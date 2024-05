A- A+

AUDIOVISUAL Cinema no Parque: longa "Sem Coração" segue em cartaz nesta terça-feira (14); a partir de R$ 5 Filme está em exibição às terças-feiras no cinema do Teatro do Parque, às 19h

A programação de cinema no Teatro do Parque, na Boa Vista, Centro da cidade, segue com o longa "Sem Coração" em exibição nesta terça-feira (14), com valores de ingressos a partir de R$ 5 - comercializados uma hora antes do início da sessão.



Com início às 19h, o filme de Nara Normande e Tião é o primeiro longa em cartaz no Cineteatro do Parque após a retomadas de suas atividades na última semana, e segue com o longa no decorrer deste mês de maio, sempre às terças-feiras.









"Sem Coração"

Exibido no Festival de Veneza, a produção é vencedora dos prêmios Félix de "Melhor Filme" e o Redentor de "Melhor Fotografia" - este, no derradeiro Festival de Cinema do Rio de Janeiro.



No enredo, o verão de 1996 no litoral de Alagoas localiza o drama, tomado por aflições e paixões de um grupo de adolescentes em meio a tensões sociais e de gênero, que se apresentam desde muito cedo aos brasileiros, mudando o curso de seus sonhos.

