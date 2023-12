A- A+

cinema "Cinema Mostra AIDS" exibe, na UFPE, filmes que abordam prevenção, cuidado e vivência com o HIV O longa "Os Primeiros Soldados", com Johnny Massaro, abre a mostra, na quinta (6), contando sobre a chegada da AIDS

Estamos no último mês do ano, o “Dezembro Vermelho”, dedicado à campanha mundial de conscientização e combate ao HIV/AIDS. Em alusão à data, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, nesta quarta (6) e quinta (7), a “Cinema Mostra AIDS”, com a exibição de filmes em longa, média e curta-metragem que abordam a prevenção, cuidado e vivência com o HIV, contribuindo para ampliar a conscientização sobre essa realidade multifacetada.

A mostra, que acontece no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), é uma iniciativa promovida pelo Grupo Pela Vidda - SP, com o apoio do Instituto Boa Vista (IBV) e do Núcleo LGBT da UFPE, o evento, respaldado pelo Ministério da Saúde e USAID. A "Cinema Mostra AIDS" acontecerá paralelamente em mais sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Belém, Aracaju e em Brasília.

Os filmes selecionados abrangem desde o início da epidemia – há mais de 40 anos – até os dias atuais, explorando questões como preconceito, discriminação, aceitação das relações e as novas tecnologias de prevenção, como a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

Filmes

A programação da “Cinema Mostra AIDS” abre, às 9h da quarta (6), com o filme "Os Primeiros Soldados" (2022), um drama emocionante que aborda os desafios enfrentados por aqueles que foram pioneiros na luta contra a AIDS. Na sequência, às 11h, será exibido o curta "O Som das Décadas" (2021), seguida por uma roda de diálogo.

À tarde, 14h, é a vez de "Cartas para Além dos Muros" (2019), acompanhado de uma seleção de curtas, com "Agora que Eu Sei" (2016) e "HIV 40 Anos – Aids e suas histórias" (2021 ). A animação “Sangro” (2021) é a última sessão do dia, às 15h30, e será seguida por mais uma roda de diálogo.

Na quinta (7), a partir das 9h, será exibido o documentário"Tente Entender o que eu Tento Dizer" (2019), seguido de curtas como "Um Cartaz HIV Positivo" (2015) e o mini doc "A epidemia de Aids no Brasil ". Às 11h20, é a vez da roda de diálogo, antecedida pelo documentário "Aquela Criança com Aids".

No horário das 14h, o documentário "Positivas" (2009) leva os espectadores a uma jornada contínua, acompanhada por curtas como "Posso te Beijar?" (2018) e “Uma Carta Insone” (2021). A mostra se encerra com uma roda de diálogo, às 16h30, proporcionando aos participantes a oportunidade de compartilhar reflexões e experiências.

Programação

Quarta, 6/12:

9h | "Os Primeiros Soldados" (2022 - Drama - 1:47min)

11h | Curta: "O Som das Décadas" (2021 - Web Série – 24min.)

11h30 | Roda de Diálogo.

14h | "Cartas para Além dos Muros" (2019 – Documentário - 1:25min)

15h30 | Curtas: "Agora Que Eu Sei" (2016 – Documentário - 13min)

"HIV 40 Anos - Aids e suas histórias" (2021 - Web Série - 34 min).

"Sangro" (2021 - Animação – 8 min).

16h30 - Roda de Diálogo.

Quinta, 7/12:

9h | "Tente Entender o Que eu Tento Dizer" (2019 - Documentário - 1:20 min)

10h20 | Curtas: "Um Cartaz HIV Positivo" (2015 - Documentário - 20min)

MINI DOC: "A epidemia de Aids no Brasil" (Documentário - 10 min).

"Aquela Criança com Aids" (Documentário).

11h20 | Roda de Diálogo.

14h | "Positivas" (2009 – Documentário - 1:18 min)

15h30 | Curtas: "Posso te Beijar?" (2018 – Drama – 20 min)

"Uma Carta Insone" (2021 – Documentário - 25min)

16h30 | Roda de Diálogo.

SERVIÇO

Cinema Mostra AIDs

Quando: quinta (6) e sexta (7)

Onde: Universidade Federal de Pernambuco, Auditório do CFCH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas

Entrada: gratuita em todos os filmes e está sujeita à capacidade máxima do espaço.

Veja também

literatura Cepe reinventa jornal literário e lança a revista Pernambuco