Cinema: filmes em cartaz no Recife e Região Metropolitana de 29 de maio a 4 de junho; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "O Esquema Fenício'', novo filme do diretor Wes Anderson, e de "Confinado", thriller com Anthony Hopkins. Confira a seguir os filmes em cartaz de 29 de maio a 4 de junho:



PRÉ-ESTREIA



"Bailarina"

Parte do universo expandido de John Wick, a trama segue uma assassina habilidosa, interpretada por Ana de Armas, que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma. Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família.

Direção: Len Wiseman



ESTREIA



"Confinado"

Acompanha Eddie (Bill Skarsgård), um ladrão buscando uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Quando se depara com uma SUV de luxo e nota que não há sinal do seu proprietário, o assaltante acredita ter encontrado a sorte grande. No entanto, o que ele não sabe é que o carro é, na verdade, uma armadilha mortal: uma prisão sobre rodas, criada por William (Anthony Hopkins), um homem misterioso que não tem nada a perder. Diante de um inimigo frio e calculista, Eddie não terá outra saída a não ser tentar sobreviver a um jogo implacável, em que ele e todos à sua volta correm perigo.

Direção: David Yarovesky

"O Esquema Fenício"

O "Esquema Fenício" acompanha a história de uma família e de um negócio familiar. Benicio del Toro interpreta Zsa-zsa Korda, um dos homens mais ricos da Europa, que tem um relacionamento tenso com sua filha, a freira Liesl (Mia Threapleton). Já Michael Cera dá vida a Bjorn Lund, tutor da família Korda.

Direção: Wes Anderson



"O Refúgio"

Uma bomba nuclear é detonada em Los Angeles, e a nação mergulha em um caos sem precedentes. O ex-soldado das Forças Especiais Jeff Eriksson e sua família fogem para “O Refúgio”, uma fortaleza isolada nas montanhas, construída por um sobrevivencialistas. À medida que ameaças violentas e condições apocalípticas se aproximam de suas fronteiras, os moradores do Refúgio se perguntam: por quanto tempo um grupo de pessoas pode resistir não apenas aos perigos da natureza humana, mas também ao derramamento de sangue à sua porta?

Direção: Ben Smallbone

"A Lenda de Ochi"

A Lenda de Ochi conta a história de uma jovem garota chamada Yuri que vive num vilarejo remoto e isolado na ilha de Carpathia, Tímida e introvertida, Yuri cresceu com avisos de que nunca poderia sair após o anoitecer, criada para temer uma espécie reclusa da floresta conhecida como Ochi. Sob o estigma de serem criaturas perigosas e malignas, piores do que lobos e ursos, os Ochi são continuamente caçados pelos moradores da vila com quem possuem um atrito ancestral. Um dia, porém, enquanto acompanha seu pai numa dessas caçadas, Yuri esbarra com um Ochi bebê machucado e abandonado por sua matilha. Decidida a devolver o pequeno de volta para sua família, a jovem embarca numa aventura cheia de obstáculos e ameaças pelas montanhas e caminhos tortuosos da ilha. Ao se arriscar cada vez mais fundo dentro da floresta, ela descobre os segredos desse lugar, enfrenta desafios inimagináveis e aprende lições valiosas sobre o verdadeiro sentido da amizade, da coragem e a importância de proteger a natureza.

Direção: Isaiah Saxon



EM CARTAZ



"Lilo & Stitch''

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Direção: Dean Fleischer Camp







"Missão: Impossível - O Acerto Final"

Em "Missão Impossível 8", Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe da IMF embarcam em uma missão perigosa e de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça toda a humanidade e enfrentar o maior vilão de seu passado.

Direção: Christopher McQuarrie







"Ritas"

É no processo de “arqueologia pessoal”, que se apresenta através das brechas da vida, que a cantora Rita Lee mostra o que todos veem, de uma maneira que ninguém jamais viu: Rita poeta, compositora, instrumentista, escritora, eremita e musa. A vida pessoal de Rita e seu processo criativo são desvendados, revelando, assim, seu talento musical e sua capacidade de metamorfose no palco. A própria Rita guia a narrativa em entrevistas concedidas durante toda a sua carreira e depoimentos recentes e inéditos.

Direção: Oswaldo Santana







"A História de Souleymane"

Recentemente chegado em Paris, Souleymane tenta sobreviver entregando refeições de bicicleta. Ao mesmo tempo, ele prepara uma entrevista determinante para a obtenção do asilo e de documentos para poder trabalhar. Mas ele encontra muitas pedras em seu caminho.

Direção: Boris Lojkine







"Em Rumo a uma Terra Desconhecida"

Chatila e Reda, primos palestinos refugiados em Atenas, sonham com uma vida melhor. Determinados a juntar dinheiro suficiente para adquirir passaportes falsos e se mudarem para a Alemanha, eles recorrem a todos os meios possíveis. Contudo, essa busca os força a ultrapassar seus próprios limites, deixando para trás uma parte importante de si mesmos.

Direção: Mahdi Fleifel







"Adeus, Garoto"

No final do verão de seus dezenove anos, Attilio, um jovem que vive em um bairro popular de Nápoles, recebe a missão de proteger uma jovem prostituta do Leste Europeu. Sem poder admitir abertamente, Attilio acaba se apaixonando por ela. No entanto, quando seu pai é libertado da prisão e precisa saldar uma dívida considerável, Attilio se vê diante de uma escolha difícil: o amor pela garota ou a lealdade ao pai. Sua liberdade e sua vida, até então estáveis, estão em jogo.

Direção: Edgardo Pistone







EM CARTAZ



"Premonição 6: Laços de Sangue"

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, uma estudante universitária volta para casa em busca da única pessoa que pode ser capaz de quebrar o ciclo de morte e salvar sua família do terrível destino que inevitavelmente os aguarda.

Direção: Zach Lipovsky, Adam B. Stein







"Manas"

Marcielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA), começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.

Direção: Marianna Brennand







"Betânia"

Depois de perder seu marido, a parteira Betânia se muda para o povoado onde nasceu, mas jamais habitou. Empurrada pelo som ancestral do Bumba Meu Boi, pela força da família e da comunidade, Betânia tenta renascer, assim como as flores que desabrocham nos Lençóis durante a seca.

Direção: Marcelo Botta







"O Bem Virá"

Treze mulheres, treze ventres, treze esperanças, uma foto. E uma busca pelas mulheres que, em 1983, em uma seca no sertão do Pajeú pernambucano, lutaram pelo direito à sobrevivência, num contexto em que ser mulher era se limitar à função de administrar a miséria.

Direção: Uilma Queiroz





"Karate Kid: Lendas"

Em “Karate Kid: Lendas”, depois de uma tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong (Ben Wang) é forçado a sair de sua casa em Beijing para morar em Nova York com sua mãe. Li sofre para superar o passado enquanto tenta se encaixar na nova escola e, apesar de não querer lutar, os problemas parecem que o encontram em todos os lugares. Quando um novo amigo precisa de ajuda, ele entra em uma competição de caratê – mas só suas habilidades não bastam. O professor de kung fu de Li, Sr. Han (Jackie Chan) recruta o Karatê Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) para ajudar, e Li aprende uma nova maneira de lutar, unindo os dois estilos em um só para um show definitivo de artes marciais.

Direção: Jonathan Entwistle

"O Combinado não sai caro"

Um casal decide ter um "passe livre" para ficar com outra pessoa sem ser traição, fazendo com que eles questionem os termos do relacionamento. Na comédia nacional, Maia (Lara Tremouroux) e Caetano (Felipe Frazão) moram juntos há um ano e, ao assinarem um contrato de união estável para o plano de saúde, sentem o verdadeiro impacto da monogamia. Durante uma brincadeira entre amigos, os dois escolhem um "permitido" para si. Porém, quando a situação hipotética acaba virando realidade, Maia e Caetano repensam os limites e desejos da relação.

Direção: Luiz Pinheiro



"Criaturas da Mente"

O sonho como motor da revolução humana. Esse é o mote de Sidarta Ribeiro, neurocientista brasileiro que, há 20 anos, estuda os mistérios do sonhar. Em sua investigação, propõe unir os saberes ancestrais dos povos originários e de origem africana no Brasil ao conhecimento científico, além de uma reavaliação científica das experiências com alucinógenos.

Direção: Marcelo Gomes







"Virgínia e Adelaide"

Virgínia Bicudo, mulher negra, professora universitária e pioneira dos estudos sobre racismo no Brasil, torna-se a primeira paciente de Adelaide Koch, mulher judia, médica e psicanalista, que se muda para São Paulo em fuga da Alemanha nazista. Juntas, participam da fundação da psicanálise no país, abrindo espaço para as que vieram depois.

Direção: Yasmin Thayná, Jorge Furtado







"Thunderbolts*"

Em "Thunderbolts*", a Marvel Studios reúne uma equipe incomum de anti-heróis—Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker. Depois de se verem presos em uma armadilha mortal armada por Valentina Allegra de Fontaine, esses rejeitados desiludidos devem embarcar em uma missão perigosa que os forçará a confrontar os cantos mais sombrios de seus passados. Será que esse grupo disfuncional se destruirá, ou encontrará redenção e se unirá antes que seja tarde demais?

Direção: Jack Schreier







"Homem com H"

Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. O filme acompanha a origem em Bela Vista no Mato Grosso do Sul e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística. Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino em meio à repressão da ditadura militar. Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco.

Direção: Esmir Filho







"Pecadores"

Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, irmãos gêmeos (Michael B. Jordan) retornam à sua cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, quando descobrem que um mal ainda maior está à espera deles para recebê-los de volta.

Direção: Ryan Coogler





"Lispectorante"

Afundada numa crise existencial e financeira, Glória Hartman, 58 anos, retorna ao Recife, sua cidade natal. Através de uma fenda nos escombros da casa onde morou Clarice Lispector, Glória começa a ver coisas misteriosas enquanto trilha um percurso de desconstrução da sua visão de vida.

Direção: Renata Pinheiro







ESPECIAL



"J-Hope Tour - Hope On The Stage In Japan"

Após sua estreia em fevereiro em Seul e passando por diversas cidades da América do Norte e Ásia, a primeira turnê solo mundial de j-hope encantou o público com 31 shows em 15 regiões. Agora, a grande final de "Hope On The Stage" será transmitida ao vivo. Sinta a energia de suas performances eletrizantes, incluindo faixas-título de seus álbuns solo, "More", "Arson" e "Neuron" (com Gaeko e yoonmirae), além de lançamentos recentes apresentados durante a turnê, como "Sweet Dreams (feat. Miguel)" e "Mona Lisa". Transmitido ao vivo com exclusividade aos cinemas do mundo inteiro – não perca a chance de ver a apresentação inspiradora de j-hope nas telonas!

Direção: Hybe & Bighit Music



UEFA Champions League 2025 - Final

A final da UEFA Champions League 2024/25 está marcada para o dia 31 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Esta será a primeira decisão disputada sob o novo formato da competição, implementado nesta temporada. Com expectativa de alcançar cerca de 400 milhões de espectadores em todo o mundo, a final promete ser um dos eventos esportivos mais assistidos do ano.



"Saneamento Básico - O Filme" (Cópia digital restaurada)

Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.

Direção: Jorge Furtado

"Ilha das Flores" (Cópia digital restaurada)

Um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido em um supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. A jornada final do vegetal rico em antioxidantes mostra a diferença que existe entre os tomates, porcos e seres humanos.

Direção: Jorge Furtado



