AUDIOVISUAL Laboratório gratuito com cineasta Hilton Lacerda está com inscrições abertas 4º LabPajeú recebe inscrições até esta sexta-feira (28); selecionados serão conhecidos em até 15 de dezembro

Seguem abertas até esta sexta-feira (28) as inscrições para o Laboratório de Roteiros no Sertão do Pajeú (LabPajeú), que vai contar com consultoria gratuita do roteirista e cineasta pernambucano Hilton Lacerda.



O laboratório é pensado para aperfeiçoar roteiros no interior do estado e colaborar para o fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual.









Em sua 4ª edição, há dez vagas disponíveis - com prioridade para pessoas residentes no interior pernambucano, compreendido no Sertão. Agreste e Zona da Mata - ressalta-se, no entanto, que inscrições da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de outros estados do Nordeste, também serão aceitas.

Regulamento

No ato da inscrição, uma ideia em argumento de filme, uma carta de intenções e uma minibio (ou currículo) devem ser enviados.

No novo formato, o LabPajeú terá dois encontros presenciais imersivos, de segunda a sexta-feira, na cidade de Afogados da Ingazeira.



A ideia é que no final do laboratório, cada participante tenha um roteiro pronto para participar de editais de captação de recursos.

A cada encontro presencial vão ser disponibilizadas bolsas com ajuda de custos para despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação de participantes que não residam no município de Afogados.

Outras edições

O LabPajéu, em outras edições, já projetou curtas-metragens, longas e séries - aprovados em editais de incentivo e que circula atualmente em mostras e festivais de cinema.



Em sua 3ª edição, por exemplo, com consultoria de Letícia Simões (2024/2025), participaram projetos da Zona da Mata, Sertão e de Campina Grande (PB).



Para além do laboratório, o LabPajeú também organiza workshops com profissionais do audiovisual.

SERVIÇO

Inscrições gratuitas para 4º LabPajeú

Quando: até sexta-feira (28)

Onde: neste link

Informações: @labpajeu // @pajeufilmes





