celine Halawi) e Emir (Zakaria Kaakour), embarcam para o Brasil fugindo da guerra. Durante a viagem, Emilie se apaixona pelo comerciante muçulmano Omar (Charbel Kamel). Emir sofre de um ciúme incontrolável e usa suas diferenças religiosas para separá-los.

Direção: Marcelo Gomes



"Wicked"

Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba (Cynthia Erivo) forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda (Ariana Grande). Após um encontro com o Mágico de Oz (Jeff Goldblum), o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada.

Direção: Jon M. Chu







"Herege"

Duas jovens missionárias tentam converter um homem, mas a situação se revela muito mais perigosa do que elas poderiam imaginar.

Diretores: Scott Beck e Bryan Woods







"A Linha da Extinção"

Em "A Linha da Extinção", do diretor Gorge Nolfi, nas desoladas montanhas rochosas pós-apocalípticas, um pai solteiro e duas mulheres corajosas se veem forçados a deixar a segurança de seus lares. Unidos por um objetivo comum, eles embarcam em uma jornada repleta de perigos, enfrentando criaturas monstruosas que habitam esse novo mundo hostil. Com o destino de um menino em suas mãos, eles lutam não apenas pela sobrevivência, mas também por redenção, descobrindo a força da amizade e o poder da esperança em meio ao caos. Essa aventura épica revela o que significa ser família em tempos de desespero.

Direção: George Nolfi







EM CARTAZ



"Gladiador II"

Anos após testemunhar a morte do herói Maximus (Russell Crowe) pelas mãos de seu tio (Joaquin Phoenix), Lucius (Paul Mescal) enfrenta um novo desafio: forçado a entrar no Coliseu, ele deve lutar pela sobrevivência e pela honra de Roma. Depois de ter sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com punho de ferro, Lucius precisa reencontrar a força e a coragem que o inspiraram na juventude. Admirador da jornada de Maximus, Lucius busca seguir seus passos para restaurar a glória perdida de Roma.

Direção: Ridley Scott







"Malu"

Malu, uma mulher de meia idade com um passado glorioso, se vê presa em um caos existencial. A complexa relação com sua mãe conservadora e com sua filha adulta torna a crise ainda mais aguda, em meio a momentos de carinho e alegria entre as três. Um retrato de uma mulher em busca da melhor versão de si mesma.

Direção: Pedro Freire







"Continente"

Depois de 15 anos morando no exterior, Amanda volta para casa com seu namorado francês Martin. Eles chegam na enorme fazenda da família, localizada num vilarejo isolado nas intermináveis planícies do sul do Brasil. Lá, Amanda encontra o pai em coma e uma tensão cada vez maior entre os trabalhadores. A única médica no vilarejo próximo é Helô, uma mulher que renuncia a si mesma para tratar os habitantes da cidade.

Direção: Davi Pretto







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







"Arca de Noé"

Tom (Marcelo Adnet), um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini (Rodrigo Santoro), um poeta romântico e sonhador, são uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Tom consegue entrar, mas Vini fica para fora e conta com a ajuda de uma barata engenhosa e a boa sorte do destino para se juntar ao amigo. Durante a viagem, brigas por território e alimentos se instauram, deixando os animais mais fortes contra os mais fracos. Surge a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos dali, se destacarem e serem requisitados.

Direção: Sérgio Machado e Alois Di Leo







"Operação Natal"

Depois que o Papai Noel – codinome: Das Neves – é sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte (Dwayne Johnson) deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo (Chris Evans) em uma missão global e cheia de ação para salvar o Natal.

Direção: Jake Kasdan







"Não Solte!"

O thriller psicológico conta sobre uma ameaça sobrenatural desconhecida que domina o mundo exterior, deixando a segurança de uma mãe, June (Halle Berry), e seus filhos gêmeos restrita à proteção de sua casa e ao vínculo inquebrantável da família. A mãe e seus filhos se mantêm ligados por cordas dentro de sua residência para protegerem-se do mal que assola o mundo lá fora. No entanto, quando um dos meninos começa a questionar a realidade do mal que os cercam, a frágil segurança da família começa a se desintegrar. A dúvida e o ceticismo provocam uma ruptura nos laços que mantêm a unidade familiar e desencadeiam uma luta desesperada pela sobrevivência. Não Solte! explora a tensão entre crença e dúvida em um cenário de terror psicológico, onde a única defesa contra o mal é a força de sua conexão familiar e a determinação de permanecer juntos.

Direção: Alexandre Aja







"Pássaro Branco – Uma História De Extraordinário"

Depois que Julian (Bryce Gheisar) é expulso da escola devido ao tratamento que teve com Auggie Pullman (em "Extraordinário"), ele tenta se encaixar no novo colégio com seus novos colegas. Para ajudar em sua mudança, Sara, a avó de Julian, vivida pela vencedora do Oscar Helen Mirren nos tempos atuais, conta sua inspiradora história de quando era uma jovem menina que vivia na França invadida pelos nazistas, e onde foi protegida por um garoto e sua família.

Direção: Marc Forster







"Todo Tempo Que Temos"

As vidas de Almut (Florence Pugh), uma talentosa chef de cozinha, e Tobias (Andrew Garfield), um homem recém-divorciado, mudam para sempre quando eles se conhecem. Após um encontro inusitado, eles se apaixonam e constroem o lar e a família que sempre sonharam, até que uma verdade dolorosa põe à prova essa história de amor. Decididos a enfrentar as dificuldades, Almut e Tobias embarcam numa jornada emocionante, onde vão aprender que cada minuto conta quando estamos ao lado de quem amamos.

Direção: John Crowley







"Lubo"

O jovem Lubo, descendente de nômades Yenish, é convocado para o serviço militar no exército suíço para proteger a fronteira. Logo se junta a seu primo que lhe conta que a polícia levou seus filhos, por serem descendentes de ciganos, de acordo com o programa nacional governado pelos princípios da eugenia, que ganharam espaço na Europa nos anos trinta. Lubo embarca em uma vingança com repercussões inesperadas, obrigando-o a repensar os limites entre o bem e o mal.

Direção: Giorgio Diritti







"Megalópolis"

A cidade de Nova Roma é o cenário da grande contenda entre Cesar Catilina, artista idealista, e seu rival, Franklin Cicero, prefeito ganancioso. No meio deles está Julia Cicero, que deve escolher entre a lealdade ao pai e o amor por Cesar, enquanto se define sobre que futuro considera melhor para a humanidade.

Direção: Francis Ford Coppola







"Terrifier 3"

Após sobreviver ao massacre de Halloween do Palhaço Art, Sienna e seu irmão lutam para reconstruir suas vidas despedaçadas. No entanto, justo quando pensam que estão seguros, Art retorna, determinado a transformar sua alegria natalina em um pesadelo.

Direção: Damien Leone







"Venom: A Última Rodada"

Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie.

Direção: Kelly Marcel







"O Quarto Ao Lado"

Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) eram amigas muito próximas durante a juventude, quando trabalhavam juntas na mesma revista. Enquanto Ingrid tornou-se escritora, Martha seguiu carreira como repórter de guerra e as circunstâncias da vida as separaram. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema, porém estranhamente doce.

Direção: Pedro Almodóvar







"Caindo na Real"

Em um Brasil imaginário, Tina (Evelyn Castro) trabalha como chapeira no Rio de Janeiro e, de repente, vê sua vida mudando completamente quando descobre que é herdeira do trono em uma monarquia e está no meio das tramas do conselheiro real, Alaor.

Direção: André Pellenz







"Robô Selvagem"

A épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade ROZZUM 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão.

Direção: Chris Sanders







"A Forja"

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Diração: Alex Kendrick







"Zuzubalândia"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano







ESPECIAL



Festival Varilux

Com uma homenagem ao ícone do cinema francês Alain Delon, morto em agosto deste 2024, bem como a apresentação de 19 filmes inéditos e recentes, o Festival Varilux de Cinema Francês dá início à sua 15ª edição. Maior festival de cinema francês fora França, com mais de 2 milhões de espectadores desde sua criação, o evento traz produções que integraram os principais festivais do mundo, como Cannes, Veneza e San Sebastián. No Recife, as exibições ocorrem no Moxiemax Rosa e Silva, Cinemark e nos cinemas da Fundaj.



Shawn Mendes: For Friends & Family Only (Um Filme De Concerto Ao Vivo)

Filmado no histórico Bearsville Theater em Woodstock, NY, este evento exclusivo captura Shawn Mendes tocando o álbum completo pela primeira vez. Ao longo do show, Shawn compartilha histórias pessoais e a inspiração por trás de cada faixa, oferecendo aos fãs uma visão íntima da jornada criativa que moldou a música.

Direção: Anthony Wilson e Connor Brashier



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





