Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 10 a 16 de outubro; confira

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, destaque para as estreias da animação "Robô Selvagem", do filme de ação sul-coreano "Força Bruta: Sem Saída" e do terror "A Garota da Vez". Confira a seguir os filmes em cartaz de 10 a 16 de outubro:



PRÉ-ESTREIA



"Perfekta - Uma Aventura da Escola de Gênios"

Os jovens gênios Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) precisam salvar a memória de Einstein, um antigo robô da escola. Para isso, eles vão contar com a ajuda de um misterioso cientista, Édison (Romulo Estrela), que vive isolado no Laboratório Perfekta, um lugar habitado por androides de última geração inspirados em grandes gênios da humanidade, como Isaac Newton (Roberto Birindelli) e Sophie Germain (Bárbara Coura). Após um incidente durante um upgrade, Einstein torna-se perigoso e assume o controle de Perfekta. Agora, os três jovens precisam enfrentar os androides e reconquistar a confiança do robô Einstein, nesta emocionante aventura de ficção científica, repleta de ciência e tecnologia.

Direção: João Daniel Tikhomiroff







ESTREIA



"Robô Selvagem"

A épica aventura acompanha a jornada de uma robô – a unidade ROZZUM 7134, “Roz” – que naufraga em uma ilha desabitada e precisa aprender a se adaptar ao ambiente hostil, construindo pouco a pouco relacionamentos com os animais nativos, e até adotando um filhotinho de ganso órfão.

Direção: Chris Sanders







"Força Bruta: Sem Saída"

Em "Força Bruta: Sem Saída", acompanhamos Ma Seok-do (Don Lee) enfrentar dois inimigos diferentes. A princípio, ele se junta a um novo esquadrão para investigar o que seria apenas um caso de assassinato. Porém, logo descobre que, por trás do crime, há uma droga sintética. A mente responsável pelo tráfico dessa nova substância, Joo Sung-chul (Lee Jun-hyuk), não para de causar problemas. É assim que todos os olhares se voltam para a Coreia do Sul: Ma Seok-do, distribuidores de drogas e até Ricky (Aoki Munetaka), primeiro vilão da franquia, vão atrás de Joo Sung-chul para resolver o caos que ele causou.

Direção: Lee Sang-yong







"A Garota da Vez"

"A Garota da Vez" é baseado na história real bizarra de Sheryl Bradshaw (Anna Kendrick) e Rodney Alcala (Daniel Zovatto). Bradshaw era uma solteira em busca de um pretendente no programa de TV de sucesso dos anos 70, “The Dating Game”, e escolheu o solteiro charmoso nº 3, Rodney Alcala. No entanto, por trás da fachada gentil de Alcala havia um segredo mortal: ele era um serial killer psicopata em meio a mais uma onda de assassinatos.

Direção: Anna Kendrick







"Tudo Por Um Popstar 2"

A nova produção brasileira conta a história de três amigas, Duda (Gabriella Saraivah), Bia (Bela Fernandes) e Julinha (Laura Castro) que moram em Resende, no interior do Rio de Janeiro, e planejam uma viagem para celebrar seus 15 anos de amizade e assistir ao show de encerramento da turnê de um grande Pop Star (Lucas Burgatti), que estudou com elas na adolescência, hoje é o cantor jovem mais famoso do Brasil e era o antigo namorado de Duda no colégio. A história de romance também traz um pouco de aventura quando o trio se envolve em situações desafiantes para salvar o show e a viagem.

Direção: Marco Antonio de Carvalho







"My Hero Academia - Agora É Sua Vez"

No Japão destruído, surge Dark Might, um suposto sucessor de All Might com ideais sombrios. Ele ergue uma fortaleza que absorve a população, e ao seu lado está Anna, uma jovem com poderes desconhecidos, perseguida pelo misterioso Giulio. Deku, Bakugo, Todoroki e a turma 1-A enfrentam o desafio de parar Dark Might e a organização criminosa Família Gollini antes que ele destrua tudo. Classificação indicativa 12 Anos. Contém linguagem imprópria, violência.

Direção: Tensai Okamura







"Infestação"

Na trama, o jovem Kaleb (Théo Christine), fascinado por animais exóticos, encontra uma aranha venenosa em um bazar e a leva para seu apartamento. Quando a aranha escapa e se reproduz, o prédio é transformado em uma terrível armadilha de teias. Para evitar o contágio, a polícia isola o prédio com os moradores dentro e todos terão de ir atrás da própria sobrevivência.

Direção: Sébastien Vaniček







"Termodielétrico"

O filme explora a vida e a obra do físico Joaquim da Costa Ribeiro, avô da diretora, descobridor do fenômeno termodielétrico – processo que revela a geração de correntes elétricas associadas à mudança de estado físico de certos materiais.

Direção: Ana Costa Ribeiro







"Inverno em Paris"

Lucas, de 17 anos, está no último ano de internato quando a morte súbita de seu pai destroi tudo o que ele tinha como garantido. Cheio de raiva e desespero, ele visita seu irmão mais velho em Paris para buscar consolo na nova cidade.

Direção: Christophe Honoré







EM CARTAZ



"Coringa: Delírio a Dois"

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) está institucionalizado em Arkham à espera do julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto luta com sua dupla identidade, Arthur não apenas se depara com o amor verdadeiro, como encontra a música que sempre esteve dentro dele.

Direção: Todd Phillips







"Placa-Mãe"

Em "Placa-Mãe", a robô Nadi consegue o direito de adotar duas crianças. Porém, um mal entendido acontece durante a adoção, e o menino David foge com medo de ter de se separar de sua irmã, Lina. Enquanto o garoto lida com os perigos da cidade, Nadi tenta encontrá-lo.

Direção: Igor Bastos







"Terra de Ciganos"

O Brasil é o lar da terceira maior população cigana do mundo, com aproximadamente 800 mil membros. O diretor Naji Sidki explora a vida de várias comunidades ciganas pelo país, mostrando como preservam suas tradições enquanto se integram à sociedade brasileira, com um olhar especial para os desdobramentos na música.

Direção: Naji Sidki







"Pasárgada"

Irene (Dira Paes) é uma ornitóloga, solitária em seus 50 anos que, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre sua tropicalidade após conhecer Manuel (Humberto Carrão), um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.

Direção: Dira Paes







"A Forja"

Um ano depois de encerrar o ensino médio, o jovem Isaías Wright não tem planos para o futuro e é desafiado por sua mãe solo e um empresário de sucesso a começar a traçar um rumo melhor para sua vida. Ele passa a ser discipulado pelo seu novo mentor, conta com orações de sua mãe e de uma guerreira de orações, Dona Clara, e começa a descobrir o propósito de Deus para sua vida.

Diração: Alex Kendrick







"Ainda Somos os Mesmos"

Em 1973, após o golpe de estado chileno de Pinochet, o Chile era um dos lugares mais perigosos do mundo. Os únicos lugares seguros eram as embaixadas. Quando um brasileiro fugindo do exército chileno encontra abrigo na embaixada argentina, ele tentará sobreviver enquanto seu pai tenta resgatá-lo. Baseado em fatos.

Direção: Paulo Nascimento







"Assexybilidade"

O filme fala sobre flerte, beijo na boca, namoro, masturbação, capacitismo e, é claro, sexo. A maior força do documentário é precisamente ouvir das pessoas com deficiência coisas que a sociedade não espera que elas digam e façam.

Direção: Daniel Gonçalves







"O Dia Que Te Conheci"

Zeca tenta levantar cedo para pegar o ônibus e chegar na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, mas um dia ele conhece Luísa e tudo muda em sua vida.

Direção: André Novais Oliveira







"Passagrana"

Cansados de sobreviver aplicando pequenos golpes e correndo da polícia, Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno) se deparam com um roubo que pode tirá-los da rua. O problema é que os amigos atravessaram o esquema de policiais corruptos e o golpe 'dá ruim'. No desespero, temendo por suas vidas, eles se aventuram a realizar um grande assalto a banco, digno das grandes produções do gênero já vistas nas telas de cinema.

Direção: Ravel Cabral







"Transformers: O Início"

O longa conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre. No Brasil, Romulo Estrela, Camila Queiroz e Klebber Toledo dublam D-16/Megatron, Elita e Sentinel Prime respectivamente. O elenco de vozes originais conta com Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Jon Hamm, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi e Laurence Fishburne.

Direção: Josh Cooley







"Saudade Fez Morada Aqui Dentro"

Bruno tem 15 anos e está perdendo a visão de forma irreversível. Com todas as incertezas da adolescência, amplificadas pela cegueira iminente, a história converte o destino trágico de seu protagonista em um relato de aprendizagem coletivo.

Direção: Haroldo Borges







"Golpe de Sorte em Paris"

Fanny (Lou de Laâge) e Jean (Melvil Poupaud) parecem o casal ideal – ambos são profissionalmente bem-sucedidos, vivem em um apartamento lindo em um bairro exclusivo de Paris, e parecem estar tão apaixonados quanto estavam ao se conhecerem. Mas quando Fanny esbarra acidentalmente em Alain (Niels Schneider), o antigo colega de escola, ela fica encantada. Eles logo retomam o contato e se aproximam cada vez mais.

Direção: Woody Allen







"A Substância"

O filme narra a trajetória da atriz em declínio Elisabeth Sparkle, vivida por Demi Moore, que opta por experimentar uma peculiar substância: uma droga misteriosa que, à primeira vista, possui propriedades extraordinárias, conseguindo replicar células e gerar temporariamente uma versão rejuvenescida e aprimorada dela mesma. A partir dessa decisão, surge a personagem Sue, interpretada por Margaret Qualley, trazendo consigo uma sequência de bizarros acontecimentos.

Direção: Coralie Fargeat







"Sofia Foi"

Sofia se encontra em um momento de vulnerabilidade após ter que deixar o apartamento onde estava hospedada. Entre a vida acadêmica e a necessidade de apoio, a jovem decide se esquivar das obrigações universitárias para trabalhar como tatuadora no campus. A noite cai e ela permanece à deriva, sozinha, entre os espaços da Universidade de São Paulo.

Direção: Pedro Geraldo







"Silvio"

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.

Direção: Marcelo Antunez







"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice"

Beetlejuice está de volta! Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Direção: Tim Burton







"Vovó Ninja"

Arlete (Gloria Pires) vive reclusa e tem um estilo de vida zen. Ela se prepara para receber os três netos em sua casa, depois de muito tempo sem vê-los. Arlete não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que estão insatisfeitas de passar as férias com a avó em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi (Angelo Vital) descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

Direção: Bruno Barreto







"Zuzubalândia"

Zuzubalândia é um reino encantado onde tudo é feito de comida. Ao lado desse lugar mágico vive uma Bruxa que não gosta de se alimentar. Disfarçada de Web Influencer, ela convence as abelhas a pararem de polinizar e seguirem profissões como youtubers, designers de sobrancelha, professoras de ioga e outras. Em pouco tempo a comida do reino começa a acabar e o único jeito de salvá-lo é passar pelo exército de zumbis da Bruxa e polinizar a última flor mágica da Floresta Mamônica. Será que nossa heroína Zuzu vai dar conta do recado?

Direção: Mariana Caltabiano







"Meu Malvaod Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Diretor: Chris Renaud







ESPECIAL



"Ivan, o TerriRvel" - À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema (Cinema da Fundação/Derby)

Um resgate da obra do cineasta Ivan Cardoso, inventor do subgênero cinematográfico “terrir”, mesclando material de arquivo, cenas documentais, animações e reconstruções ficcionais, buscando refletir sobre sua importância cinematográfica e traçar o retrato de um personagem marcante na historiografia do cinema brasileiro.

Direção: Mario Abbade



"Na Idade da Inocência" - Mostra Truffat (Cinema da Fundação/Derby)

As mudanças e descobertas da adolescência do ponto de vista de dois meninos, Patrick e Julien. A amizade e a relação entre eles crescem, com os primeiros amores e o relacionamento com as suas famílias e professores.

Direção: François Truffaut



"Atrás Dos Meus Olhos" - Sessão Debate (Cinema da Fundação/Museu)

Celina tem uma doença rara chamada Doença Ocular da Tireoide. Pouco conhecida mesmo por profissionais da saúde. Iniciado o tratamento, ela retoma seu trabalho, seus sonhos e decide iniciar um projeto para ajudar outras pessoas que nem imaginam a existência dessa doença, mas precisa da mesma ajuda que ela precisou.

Direção: Pedro Henrique Moutinho



"Taeyong - TY Track In Cinemas"

Mergulhe no mundo hipnotizante de Taeyong, integrante do grupo de K-pop NCT, experimentando sua música e performances. 'TY TRACK' apresenta uma impressionante variedade de músicas e palcos vibrantes, que mostram a visão artística de Taeyong, tudo apresentado em escala cinematográfica. Testemunhe a jornada nos bastidores enquanto o artista se prepara para seu show e ouça as histórias que ele deseja compartilhar.

Direção: Yoon Dong Oh



Mostra Infantil (Cinema UFPE)

Na sexta-feira (11), às 14h, sessão do filme de animação japonês “Princesa Mononoke”. Mais tarde, às 17h, de “O Espírito da Colmeia”, um filme sobre a infância, que mostra o olhar de uma criança sobre a fantasia, em contraponto à realidade em que vive.



"Estrando Caminho" (Teatro do Parque)

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Direção: Guto Parente





