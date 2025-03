Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 06 a 12 de março; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de ''Mickey 17'', longa-metragem do diretor sul-coreano Bong Joon-ho protagonizado por Robert Pattinson, e da comédia brasileira "Uma Advogada Brilhante", além do terror "O Macaco". Confira a seguir os filmes em cartaz de 27 de fevereiro a 05 de março:



PRÉ-ESTREIA



"Deu Preguiça"

Após uma tempestade destruir seu lar, uma família de preguiças liderada por Gabriella (Heloísa Périssé) é forçada a se mudar para a agitada cidade grande, levando consigo seu food truck e um antigo livro de receitas. Deixando para trás a vida tranquila e guiados pela energia da jovem Laura (Tontom), eles embarcam nessa aventura com uma missão: mostrar que, nesta família, o prato principal é a diversão! Mas quando a ambiciosa empresária Dotti coloca os olhos nas preciosas receitas da família, eles terão que se unir para proteger suas tradições e tudo aquilo que acreditam.

Direção: Tania Vincent e Ricard Cussó







ESTREIA



"Mickey 17"

O herói improvável, Mickey Barnes (Robert Pattinson) encontra-se na extraordinária situação de ter um chefe que exige o compromisso máximo no emprego... morrer de trabalhar para viver.

Direção: Bong Joon-ho







"Uma Advogada Brilhante"

O confuso e cômico advogado Michelle (Leandro Hassum) detesta seu nome por ser confundido com um nome feminino. Seu nome lê-se Mikele, mas ninguém consegue acertar. Ele recebe a incumbência de sustentar a ex-mulher e o filho, ou ambos serão liberados pela juíza de família a se mudar para os Estados Unidos. Como notícia ruim não anda sozinha, no mesmo dia, ele descobre que o escritório de advocacia onde trabalha foi comprado, e somente as advogadas mulheres continuarão trabalhando lá. Aí é que a sorte, ou o azar, de Mike muda. Seu nome é confundido com Dra. Michelle, e ele ganha uma segunda chance. Só precisa se passar por mulher para continuar empregado e ter dinheiro para bancar a pensão.

Direção: Ale McHaddo







"O Macaco"

Irmãos gêmeos encontram um misterioso macaco de corda. Após a descoberta, uma série de mortes absurdas destroça a família. Muitos anos depois, o macaco inicia uma nova onda de assassinatos, forçando os irmãos a enfrentar o brinquedo amaldiçoado.

Direção: Oz Perkins







"É Tempo de Amar"

1947. Nas praias da Normandia, Madeleine, uma mãe e garçonete, conhece François, um estudante rico. A relação dos dois foi muito intensa desde o primeiro momento, como se fosse destino. Mas à medida que os seus caminhos se entrelaçam, torna-se evidente que François está tentando fugir ao envolver o destino de Madeleine com o seu.

Direção: Katell Quillévéré







"Na sua pele - A série Marked Men"

Rule vê Shaw apenas como amiga, mas uma noite inesperada e impulsiva entre eles altera completamente essa dinâmica. Agora, finalmente lidando com sentimentos há muito tempo guardados, ambos precisam assumir as repercussões de suas ações, enquanto enfrentam o luto, as expectativas familiares e o medo de se comprometer – tudo isso em meio à diferença de seus mundos.

Direção: Nick Cassavetes







"Baekhyun Lonsdaleite"

Acompanha a mais recente turnê do artista sul coreano Baekhyun em 13 cidades da Ásia, capturando momentos inesquecíveis com os fãs. O público poderá reviver performances de canções de sucesso de BAEKHYUN, como 'Bambi', 'Candy' e 'UN Village', todas apresentadas com coreografias impressionantes e vocais ao vivo impecáveis, reacendendo a emoção dos melhores shows do artista. Além disso, o filme conta com entrevistas exclusivas e cenas de bastidores, que oferecem uma visão íntima da jornada do famoso cantor sul coreano.

Direção: Yoondong Oh, Hamin Kim







EM CARTAZ



"Um Completo Desconhecido"

Biografia sobre a vida do astro Bob Dylan. Situado na influente cena musical de Nova York do início dos anos 60, Dylan, o jovem músico de Minnesota, tem apenas 19 anos e caminha rumo à sua ascensão na música. Passando de cantor folk, para as salas de concerto e ao topo das paradas, culminando em sua performance inovadora de rock and roll elétrico no Festival Folclórico de Newport em 1965, definindo um dos momentos mais transformadores da música do século XX.

Direção: James Mangold







"O Homem-Cão"

Quando um fiel cão da polícia e seu dono, um oficial dedicado, são feridos juntos em ação no trabalho, uma cirurgia de última hora, mas salva vidas, funde os dois e dá origem ao Homem-Cão - que fez o juramento de proteger e servir os cidadãos... e correr, se sentar e rolar por aí.

Direção: Peter Hastings







"Os Radleys"

Os Radley aparentam ser uma família perfeita, mas escondem um segredo obscuro. Ninguém suspeita que, por trás da casa arrumada, das festas impecáveis e dos empregos incríveis, eles são vampiros. Helen (Kelly Macdonald) e Peter (Damian Lewis) escondem de todos, até de seus filhos, a verdadeira natureza dos quatro. Até porque, ambos são o que chamam de “abstêmios”, vampiros que escolhem não beber sangue apesar de seus instintos e desejos. O disfarce dos pais, entretanto, cai por terra quando a filha adolescente precisa se defender de um assédio e acaba se deixando levar por seu desejo sanguinário. Helen e Peter, então, são obrigados a revelar a verdade.

Direção: Euros Lyn







"Pequenas Coisas como Estas"

Ambientado na Irlanda, em 1985, a história de Pequenas Coisas Como Estas gira em torno de Bill Furlong, um respeitável comerciante de carvão e madeira, filho de mãe solteira, que leva uma vida simples com a família. Durante o período de Natal, ele faz uma descoberta perturbadora sobre o convento local e as jovens mulheres que ali vivem. A revelação obriga Bill a enfrentar as consequências morais e sociais de suas ações em uma comunidade profundamente marcada pela influência da Igreja Católica e seus silêncios.

Direção: Tim Mielants







"Último Alvo"

Murtagh (Liam Neeson) é um ex-gângster que, após descobrir uma doença terminal, decide tentar reconstruir sua vida longe do crime. Mas essa decisão tem um preço alto: antigos aliados e novos inimigos não estão prontos para deixá-lo ir sem um último acerto de contas. Em uma corrida contra o tempo, ele precisará enfrentar seu passado violento enquanto luta para proteger o que ainda resta de seu futuro.

Direção: Hans Peter Molland







"Attack on Titan: O Último Ataque"

Em um mundo distópico devastado por titãs devoradores de homens há cerca de cem anos, os sobreviventes são forçados a se barricar em uma cidade-fortaleza. Entre eles está Eren, que viu sua mãe ser devorada por um titã.

Direção: Yuichiro Hayashi





"Reality de Horror - Influencers em Pânico"

Um grupo de influenciadores digitais fica preso em um jogo doentio enquanto seus segredos são revelados.

Direção: Dame Pierre e Mike Ware







''O Brutalista''

Um arquiteto húngaro chamado László Toth sai da Europa no pós-guerra para reconstruir sua vida na América.

Direção: Brady Corbet

''Flow''

A animação, que é o primeiro filme letão a chegar ao Oscar, acompanha um gato solitário, o qual tem seu lar destruído por uma grande inundação e precisa encontrar refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças.

Direção: Gints Zilbalodis





"Capitão América: Admirável Mundo Novo"

Após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam (Anthony Mackie) se vê no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser dominado pelo vermelho.

Direção: Julius Onah







"Emilia Perez"

A busca pela felicidade pode custar caro. Em Emília Pérez, uma descontente e explorada, mas altamente qualificada, advogada chamada Rita (Zoe Saldana) trabalha numa firma focada em encobrir crimes ao invés de servir à justiça. Cansada dessa dinâmica e de estar desperdiçando seus talentos, Rita se depara um dia com uma proposta indispensável que pode tirá-la dessa vida: ajudar o chefe de um cartel, Juan Del Monte, a se aposentar, sair de seu posto e desaparecer por definitivo. Juan, porém, tem aperfeiçoado esse plano em segredo há anos e envolve não só fugir das autoridades, mas afirmar sua verdadeira identidade: Emilia Pérez. Rita, então, ajuda-o em todo esse processo, garantindo que Emília possa finalmente viver seu mais autêntico e verdadeiro eu fora do radar. Emília Perez é um musical que redefine o gênero e, com sua história, quebra expectativas.

Direção: Jacques Audiard







''Conclave''

A trama acompanha um dos eventos mais secretos e antigos do mundo: a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é encarregado de conduzir esse processo confidencial. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam não apenas sua fé, mas também as fundações da Igreja.

Direção: Edward Berger

''Anora''

Filme é estrelado pela indicada ao Globo de Ouro Mikey Madison, intérprete de Anora, uma profissional do sexo do Brooklyn, que conhece e se casa com o filho de um oligarca. Assim que a notícia chega à Rússia, seu conto de fadas é ameaçado quando os pais de seu marido partem para Nova York para anular o casamento.

Direção: Sean Baker





"Mufasa: O Rei Leão"

Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho, conhece um simpático leão chamado Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário de deslocados em busca de seu destino, além de revelar a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho.

Direção: Barry Jenkins







"Ainda Estou Aqui"

Rio de Janeiro, início dos anos 70. Opaís enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens (Selton Mello), Eunice (Fernanda Torres) e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva élevado por militares à paisana e desaparece.Eunice-cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadasé obrigada a se reinventar e traçar um novofuturopara si e seus filhos.

Direção: Walter Salles







"Fé Para o Impossível"

Retrata os eventos ocorridos em 2012, quando Renee Murdoch foi brutalmente atacada na orla da praia do Rio de Janeiro. Após receber diagnóstico improvável de recuperação, seu marido Philip Murdoch inicia uma jornada de perseverança compartilhando nas redes sociais o testemunho de sua esposa. Comovendo milhões, ele mobilizou pessoas de diversos países em uma corrente de orações pela recuperação de Renee.

Direção: Ernani Nunes







CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





