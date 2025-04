Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 03 a 09 de abril; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "Um filme Minecraft'', baseado no game de mesmo nome, e de "Código Alarum", estreia de Isis Valverde em Hollywood. Confira a seguir os filmes em cartaz de 03 a 09 de abril:



ESTREIA



"Presença"

Uma família que acabou de sofrer uma grande perda busca recomeçar em uma nova residência. No entanto, ao se estabelecerem no novo lar, logo percebem que ele não está vazio: uma entidade sobrenatural os segue, observando cada um de seus movimentos e, assim, testemunhando todos os seus segredos e conflitos.

Direção: Steven Soderbergh

"Código Alarum"

Joe (Scott Eastwood) e Lara (Willa Fitzgerald) são agentes secretos que vivem fora do radar, mas quando saem de férias com amigos (Isis Valverde), eles se tornam alvos de uma caçada brutal. Suspeitos de estarem ligados à Alarum, uma rede secreta de espiões, o casal é forçado a fugir, sem saber em quem confiar. Perseguidos por inimigos implacáveis e em um mundo de mentiras e traições, eles são obrigados a duvidar até mesmo de seus próprios aliados.

Direção: Michael Polish

"Um dia daqueles"

Duas melhores amigas, que moram juntas, descobrem que o namorado de uma delas gastou todo o dinheiro do aluguel e iniciam uma corrida contra o relógio para evitar o despejo e manter a amizade intacta.

Direção: Lawrence Lamont

"Desconhecidos"

Um predador implacável persegue uma mulher ferida pela natureza selvagem do Oregon. Ela faz o possível para se manter um passo à frente de seu agressor, mas a cada momento de tensão, sua força diminui e sua capacidade de sobreviver é cada vez mais comprometida. O agressor, um homem com uma missão cruel, está determinado a capturar sua presa, e é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. O filme, tem a intenção de apresentar o público à uma dramatização dos últimos meses conhecidos de um assassino em série, começa com um caso isolado e rapidamente se transforma em uma onda de assassinatos brutais.

Direção: JT Mollner



"Rua Aurora – Refúgio de Todos Os Mundos"

Na cidade de São Paulo, acompanhamos pessoas de mundos diferentes que habitam uma mesma rua, no centro esquecido da metrópole, onde a vida pulsa de forma latente e se reconstrói a cada dia. Migrantes de várias partes do mundo e de diferentes regiões do Brasil contam suas histórias, revelando um mosaico humano que reflete suas experiências, pontos de vista, lutas, angústias e superações. A vida no fio da navalha da selva de pedra, onde um sonho morre em uma esquina e renasce na outra, na projeção das reminiscências de uma rua que carrega a intensa complexidade da existência; mais do que um documentário sobre uma rua, esse filme fala de pessoas que, na maioria das vezes, são invisibilizados e têm sua voz silenciada.

Direção: Camilo Cavalcante



"Onda Nova"

Uma comédia erótica e anárquica que reúne histórias das jogadoras do Gayvotas Futebol Clube, um time de futebol feminino recém-formado em plena ditadura militar, no ano em que o esporte foi regulamentado no Brasil, depois de ter sido banido por 40 anos. Com o apoio de renomados jogadores da época como Casagrande, Pitta e Wladimir, elas enfrentam os preconceitos de uma sociedade conservadora. Paralelamente, lidam com seus problemas pessoais e familiares, e se preparam para um simbólico jogo internacional contra a seleção italiana.

Direção: Ícaro Martins e José Antonio Garcia



"Meu nome é Maria"

Maria é uma jovem atriz promissora, passando por uma fase de dificuldades. Quando um diretor italiano em ascensão a escolhe para estrelar um novo filme ao lado de Marlon Brando, seus sonhos parecem se concretizar. Mas o que deveria ser uma grande oportunidade, se revela o início de um inferno pessoal. O filme é “O Último Tango em Paris”, e esta atriz é Maria Schneider.

Direção: Jessica Palud



"Um filme Minecraft"

Bem-vindo ao mundo do Minecraft, onde a criatividade não apenas ajuda você em suas artes e habilidades, como também é essencial para a sobrevivência! Quatro atrapalhados - Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – envolvidos em seus problemas do dia a dia, de repente são transportados, através de um misterioso portal, para Overworld: um bizarro e cúbico país das maravilhas onde impera a imaginação. Para voltar para casa, eles vão ter que saber tudo deste mundo (além de protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zumbis) ao embarcar em uma missão mágica na companhia de um experiente construtor imprevisível, Steve (Jack Black). Juntos nessa aventura, o quinteto será desafiado a ousar e se reconectar com as qualidades únicas que os fazem, cada um deles, extraordinariamente criativos... as mesmas habilidades das quais eles precisam para prosperar no mundo real.

Direção: Jared Hess









EM CARTAZ



"Câncer com Ascendente em Virgem''

Clara (Suzana Pires) é professora de matemática e faz o maior sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. Bem humorada, sarcástica e às vezes debochada, ela gosta de manter tudo sob controle, mas vai precisar aprender a lidar com a vulnerabilidade quando descobre que tem câncer de mama. Com coragem e resiliência, ela enfrenta dias ruins e outros melhores ao lado da filha adolescente, da mãe e de amigas leais. Em sua jornada de cura, Clara tem a chance de celebrar a vida e de ressignificar seus relacionamentos. Baseado em uma história real.

Direção: Rosane Svartman



''Resgate Implacável''

Jason Statham volta ao cinema no mais recente thriller de ação repleto de adrenalina da Amazon MGM Studios, "Resgate Implacável", sobre um ex-agente levado a voltar a mais uma missão mais uma vez. Levon Cade (Statham) deixou para trás uma condecorada carreira militar em operações secretas para ter uma vida simples trabalhando com construção. Mas quando a filha de seu chefe, a quem considera sua própria família, é levada por traficantes de seres humanos, a busca de Cade para trazê-la para casa descortina um mundo de corrupção muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado.

Direção: David Ayer



''Novocaine: À Prova de Dor''

O filme conta a história de Nathan Caine (Jack Quaid), um homem que possui uma condição rara que faz com que ele não sinta dor. Quando a garota dos seus sonhos (Amber Midthunder) é sequestrada, Nathan transforma sua incapacidade de sentir dor em uma vantagem inesperada na luta para resgatá-la.

Direção: Dan Berk, Robert Olsen



"Parthenope: Os Amores de Nápoles"

No caos agitado de Nápoles, Parthenope busca o amor em suas inúmeras formas, algumas positivas, algumas destrutivas e algumas mantidas em segredo. “Parthenope” é a jornada épica de uma comunidade inteira, uma reflexão sobre como o tempo molda os destinos e uma celebração da vida em todos os seus aspectos.

Direção: Paolo Sorrentino



"Oeste Outra Vez"

No sertão de Goiás, homens rudes e incapazes de lidar com suas próprias fragilidades são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros.

Direção: Erico Rassi



"A Batalha da Rua Maria Antônia"

Em outubro de 1968, na Faculdade de Filosofia da USP, estudantes e professores do movimento estudantil de esquerda enfrentam os ataques do Comando de Caça aos Comunistas em um evento que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia.

Direção: Vera Egito



"Loucos por Cinema"

Buscando celebrar os cinemas e sua magia diversificada, o cineasta segue os passos do jovem Paul Dédalus — seu alter ego — para narrar a história do seu amadurecimento como cinéfilo. Memórias, ficção e descobertas se misturam num fluxo irrefreável de imagens cinematográficas.

Direção: Arnaud Desplechin



"Quando Chega o Outono"

Em um bucólico vilarejo da Borgonha, Michelle e Marie-Claude, amigas e vizinhas de longa data, desfrutam de um estilo de vida tranquilo após a aposentadoria. Michelle está ansiosa para passar o verão com seu neto, Lucas. Mas a estadia é cancelada após ela servir cogumelos venenosos à sua filha Valérie, mãe do garoto, o que abala ainda mais a relação marcada por traumas e segredos do passado. Desolada, Michelle começa a se sentir menos solitária quando o misterioso filho de Marie-Claude sai da prisão.

Direção: François Ozon



"Milton Bituca Nascimento"

O documentário que parte da turnê de despedida de Milton Nascimento, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, para entender a complexidade simples de sua obra e da alma brasileira.

Direção: Flavia Moraes





"Branca de Neve"

Uma releitura musical live-action do clássico filme de 1937. Estrelando Rachel Zegler no papel-título e Gal Gadot como sua madrasta, a Rainha Má, a mágica aventura musical viaja de volta à história atemporal.

Direção: Marc Webb







"Maré Alta"

Depois de se mudar com o namorado para Provincetown, cidade americana considerada uma meca LGBTQIAP+, o brasileiro Lourenço vê todo o cenário idealizado desmoronar. Abandonado pelo parceiro, trabalhando ilegalmente como faxineiro, e com o visto prestes a expirar, o imigrante passa a lidar com diversas incertezas sobre seu lugar no mundo. Com a chegada do envolvente Maurice, Lourenço recomeça uma busca interna por pertencimento.

Direção: Marco Calvani







"O Melhor Amigo"

Na praia de Canoa Quebrada, o reencontro entre Lucas e Felipe faz acender antigos desejos. Enquanto Lucas se joga neste paraíso solar e musical, em busca de uma paixão ardente e incerta, Felipe, com sua presença sempre tão misteriosa, parece escorregar por entre os dedos.

Direção: Allan Deberton







"Tempo Suspenso"

Etienne e seu irmão Paul confinam-se na casa de sua infância com suas novas companheiras, Morgane e Carole. Cada peça e cada objeto despertam memórias de quem já se foi.

Direção: Olivier Assayas







"Vitória"

Inspirado em uma incrível história real, “Vitória”, interpretada pela nominada ao Oscar Fernanda Montenegro, conta a emocionante trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher.

Direção: Andrucha Waddington





"A Menina dos Meus Olhos"

Esta cativante refilmagem de um aclamado filme taiwanês de 2011 acompanha um grupo de amigos em uma prestigiada escola particular, todos encantados pela carismática Sun-ah (Dahyun). Mas há um detalhe intrigante: Jin Young é o único que insiste em dizer que não sente nada por ela.

Direção: Cho Young-Myoung







"Sem Chão"

O documentário produzido por um coletivo palestino-israelense mostra a destruição de Masafer Yatta por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada e a aliança que se desenvolve entre o ativista palestino Basel e o jornalista israelense Yuval.

Direção: Yuval Abraham, Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal







"Mickey 17"

O herói improvável, Mickey Barnes (Robert Pattinson) encontra-se na extraordinária situação de ter um chefe que exige o compromisso máximo no emprego... morrer de trabalhar para viver.

Direção: Bong Joon-ho







"Capitão América: Admirável Mundo Novo"

Após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam (Anthony Mackie) se vê no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser dominado pelo vermelho.

Direção: Julius Onah







"As Cores e Amores de Lore"

Uma série de encontros do cineasta Jorge Bodanzky e da pintora alemã Eleonore Koch resulta numa investigação da trajetória artística de uma das artistas mais influentes da arte contemporânea brasileira. Conhecida como Lore, a pintora nasceu em 1926 na Alemanha e é a única discípula de Volpi, com quem teve uma relação criativa por muitos anos.

Direção: Jorge Bodanzky







"O Intruso"

Londres, Inglaterra, 2024. Um refugiado aparece nu dentro de uma mala na margem do rio Tâmisa. O enigmático visitante se apresenta a uma família burguesa de classe alta, onde é convidado a morar como funcionário. Ele passa a seduzir cada membro da família em uma série de encontros sexuais explícitos, virando o mundo deles de cabeça para baixo.

Direção: Bruce LaBruce







"Meu Verão com Glória"

Cléo, de seis anos, ama sua babá Glria mais do que tudo. Quando Gloria precisa voltar para Cabo Verde para cuidar de seus próprios filhos, as duas precisam aproveitar ao máximo seu último verão juntas.

Direção: Marie Amachoukeli







"Frevo Michiles"

O filme traz a trajetória de Jota Michiles, compositor de frevos antológicos, sendo reverenciado por grandes artistas pernambucanos, como Getúlio Cavalcanti, Maestro Edson Rodrigues e Alceu Valença. No filme, Michiles fala sobre sua carreira, desde as primeiras composições até a revolução que promoveu no mais pernambucano dos ritmos brasileiros.

Direção: Helder Lopes







CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





