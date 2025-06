Cinema: filmes em cartaz no Recife e Região Metropolitana de 5 a 11 de junho; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para a estreia de "Bailarina'', spin-off da franquia John Wick, e do filme pernambucano "Ainda Não é Amanhã", além de "A Procura de Martina", drama inspirado nas avós da Praça de Maio. Confira a seguir os filmes em cartaz de 5 a 11 de junho:



PRÉ-ESTREIA



"Como Treinar o Seu Dragão"

"Como Treinar o Seu Dragão" conta a história da ilha de Berk, onde vikings e dragões são inimigos há gerações. Desafiando as tradições de seu povo, Soluço (Mason Thames) forma uma amizade improvável com Banguela, um temido dragão Fúria da Noite. Juntos, eles revelam uma nova verdade sobre os dragões e questionam as crenças mais profundas da sociedade viking. Baseado na adorada franquia da DreamWorks Animation, a obra é o primeiro live-action da Universal Pictures.

Direção: Dean DeBlois







"Prédio Vazio"

A jovem Luna embarca em uma jornada para procurar sua mãe, que desapareceu no último dia do Carnaval em Guarapari. Sua busca a leva até um antigo prédio aparentemente vazio, mas que na verdade é habitado por almas atormentadas.

Direção: Rodrigo Aragão







"Eros"

O filme acessa a intimidade vivenciada na maior instituição erótica do Brasil: o motel. Pessoas frequentadoras foram convidadas a se filmar durante uma noite e compartilhar os seus vídeos para fazer parte de um filme.

Direção: Rachel Daisy Ellis



ESTREIA



"Ainda Não é Amanhã"

Janaína (Mayara Santos) é uma jovem de dezoito anos que mora com a mãe e a avó em um conjunto habitacional na periferia do Recife. Ela é a primeira pessoa da família a entrar na universidade, mas uma gravidez indesejada ameaça os planos que ela havia traçado para sua vida.

Direção: Milena Times







"Bailarina"

Parte do universo expandido de John Wick, a trama segue uma assassina habilidosa, interpretada por Ana de Armas, que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma. Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família.

Direção: Len Wiseman







"Memórias de um caracol"

Após uma série de infortúnios, uma desajustada e melancólica colecionadora de caracóis aprende a encontrar confiança em si mesma em meio à desordem da vida cotidiana.

Diretor: Adam Elliot







"A Procura de Martina"

Martina é uma viúva argentina que procura há mais de trinta anos pelo neto, nascido em cativeiro durante a ditadura militar. A necessidade de encontrá-lo se torna ainda mais urgente quando Martina recebe o diagnóstico de Alzheimer. Ao descobrir que o neto pode estar no Brasil, Martina embarca em uma jornada onde passado e presente se misturam, transformando sua busca em uma luta contra o esquecimento.

Direção: Márcia Faria



"Colorful Stage! O Filme: Uma Miku que Não Sabe Cantar"

A guitarrista e compositora Ichika faz amizade com a cantora virtual Hatsune Miku em Shibuya. Ela ajuda a artista a criar músicas emocionantes e formar conexões profundas.

Diretor: Hiroyuki Hata



"Lampião, Governador do Sertão"

A trajetória de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, examinando sua jornada histórica e os mitos e polêmicas que o cercam. A reputação de Lampião como um líder cangaceiro impiedoso vida é contrastada com o poder duradouro de seu legado cultural.

Direção: Wolney Oliveira



"Oh, Canada"

Com uma doença que pode tirar sua vida a qualquer momento, o documentarista norte-americano Leonard Fife decide dar uma última entrevista, sem filtros, antes que seja tarde demais. Na mansão onde vive com a esposa, em Montreal, ele recebe um ex-aluno e confessa que sua reputação como ícone progressista foi construída com mentiras e meias-verdades. Na presença da esposa que desconhecia passagens obscuras de seu passado, ele comenta sobre sua fuga para o Canadá para evitar ser convocado para a Guerra do Vietnã e revela como usou, traiu e descartou amigos e familiares ao longo de toda sua vida.

Direção: Paul Schrader



EM CARTAZ



"Confinado"

Acompanha Eddie (Bill Skarsgård), um ladrão buscando uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Quando se depara com uma SUV de luxo e nota que não há sinal do seu proprietário, o assaltante acredita ter encontrado a sorte grande. No entanto, o que ele não sabe é que o carro é, na verdade, uma armadilha mortal: uma prisão sobre rodas, criada por William (Anthony Hopkins), um homem misterioso que não tem nada a perder. Diante de um inimigo frio e calculista, Eddie não terá outra saída a não ser tentar sobreviver a um jogo implacável, em que ele e todos à sua volta correm perigo.

Direção: David Yarovesky

"O Esquema Fenício"

O "Esquema Fenício" acompanha a história de uma família e de um negócio familiar. Benicio del Toro interpreta Zsa-zsa Korda, um dos homens mais ricos da Europa, que tem um relacionamento tenso com sua filha, a freira Liesl (Mia Threapleton). Já Michael Cera dá vida a Bjorn Lund, tutor da família Korda.

Direção: Wes Anderson







"Lilo & Stitch''

Live-action do famoso clássico de animação da Disney, Lilo & Stitch conta a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo que parece um cachorro. Stitch (Chris Sanders), o experimento 626, é um extraterrestre expressivo que é adotado como animal de estimação por Lilo (Maia Kealoha), uma imaginativa e rebelde garota havaiana, e juntos eles descobrem o significado de família. O jeito extrovertido de Lilo mais do que corresponde à energia caótica do pequeno monstro peludo e impulsivo que está sendo caçado pelos agentes da Federação Galáctica Unida. A amizade incomum entre os dois provoca uma série de confusões e problemas até com a assistente social que cuida de Lilo, observando seu bem-estar ao lado da irmã Nani, sua tutora legal desde a morte dos pais.

Direção: Dean Fleischer Camp







"Missão: Impossível - O Acerto Final"

Em "Missão Impossível 8", Ethan Hunt (Tom Cruise) e sua equipe da IMF embarcam em uma missão perigosa e de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça toda a humanidade e enfrentar o maior vilão de seu passado.

Direção: Christopher McQuarrie







"A História de Souleymane"

Recentemente chegado em Paris, Souleymane tenta sobreviver entregando refeições de bicicleta. Ao mesmo tempo, ele prepara uma entrevista determinante para a obtenção do asilo e de documentos para poder trabalhar. Mas ele encontra muitas pedras em seu caminho.

Direção: Boris Lojkine







"Em Rumo a uma Terra Desconhecida"

Chatila e Reda, primos palestinos refugiados em Atenas, sonham com uma vida melhor. Determinados a juntar dinheiro suficiente para adquirir passaportes falsos e se mudarem para a Alemanha, eles recorrem a todos os meios possíveis. Contudo, essa busca os força a ultrapassar seus próprios limites, deixando para trás uma parte importante de si mesmos.

Direção: Mahdi Fleifel







"Adeus, Garoto"

No final do verão de seus dezenove anos, Attilio, um jovem que vive em um bairro popular de Nápoles, recebe a missão de proteger uma jovem prostituta do Leste Europeu. Sem poder admitir abertamente, Attilio acaba se apaixonando por ela. No entanto, quando seu pai é libertado da prisão e precisa saldar uma dívida considerável, Attilio se vê diante de uma escolha difícil: o amor pela garota ou a lealdade ao pai. Sua liberdade e sua vida, até então estáveis, estão em jogo.

Direção: Edgardo Pistone







"Premonição 6: Laços de Sangue"

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, uma estudante universitária volta para casa em busca da única pessoa que pode ser capaz de quebrar o ciclo de morte e salvar sua família do terrível destino que inevitavelmente os aguarda.

Direção: Zach Lipovsky, Adam B. Stein







"Manas"

Marcielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA), começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.

Direção: Marianna Brennand







"O Bem Virá"

Treze mulheres, treze ventres, treze esperanças, uma foto. E uma busca pelas mulheres que, em 1983, em uma seca no sertão do Pajeú pernambucano, lutaram pelo direito à sobrevivência, num contexto em que ser mulher era se limitar à função de administrar a miséria.

Direção: Uilma Queiroz





"O Combinado não sai caro"

Um casal decide ter um "passe livre" para ficar com outra pessoa sem ser traição, fazendo com que eles questionem os termos do relacionamento. Na comédia nacional, Maia (Lara Tremouroux) e Caetano (Felipe Frazão) moram juntos há um ano e, ao assinarem um contrato de união estável para o plano de saúde, sentem o verdadeiro impacto da monogamia. Durante uma brincadeira entre amigos, os dois escolhem um "permitido" para si. Porém, quando a situação hipotética acaba virando realidade, Maia e Caetano repensam os limites e desejos da relação.

Direção: Luiz Pinheiro





"Homem com H"

Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. O filme acompanha a origem em Bela Vista no Mato Grosso do Sul e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística. Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino em meio à repressão da ditadura militar. Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, demonstra sua identidade revolucionária e arrebatadora, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco.

Direção: Esmir Filho







"Lispectorante"

Afundada numa crise existencial e financeira, Glória Hartman, 58 anos, retorna ao Recife, sua cidade natal. Através de uma fenda nos escombros da casa onde morou Clarice Lispector, Glória começa a ver coisas misteriosas enquanto trilha um percurso de desconstrução da sua visão de vida.

Direção: Renata Pinheiro







"IMO"

Três mulheres revisitam suas memórias e, neste ambiente regido por suas angústias, podem vislumbrar reações possíveis a situações que já viveram.

Direção: Bruna Schelb

"Inventário de Imagens Perdidas"

Num Brasil distópico, duas mulheres se abrigam na casa de um cineasta do passado. Um drama sobre memória e esquecimento, que também é homenagem ao próprio cinema enquanto espaço de resistência.

Direção: Gustavo Galvão



"Saneamento Básico - O Filme" (Cópia digital restaurada)

Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.

Direção: Jorge Furtado

"Ilha das Flores" (Cópia digital restaurada)

Um tomate é plantado, colhido, transportado e vendido em um supermercado, mas apodrece e acaba no lixo. A jornada final do vegetal rico em antioxidantes mostra a diferença que existe entre os tomates, porcos e seres humanos.

Direção: Jorge Furtado



ESPECIAL



"Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca"

Animação delicada e educativa sobre o poder da leitura, com trilha de Hélio Ziskind. A sessão conta com apresentação especial da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Direção: Diego M. Doimo, Eduardo Perdido e Tiago MAL

"Meu Pai Morreu Três Vezes"

Uma homenagem autobiográfica e fabulada à figura do pai ausente, Manoel Costa (Caveirinha), ator do cinema marginal baiano e super-8 pernambucano. A sessão, no Cinema São Luiz, inclui exibição dos filmes Meteorango Kid: Herói Intergaláctico (1969), Café com leite em pó solúvel (1973) e Creuzinha não é mais tua (1979). Após a exibição, debate com Clara Lima sobre o fotolivro homônimo.

"Nordeste Água e Óleo"

Em 2019, o Brasil enfrentou a maior tragédia ambiental em extensão de sua história: um misterioso derramamento de petróleo cru atingiu mais de 2 mil km do litoral. O desastre mobilizou comunidades, ativistas e instituições, mas deixou marcas profundas e ainda visíveis no meio ambiente e na vida das pessoas afetadas. Cinco anos depois, este documentário investiga os impactos dessa catástrofe no litoral pernambucano — revelando não só as consequências ainda presentes, mas também os caminhos e desafios para o futuro das áreas atingidas.

Direção: Guga Betanin



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE

Cinema São Luiz





