social Mostra de cinema exibe o curta-metragem "O Crime Não Compensa" para socioeducandos da Funase O influenciador Léo do Coque, que está no elenco do filme, participa de bate-papo com os adolescentes após as sessões

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) promove, nesta quinta-feira (7) e no dia 14 de outubro, uma mostra de cinema para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Um dos destaques da programação é o curta-metragem "O Crime Não Compensa". Dirigido por Fillipe Ramos, o filme aborda o impacto das escolhas na vida dos jovens e a possibilidade de transformação por meio de novos caminhos.

As sessões ocorrem às 14h, no auditório da sede da Funase, localizada na Zona Norte do Recife. As exibições contam com a presença do ator e influenciador Léo do Coque, que integra o elenco do curta.



Ao final, Léo participa de um bate-papo com os socioeducandos, compartilhando relatos sobre o trabalho. O elenco traz ainda nomes como Fillipe Ramos, Silvia Souza, Leonardo Rodrigo, Paulo Duracell, Erlone Silva, Charles David e Gabriel Josué



*Com informações da assessoria de imprensa.

