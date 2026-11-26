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A Itaú Cultural Play (IC Play), plataforma gratuita de streaming do Itaú Cultural (IC), disponibiliza, a partir de 25 de novembro, 10 curtas-metragens da 13ª Mostra de Cinema de Gostoso. Reunidas no programa Filmes Potiguares, as produções apresentam diferentes perspectivas sobre a memória, o território e a cultura popular do Rio Grande do Norte. Em parceria com o festival, a seleção poderá ser assistida gratuitamente em todo o Brasil até 9 de dezembro.



Produzidas entre 2025 e 2026, as obras transitam entre documentário, ficção e animação. A curadoria evidencia a diversidade estética do cinema potiguar ao explorar temas como identidade, memória, resistência e cultura popular.



O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG, Android TV e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Parte do conteúdo da IC Play também está disponível nas plataformas SKY+ e Watch Brasil.



Os filmes

Entre os destaques da seleção está A voz das rochas (2026), documentário de Evelyn Freitas que acompanha a trajetória de Dodora Maia, dedicada à defesa e à preservação do Lajedo de Soledade, sítio arqueológico do sertão potiguar marcado por cavernas, fendas e pinturas rupestres milenares.



A relação entre memória e território também atravessa Mariposa (2026), de Alexandre Américo e Pedro Vitor, ambientado nas dunas de Santa Rita, onde Dona Zefa e Oliveira vivem entre rituais, conflitos e o desejo de permanência.



Já a animação Duna (2026), de Gabriela Barbalho e Paula Vanina, apresenta uma travessia por paisagens fantásticas do Nordeste, em uma jornada que aproxima memórias soterradas e sentimentos de pertencimento.

A cultura popular aparece em Ginga com tapioca (2025), documentário de Myrella Amaro e Paprika que parte da trajetória de um peixe para apresentar a importância do prato típico na vida dos moradores da Redinha, em Natal. Em O reduto (2026), de Julia Donati, o público conhece o cotidiano de Vovô Capoeira, criador do espaço Reduto dos Angoleiros, e sua relação com a capoeira angola, a educação e a cultura popular.



A espiritualidade também integra a programação em Pemba (2025), de Lourival Andrade, ficção que acompanha uma criança em meio a práticas do catolicismo e do Catimbó-Jurema, explorando as relações

entre arte e sagrado.



Outras experiências e relações humanas são apresentadas em À primeira vista (2026), de Antonio Fargoni, que acompanha Gabriel, estudante de escola pública determinado a conseguir um primeiro encontro com sua colega Thereza. Em Filha da ilha (2026), de Vitória Real, uma adolescente enfrenta a resistência da avó ao tentar deixar a ilha isolada onde nasceu. Já Cena Viva (2026), de Lucas Gabriel, acompanha os preparativos de um grupo teatral formado por idosos para mais uma apresentação. Completa a seleção Meu amigo Satanás (2025), de Aristeu Araújo e Carlos Segundo, ficção sobre um atendente de fast-food que, incomodado pelo barulho de uma igreja próxima de sua casa, encontra uma criatura misteriosa no lixo.



Sobre a Mostra de Cinema de Gostoso

Antes de chegarem ao streaming, os filmes integram a atmosfera da 13ª Mostra de Cinema de Gostoso, que acontece entre os dias 20 e 24 de novembro de 2026, na Praia do Maceió, em São Miguel do Gostoso (RN). Reconhecido pela experiência singular de exibição ao ar livre, o evento monta uma sala de cinema na areia equipada com 700 espreguiçadeiras, tela de 12m x 6,5m, projeção em 4K e sistema de som 7.1, transformando a praia em um verdadeiro palco para o cinema brasileiro.



Durante a cerimônia de encerramento da mostra, realizada em 24 de novembro, a Itaú Cultural Play concedeu o Prêmio Itaú Cultural Play ao documentário A voz das rochas (2026), dirigido por Evelyn Freitas. O curta foi escolhido entre as produções da Mostra Potiguar, dedicada ao audiovisual do Rio Grande do Norte.



Sinopses dos filmes da mostra:



A Voz das Rochas (15 min | 2026)

Direção: Evelyn Freitas

Sinopse: No sertão potiguar, entre fendas, cavernas e pinturas rupestres milenares, ecoa a história de Dodora Maia, mulher que dedicou sua vida à defesa e preservação do Lajedo de Soledade, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Rio Grande do Norte.



À Primeira Vista (11 min | 2026)

Direção: Antonio Fargoni



Sinopse: Gabriel é um adolescente que estuda em escola pública e está disposto a superar qualquer desafio para conseguir o primeiro encontro com Thereza, sua amiga de classe.



Cena Viva (15 min | 2026)

Direção: Lucas Gabriel

Sinopse: Os excêntricos idosos que formam o grupo teatral Cena Viva se preparam para mais uma apresentação.



Duna (6 min | 2026)

Direção: Gabriela Barbalho e Paula Vanina

Sinopse: Em um Nordeste fantástico, Duna acompanha uma figura em travessia por paisagens vivas e memórias soterradas. Entre delírio e pertencimento, sua jornada revela camadas invisíveis do território até um encontro íntimo com aquilo que resiste.



Filha da Ilha (16 min | 2026)

Direção: Vitória Real

Sinopse: Uma adolescente luta para deixar a ilha isolada onde nasceu, enfrentando a resistência de sua avó, que acredita que o isolamento é o único caminho para a liberdade.



Ginga com Tapioca (15 min | 2025)

Direção: Paprika

Sinopse: Um peixe é pescado e a partir disso acompanhamos suas fases até ele encontrar uma tapioca e ser transformado em um patrimônio do Rio Grande do Norte: a ginga com tapioca. O filme revela a influência desse prato na vida de diversas pessoas que se entrelaçam na grande Redinha.



Mariposa (14 min | 2026)

Direção: Alexandre Américo e Pedro Vitor

Sinopse: Nas dunas de Santa Rita, onde o vento desenha o tempo, Dona Zefa e Oliveira habitam um território onde memória, rito e paisagem se confundem. Entre o silêncio e o barro, suas existências se tensionam em uma batalha a ferro e fogo, movidas pelo desejo de permanência.



Meu Amigo Satanás (15 min | 2025)

Direção: Aristeu Araújo e Carlos Segundo

Sinopse: Jonas é atendente de uma rede de fast food. Ao lado de sua casa, o barulho de uma igreja evangélica perturba seu descanso. Certo dia, após sair do trabalho, ele encontra uma criatura no lixo.



O Reduto (15 min | 2026)

Direção: Julia Donati

Sinopse: O filme apresenta o espaço de capoeira Reduto dos Angoleiros e seu criador, Vovô Capoeira, acompanhando, em tom íntimo e afetivo, o cotidiano do mestre e sua relação com a cultura popular, a educação e a capoeira angola.



Pemba (15 min | 2025)

Direção: Lourival Andrade

Sinopse: Em práticas que circulam entre o catolicismo e o Catimbó-Jurema, uma criança encontra o seu destino entre cores, sons e vazios. Para ela, a arte nasceu do sagrado.



Sobre a Itaú Cultural Play

A Itaú Cultural Play é um streaming criado em 2021, no dia da celebração do cinema brasileiro, 19 de junho. Atualmente o catálogo apresenta mais de 500 títulos, entre longas e curtas-metragens, séries, documentários, animações, filmes infantis e obras de ficção, filmes clássicos e contemporâneos – exclusivamente de produção nacional. Também se encontram filmes com recursos acessíveis (Libras, legendas e audiodescrição) e títulos com teor educativo, voltados para professores e alunos. Até hoje, já passaram pela plataforma mais de 1.500 produções.



O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG, Android TV e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Parte do conteúdo da IC Play também está disponível nas plataformas SKY+ e Watch Brasil.



SERVIÇO:

Mostra de Cinema de Gostoso

De 25 de novembro a 9 de dezembro de 2026

Na Itaú Cultural Play

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